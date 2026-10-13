Přeskočit na obsah
Benative
13. 10. Renáta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Další dronový útok u bulharského pobřeží poškodil dvě lodě, jedna z se potopila

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Bulharsko v úterý ráno oznámilo nový dronový útok na dvě lodě u svého pobřeží v Černém moři. Jedna ze zasažených lodí se potopila, píší agentury AP a BTA. Premiér Rumen Radev požádal o asistenci Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Nechal také povolat ruskou velvyslankyni Eleonoru Mitrofanovovou. Podobný útok Bulharsko zaznamenalo ve své námořní ekonomické zóně i minulý týden.

Archive image of general cargo vessel ABLE in Istanbul, before being struck in a drone attack in Bulgarian waters
Jedním z poškozených plavidel je loď plující pod vlajkou Malty s ukrajinským vlastníkem. (Ilustrační foto)Foto: REUTERS – Tony Hogwood
Reklama

Radev uvedl, že nejsou jasné důkazy, kdo se útoku dopustil. „Logika situace napovídá, že prospěch z toho má Ruská federace,“ uvedl nicméně premiér.

„Poslední útok na obchodní lodě v těsné blízkosti bulharských výsostných vod je zcela nepřijatelný,“ uvedl premiér. V Bulharsku bude jednat o incidentu bezpečnostní rada státu. Radev bude o situaci hovořit s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Sofia bude žádat o asistenci v posilování kontroly nad vzdušným a námořním prostorem.

Související

Jedním z poškozených plavidel je loď plující pod vlajkou Malty s ukrajinským vlastníkem. Posádku bulharské složky evakuovaly. Z potopené lodi byl evakuován jeden člen posádky.

Minulé úterý drony zaútočily na dvě nákladní lodě v bulharské ekonomické zóně. Jedno plavidlo se potopilo a posádka je od té doby nezvěstná. Pátrání po ní bulharské úřady minulý týden ukončily.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Při ruském útoku na Kramatorsk zahynulo v minibusech 30 lidí

Při ruském útoku na Kramatorsk zahynulo v minibusech 30 lidí | Video: Nexta
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
West Ham United v Queens Park Rangers - Sky Bet Championship 2026/27, Stratford, United Kingdom - 09 Oct 2026
West Ham United v Queens Park Rangers - Sky Bet Championship 2026/27, Stratford, United Kingdom - 09 Oct 2026
West Ham United v Queens Park Rangers - Sky Bet Championship 2026/27, Stratford, United Kingdom - 09 Oct 2026

Souček pod palbou, neměl prý vůbec hrát. Čech opět polarizuje fanoušky West Hamu

Nastoupil poprvé od zranění na světovém šampionátu a konečně si vyzkoušel náročnou Championship, druhou anglickou ligu, ze které chce ambiciózní West Ham v co nejrychlejším možném termínu zmizet zpět do fotbalové Premier League. Tomáš Souček se ale v nepovedeném duelu proti QPR stal nešťastným hrdinou a ze hřiště se poroučel už po poločase. Jeho návrat je teď v Londýně předmětem velkých diskusí.

Od října 2026 švédské gripeny znovu pomáhají chránit vzdušný prostor na východním křídle NATO v Polsku. Jejich úkolem bude také zajišťovat bezpečnost vojenské a civilní pomoci směřující na Ukrajinu.. Na snímku JAS 39 Gripen
Od října 2026 švédské gripeny znovu pomáhají chránit vzdušný prostor na východním křídle NATO v Polsku. Jejich úkolem bude také zajišťovat bezpečnost vojenské a civilní pomoci směřující na Ukrajinu.. Na snímku JAS 39 Gripen
Od října 2026 švédské gripeny znovu pomáhají chránit vzdušný prostor na východním křídle NATO v Polsku. Jejich úkolem bude také zajišťovat bezpečnost vojenské a civilní pomoci směřující na Ukrajinu.. Na snímku JAS 39 Gripen

Přežít první úder a pak zaútočit. Severská země prozrazuje svůj recept na Rusko

Švédsko se preventivně připravuje na válku s Ruskem. Chce přežít první úder a následně tvrdě odpovědět. Střely Meteor mohou ničit letouny na vzdálenost kolem 200 kilometrů, Taurus by umožnil zasahovat pozemní cíle vzdálené přes 500 kilometrů. Piloti gripenů cvičí starty ze silnic. O strategii švédského letectva informoval začátkem října server Kyiv Post.

Reklama
Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018
Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018
Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018

Soud zrušil rozsudek v kauze Walderode, chce přesněji určit sporné pozemky

Odvolací Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud žádá přesnější identifikaci více než tisícovky pozemků, o které žádá Johanna Kammerlanderová, vdova po Karlovi des Fours Walderode. Krajský soud v úterý výslovně sdělil, že restituce je důvodná a tím se už zabývat nebude, vyplynulo z jeho vyjádření.

Reklama
Reklama
Reklama