Další česká města stojí o náš sjezd, řekl předák sudetských Němců. Navrhuje střídání

Sjezd sudetských Němců by se mohl v budoucnu konat střídavě v Bavorsku a v Česku. Bavorské veřejnoprávní stanici BR to na sjezdu v Brně řekl předák sudetských Němců Bernd Posselt. V řadě českých měst už podle něj místní projevili o pořádání sjezdu zájem. Setkání v Brně dnes po čtyřech dnech končí uctěním památky obětí nacismu.
Podle německého listu Süddeutsche Zeitung byla celková atmosféra sjezdu navzdory protestům pokojná a nálada srdečná.
V příštím roce se podle Posselta sjezd sudetských Němců uskuteční opět v Německu, a to v Norimberku. O pořádání některého z příštích sjezdů podle něj ale usiluje „několik českých měst“. Jako příklad uvedl Cheb, kde podle něj příslušnou občanskou iniciativu vede bývalý starosta města Antonín Jalovec. „Dokázal bych si představit, že v budoucnu se Sudetoněmecký sněm bude konat střídavě v Bavorsku a v České republice,“ dodal Posselt.
Sjezd v Brně označil nejvyšší představitel sudetských Němců za „skvělý“ a za „jednu velkou oslavu přátelství a smíření“. Posselt ocenil otevřenou debatu o společné kultuře a dějinách Čechů a sudetských Němců, ale i „o strašlivých zločinech nacistů a o zločinu vyhnání“. „Myslím si, že tato široká debata měla velký terapeutický význam,“ dodal.
Za osobní vrchol sjezdu pak Posselt v rozhovoru s BR označil čtvrteční pietu za oběti holokaustu na brněnském hlavním nádraží, na kterém se setkal s Evou Paddockovou a Milenou Grenfell-Bainesovou. Obě patří k dětem, které před hrůzami holokaustu zachránil Nicholas Winton. „Jedna z nich mi řekla, že přijela jen proto, aby mi potřásla rukou. To mě rozplakalo,“ dodal Posselt.
Podle předního německého listu Süddeutsche Zeitung byla na sjezdu sudetských Němců v Brně navzdory protestům atmosféra pokojná a nálada srdečná. „Je možné 80 let po válce dosáhnout usmíření? Sudetoněmecký sněm v Česku dává naději,“ uvedl list SZ.
Také podle veřejnoprávní televize ZDF sjezd navzdory vyhrocené politické debatě a nesouhlasu části české společnosti vyslal signál smíření. V příspěvku na svém zpravodajském webu ZDF připomíná okolnosti sjezdu, který se poprvé konal v Česku. Uvádí mimo jiné, že vyvolal „vyhrocenou politickou debatu“ a připomímá, že do Brna dorazil v sobotu německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a v neděli na hlavním shromáždění promluvil bavorský premiér Markus Söder.
Redaktor bavorské veřejnoprávní stanice BR ve čtvrthodinové reportáži, v níž hovořil i s Posseltem, označil sjezd za „historický milník“, proti kterému protestovali „čeští nacionalisté“. Také podle webu Deutsche Welle byla nakonec atmosféra v Brně o víkendu uvolněnější, než mnozí očekávali. Rovněž tento web nicméně připomíná, že se v moravské metropoli proti sjezdu demonstrovalo a protestující vyčítali sudetským Němcům údajné snahy o revizi dějin.
Do moravské metropole sudetské Němce pozvala iniciativa Meeting Brno, která organizuje stejnojmenný festival. Sjezd pořádalo Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Česká Poslanecká sněmovna se hlasy vládních stran ANO, SPD a Motoristů minulý týden postavila proti konání sjezdu v Česku.
Mohlo by vás také zajímat: Reportér aktuálně.cz zachytil spory při letošním festivalu Meeting Brno.
V Londýně ožila křivda na Coufalovi: Obludný hřích, který přispěl ke zkáze
Během horkého nedělního podvečera vyhráli jasně 3:0, na London Stadium přesto panovala mrazivá atmosféra plná smutku i vzteku. „Prodali jste duši,“ skandovali fanoušci fotbalového West Hamu, který po patnácti letech sestoupil z anglické Premier League. Bezútěšný stav hrdého klubu je nyní předmětem analýz, mezi důvody se přitom objevuje i nešťastný odchod českého obránce Vladimíra Coufala.
Příbuzná šlechticů a herečka Helena Bonhamová Carterová ráda lidi šokuje
Helena Bonhamová Carterová je herečkou se širokým rejstříkem. Umí být svůdnou femme fatale, čarodějnicí, viktoriánskou šlechtičnou, ale také narkomankou či vražedkyní. Ztvárnila například královnu Alžbětu ve filmu Králova řeč a později i její dceru, princeznu Margaret, v oceněném seriálu Netflixu s názvem Koruna. Letos v květnu oslaví šedesátiny.
O méně než mrknutí oka. Švéd urval nejšílenější triumf historie Indy 500
Felix Rosenqvist vyhrál jubilejní 110. ročník Indy 500 po nejtěsnějším dojezdu historie. Davida Malukase porazil o pouhých 0,0233 sekundy.