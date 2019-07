Dalajlama se omluvil za slova o tom, že by jeho nástupkyně měla být atraktivní

Tibetský duchovní vůdce dalajlama se omluvil za předchozí kontroverzní výroky o své případné nástupkyni. S odkazem na vyjádření jeho kanceláře o tom informoval zpravodajský web BBC. Dalajlama dříve řekl, že pokud bude jeho nástupkyní žena, "musí být atraktivní, jinak to nebude mít velký užitek". V pozdějším rozhovoru s BBC tento názor potvrdil. Podle úterního vyjádření šlo však o žert. Jeho kancelář také uvedla, že výroky o evropských migrantech, jež při rozhovoru rovněž pronesl, mohly být špatně vyloženy.

"(Dalajlama) velice lituje, že lidi ranilo to, co řekl, a nabízí upřímnou omluvu," píše se ve vyjádření.

Dalajlama podle sdělení své kanceláře dobře chápe rozpory mezi materialistickým a globalizovaným světem na jedné straně a složitými idejemi o reinkarnaci, které stojí ve středu tibetské buddhistické tradice, na straně druhé. Někdy se však stane, že poznámky, které pronese bez přípravy a které by byly považovány za úsměvné v určitém kulturním kontextu, nejsou vtipné, když se přeloží a pronesou v jiném prostředí.

Duchovní vůdce při rozhovoru s BBC na konci června uvedl, že pokud bude dalším dalajlamou žena, "měla by být atraktivnější". "Kdyby žena ve funkci dalajlamy vypadala takto (udělal grimasu), tak myslím, že by ji lidé raději neviděli, raději by neviděli její obličej," řekl. Novinářka následně oponovala, že zásadní přece je, jaký je člověk uvnitř. Dalajlama opáčil, že důležité je obojí.

Podle úterního vyjádření dalajlama celý svůj život odporuje tomu, aby se s ženami zacházelo jako s objekty a podporuje rovnost pohlaví.

Dalajláma v červnovém rozhovoru s BBC rovněž poznamenal, že uprchlíci, kteří přicházejí do Evropy, by se nakonec měli vrátit do zemí, odkud přišli. Tyto výroky mohly být podle vyjádření dezinterpretovány. "Rozhodně si uvědomuje, že mnoho z těch, kteří opustí své země, se nemusí chtít vrátit zpět," píše se v textu.

Sdělení naopak neobsahovalo žádnou omluvu ani zmínku o jeho výrocích na adresu Donalda Trumpa, o kterém dalajlama prohlásil, že postrádá morální principy.