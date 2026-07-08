„Cvrlikal si to ptáček.“ Trump řekl, co vezme Ukrajině. Pomůže ale s klíčovou zbraní

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl na summitu NATO v Ankaře několik priorit: zajištění dalších systémů protivzdušné obrany, protiraketových střel, výrobních licencí a nových dohod o dronech. To všechno bylo také hlavním tématem setkání s Donaldem Trumpem, které pro ukrajinského lídra nakonec dopadlo pozitivně. Nejspíš se mu totiž podařilo získat licenci na výrobu klíčových antiraket.
Ukrajina se za více než čtyři roky ruské invaze na obranu proti některým typům zbraní dokázala přizpůsobit. Inovuje a stala se jedním ze světových lídrů ve vývoji dronů a bezpilotních prostředků. Na obranu proti raketám pak získala systémy protivzdušné obrany ze západních zemí.
Jenže klíčový systém Patriot (který dokáže ničit balistické rakety a střely s plochou dráhou letu) má teď zásadní problém - nejsou do něj rakety. Celosvětové zásoby jsou omezené, velkou část raket vystřílela americká armáda ve válce s Íránem a jejich výroba probíhá pomaleji, než je potřeba.
Právě zajištění dostatku munice do patriotů byl jeden z nejdůležitějších Zelenského cílů v Ankaře. A vypadá to, že se mu to - aspoň v delším horizontu - uspěl. Na středeční tiskové konferenci Trump prozradil, že ani Američané nemají antiraket dostatek na rozdávání, ale že s ukrajinskou stranu nejspíš uzavře dohodu.
„Jeden ptáček mi cvrlikal, že jim možná dáme licenci. Ukážeme jim, jak si to vyrábět sami, mají skvělé lidi,“ prohlásil americký prezident s tím, že si myslí, že je Ukrajinci dokážou antirakety vyrábět docela rychle. „Takhle si nemůžete stěžovat, že jim nedáváme dost. Říkám, vyrábějte si je sami,“ dodal a žertoval přitom, že o tom ještě výrobce (americká společnost Raytheon- pozn. ed.) neinformoval. Zelenskyj později uvedl, že je za to „vděčný“.
Dronová dohoda
Řešili spolu také takzvanou dronovou dohodu, kterou Ukrajinci mezitím uzavřeli s několika dalšími zeměmi (známé je například Estonsko). Na otázku ohledně dohody o dronech mezi USA a Ukrajinou Trump uvedl, že Washington by těžil z „úžasné schopnosti“ Kyjeva hromadně vyrábět drony a že pokud by k dohodě došlo, USA by měly „skvělou ochranu“.
Trump dodal, že Kyjev by měl stejně skvělou ochranu i s patrioty. Připustil také, že USA mohou uzavřít vzdušný prostor nad Ukrajinou, pokud to bude nutné pro bezpečnostní záruky.
Na konferenci mluvil hlavně Trump, Zelenskému dal prostor například, když se jej zeptal, zda by letěl do Moskvy. „Tam je to teď složité, je tam spousta ukrajinských dronů,“ reagoval ukrajinský prezident. Trump prý nicméně doufá, že k setkání obou stran dojde brzy, protože si obě přejí konec války.
„Ukrajina je skvělá země,“ chválil Trump bojující zemi. Poznamenal ovšem, že jak Putin, tak Zelenskyj jsou „složité postavy“. Přirovnal přitom Ukrajinu a Rusko k dětem na dětském hřišti, které se „musí“ poprat.
Údery hluboko v Rusku
Když se novináři Trumpa ptali, co si myslí o ukrajinských dalekých úderech na ruská ropná zařízení jako rafinerie, odkázal je na vedle sedícího ministra zahraničí Marca Rubia. „Myslím, že to je jedna z věcí, která se v této válce za posledních několik měsíců změnila. Rusové mají čím dál větší potíže s obranou vlastního vzdušného prostoru,“ řekl Rubio s tím, že díky tomu doufá ve vytvoření prostoru pro vyjednávání o ukončení války.
Trump se pak vmísil do debaty a řekl, že jde o eskalaci, která ovšem může napomoci k ukončení války. Na otázku, proč si myslí, že by ruský prezident Vladimir Putin byl otevřený dohodě, odpověděl, že je to proto, že s ním několikrát mluvil: „Mluvil jsem s ním. Mluvil jsem s prezidentem Zelenským a myslím, že to je všechno, co jsem celý život dělal. Uzavíral jsem dohody.“
„Myslím, že chce uzavřít dohodu. A mám pocit, že prezident Zelenskyj by se rád vrátil k obnově své země, na rozdíl od všech těchto smrtí a ničení,“ prohlásil šéf Bílého domu. Předtím také řekl, že to, co se teď ve východoevropské zemi odehrává, je „ošklivá válka“.
Oba státnici se shodli na tom, že udělají všechno pro to, aby válka skončila. Z americké strany to ale nebude zadarmo, Trump znovu zmínil, že Ukrajina má spoustu nerostných surovin a že by je chtěl také využít. „Máme zájmy na Ukrajině. Je tam mnoho nerostných surovin a Zelenskyj tam buduje skvělou zemi,“ řekl Trump.
Pozornost z Ruska
Ještě před jednáním summit Severoatlantické aliance v turecké metropoli komentovala i Moskva. Ústy kremelského mluvčího Dmitrije Peskova poznamenala, že budou setkání v Ankaře „pozorně sledovat.“ Stejně tak jej sledují ruská média.
Ve středu například deník Moskovskij Komsomolec psal, že „výsledky summitu NATO v Ankaře ukázaly, že Západ ignoroval varovné signály Ruska adresované alianci, která podporuje teroristický režim v Kyjevě“ a rozhodl se podle něj pro „eskalaci, porážku a kapitulaci Ruska.“
„Kreml tuto možnost pravděpodobně zvažoval a odpovídající scénáře vojenské reakce budou spuštěny v nadcházejících dnech, ne-li hodinách,“ hrozí noviny.
S vládcem Kremlu má Trump mluvit také ve středu, hovor se očekává později během dne. Předtím si s ním volal ještě před summitem.
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