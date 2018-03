před 1 hodinou

Od té doby, co robot Curiosity přistál na Marsu, aby tam pátral po stopách života, uběhlo přes pět let. V marťanském pojetí času to ale ve čtvrtek bylo kulatých 2000 tamních dní (solů). Za tu dobu stihl pořídit mnoho jedinečných záběrů z povrchu rudé planety a dojít k několika objevům. Vědecký tým NASA, který misi vede, u příležitosti výročí vybral ty nejzásadnější z nich.

autor: Simona Fendrychová | před 1 hodinou