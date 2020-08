Cukrovka si s covidem-19 rozumí. USA ukazují, že nebezpečí hrozí i fit diabetikům

Skoro polovina Američanů, kteří zemřeli na covid-19, měla jednu společnou charakteristiku: měli cukrovku. Že je kombinace těchto dvou nemocí nebezpečná, řada diabetiků ví. Vysoké ceny inzulinu v USA ale nutí tyto lidi chodit do práce, kde se pak často nakazí. Tamní lékaři marně vyzývají úřady, aby konaly.

"Pomyslela jsem si: Panebože, mohlo by se to stát i mně," říká reportérovi agentury Reuters Devon Brumfieldová, které v březnu zemřel otec. Když byl ještě naživu, poslouchala ho v telefonu, jak jen stěží popadá dech.

Její čtyřiašedesátiletý otec měl diagnostikovanou cukrovku. I to byl důvod, proč jeho nejmladší dcera Devon naléhala, aby navštívil lékaře. Další den zkolaboval a zemřel ve svém domě ve městě New Orleans.

Brumfieldová se brzy dozvěděla příčinu: akutní dýchací potíže způsobené covidem-19. V úmrtním listu stálo, že cukrovka hrála v průběhu nemoci zásadní roli. Brumfieldová přitom, stejně jako její otec, má cukrovku 2. typu a děsí se, že ji může potkat stejný osud.

Její strach je opodstatněný. Ve Spojených státech bylo provedeno několik výzkumů, z nichž ten poslední, publikovaný Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), ukázal alarmující čísla: 40 procent těch, kteří na covid-19 zemřeli, byli cukrovkáři.

To navíc potvrdila i nezávislá analýza dat agenturou Reuters. Jenže některé americké státy, například Kalifornie, ve svých statistikách neuvádějí průvodní nemoci jako cukrovku, a data jsou tak neúplná.

"Sama cukrovka byla už tak plížící se pandemií. Příchod covidu-19 jí jen dodal na rychlosti," říká Elbert Huang, profesor medicíny a ředitel výzkumného centra na univerzitě v Chicagu.

Že je cukrovka v kombinaci s koronavirem velmi nebezpečná, přitom není žádná novinka. Už dřívější pandemie SARS a MERS, obě způsobené příbuznými koronaviry, ukázaly, že 20 procent z celkového počtu úmrtí tvořili diabetici. U ptačí chřipky měli zase lidé s cukrovkou třikrát vyšší pravděpodobnost, že se budou muset léčit v nemocnici.

Byl v kondici, přesto zemřel

Současná pandemie udeřila ve Spojených státech zejména na jihu země, odkud pochází 40 procent z diabetiků, kteří na nemoc zemřeli. Mezi pacienty byli i lidé ve věku od 30 do 40 let. Lékaři v těchto státech přitom varovali, že péče o diabetiky je značně omezená koronavirovými opatřeními.

To potvrzuje i zdravotní sestra z města Montgomery ve státě Alabama Sarah Hunter Frazerová. S pacienty cukrovkáři komunikuje on-line přes počítač. Pokud jsou jejich problémy vážné, setkávají se osobně ve venkovních prostorách kliniky.

Covid-19 ale zabíjí i v případech, kdy jsou diabetici ve výborném zdravotním stavu. Dokládá to třeba příběh Clarka Osojnického z Minnesoty. O možných rizicích koronaviru ve spojení s cukrovkou slyšel, měl ale pocit, že když se bude udržovat v kondici, nebezpečí mu nehrozí.

"Byl nesmírně aktivní, pořád musel něco dělat," popisuje jeho žena.

Komplikace se objevily krátce poté, co si šel šestapadesátiletý Osojnicky zaběhat se psem do tělocvičny. Po třech dnech se objevily horečka, bolesti, kašel a dušnost. Nedlouho poté skončil v nemocnici na plicním ventilátoru, kde 6. dubna zemřel.

Ve státě Minnesota bylo takových úmrtí 255, nejmladšímu pacientovi bylo pouhých 34 let.

Chodí do práce, aby si mohli dovolit inzulin

Velmi vysoké ceny inzulinu a dalších medikamentů, které jsou pro diabetiky nepostradatelné, navíc dohnaly spoustu Američanů během pandemie do tíživé situace. Kdyby zůstali doma na neplacené dovolené, ochránili by sice své zdraví, ale neměli by pak peníze na inzulin. Velká část diabetiků tak raději jde do práce, kde často riskuje, že se nakazí.

Americká asociace diabetiků (ADA) se snažila tlačit na jednotlivé americké státy, aby zajistily léky pro co nejvíce lidí a aby regulovaly jejich ceny. Požadavky asociace ale téměř nebyly vyslyšeny.

Robert Washington byl jeden z Američanů, kteří museli i navzdory pandemii a své cukrovce chodit do práce. Potřeboval peníze, aby zaplatil léky. Jeho zaměstnavatel, nejmenované kasino v Arizoně, mu slíbil, že službu hlídače bude moci vykonávat sám v golfovém vozítku.

Po nástupu do práce ale osmašedesátiletého muže postavili před vstupní bránu, kudy do kasina proudily davy lidí. Mnozí z nich nedbali na doporučená opatření.

"Šokovalo ho, co viděl," říká nyní jeho dcera Lina. Nedlouho poté Washingtona pozitivně testovali na covid-19. Do 14 dnů zemřel na nemocničním lůžku. O týden později, zhruba v polovině června, bylo kasino zavřeno, protože počet nakažených v celé Arizoně exponenciálně vzrostl.

Washingtonova dcera byla jeho smrtí zdrcena. Říká to, co opakují i zdravotničtí experti: jeho smrti se dalo do značné míry předejít. Stejně jako u 40 procent ostatních zemřelých diabetiků.

Viru se u diabetiků daří, říkají vědci

Už po několik měsíců se vědci snaží přijít na spojení mezi cukrovkou a koronaviry. Proč je u diabetiků vyšší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni nebo nemoci podlehnou? Důvodů je několik.

Diabetes oslabuje srdce, plíce, ledviny. Tedy stejné orgány, na které útočí i virus. Mezi těmi, kteří covidu-19 podlehli, byli i lidé s obezitou nebo vysokým krevním tlakem. Mnozí z nich měli navíc právě cukrovku.

Na mikroskopické úrovni může diabetikům vadit vysoká hladina glukózy a lipidů v těle. U některých pacientů lékaři vypozorovali jev, který nazývají "cytokinová bouře". Označili tak závažnou imunitní reakci, při které si tělo nadměrně vyrábí protein cytokin. Organismus pod tíhou tohoto nadbytku zkolabuje a pacient umírá.

"Je to jako skládačka, vše je vzájemně propojeno," uvádí Charles Dela Cruz, který působí na americké Yaleově univerzitě jako výzkumník.

Vysoká hladina cukru v krvi je tedy hlavním faktorem, který v průběhu nemoci covid-19 ovlivňuje imunitu. Výzkumy navíc ukázaly, že viru se toto prostředí zamlouvá. U některých pacientů dokonce může po prodělání nemoci covid-19 cukrovka vypuknout.

