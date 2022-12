Až příliš záhadné zmizení. Šestnáct Ukrajinců je v rukou Rusů, tvrdí jejich rodiny

Šestnáct námořníků z Ukrajiny se pohřešuje od té doby, co ruské jednotky v Černém moři potopily dvě lodě. Jedním z nich je i osmadvacetiletý Damir Aulin, kapitán strážního člunu Slovjansk, který získal ocenění za věrnost své zemi. Co se s námořníky stalo, není jasné. Žena kapitána Damira Olesja se ale společně s dalšími rodinami pohřešovaných domnívá, že jsou drženi v Rusku jako váleční zajatci.

Ruská raketa zasáhla ukrajinský strážní člun Slovjansk 5. března. Mezi členy posádky byl i kapitán lodi Damir Aulin, který jako jeden z mála ukrajinských námořníků zůstal věrný své zemi, když v roce 2014 Rusko obsadilo Krym. Když jeho manželka Olesja zjistila, že se jeho loď potopila, byla ve druhém měsíci těhotenství.

Svého manžela naposledy viděla den před ruskou invazí na Ukrajinu, kdy se vrátil na chvíli domů, aby jí předal jejich psa Oskara, kterého si občas bral s sebou na hlídkovou loď. "Předal mi psa, políbili jsme se a objali. Řekl, že všechno bude v pohodě. Nic jsme netušili. Všechno bylo v normálu," popsala Olesja.

Syn Nazar se jim narodil v září. I když dítě svého otce nikdy nevidělo, Olesja věří, že se jednou setkají. "Když se na něj podívám, vidím oči svého manžela. Často ho beru do náruče, ukazuju mu Damira na fotkách a říkám: ‚Tohle je tvůj tatínek a brzy se vrátí. Uvidíš.‘," uvedla Olesja.

Manželka kapitána Damira se společně s dalšími rodinami zmizelých námořníků domnívá, že Ukrajince drží Rusko jako válečné zajatce. "Máme nějaké informace od ukrajinského námořnictva, že naše děti jsou naživu," vysvětlila Teťána Tukmachová, jejíž syn je jedním z pěti pohřešovaných členů posádky útočného člunu Stanislav, který ruské jednotka potopily v květnu v bitvě o znovudobytí Hadího ostrova.

Rodiny tvrdí, že nemohou říct podrobnosti, ale mají k dispozici indicie, které dokazují to, že se pohřešovaní námořníci nacházejí v Rusku. A právě proto se příbuzní zmizelých Ukrajinců obrátili na Červený kříž a další mezinárodní organizace s žádostí o zřízení spojení do Ruska, aby dostali válečné zajatce zpět do svých domovů.