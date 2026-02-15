Přeskočit na obsah
15. 2.
Zahraničí

Čtyřicetiletý Čech kradl ve Vídni 40 tabulek luxusní čokolády. Došlo i na pěsti

ČTK

Čtyřicetiletý muž se v sobotu dopoledne ze supermarketu na vídeňské nákupní třídě Mariahilfer Strasse pokusil bez placení odnést 44 tabulek čokolády. Nebyly to obyčejné čokolády, ale výhradně drahé švýcarské značky s vysokým obsahem kakaa, uvedla mluvčí policie Anna Guttová. Podezřelý je podle policie Čech.

Dubajská čokoláda
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Zaměstnanci supermarketu si všimli, jak si muž systematicky plní batoh potravinami a následně bez zaplacení míří k východu. Zastavili ho přímo před prodejnou ve chvíli, kdy se chystal sníst rovněž ukradenou housku s řízkem. Na výzvu, aby vrátil odcizené zboží, bez váhání otevřel batoh a jeho obsah vysypal přímo na ulici. Poté sevřel pěsti a pokusil se udeřit jednoho ze zaměstnanců.

Rána však minula cíl, útočník ztratil rovnováhu, upadl a při pádu strhl k zemi i druhého muže. Zaměstnanec supermarketu utrpěl lehké zranění.

Když na místo dorazili policisté, Čech se choval neochotně a agresivně a chystal se zaútočit na policistu, uvedlo krajské policejní ředitelství. Muž byl předběžně zadržen, na pokyn státního zastupitelství byl později propuštěn na svobodu. Čelí ale obvinění z pokusu o krádež, ublížení na zdraví a pokusu o odpor proti úřední moci. Čokoláda byla zajištěna, napsala agentura APA.

