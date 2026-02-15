Čtyřicetiletý Čech kradl ve Vídni 40 tabulek luxusní čokolády. Došlo i na pěsti

Čtyřicetiletý muž se v sobotu dopoledne ze supermarketu na vídeňské nákupní třídě Mariahilfer Strasse pokusil bez placení odnést 44 tabulek čokolády. Nebyly to obyčejné čokolády, ale výhradně drahé švýcarské značky s vysokým obsahem kakaa, uvedla mluvčí policie Anna Guttová. Podezřelý je podle policie Čech.
Zaměstnanci supermarketu si všimli, jak si muž systematicky plní batoh potravinami a následně bez zaplacení míří k východu. Zastavili ho přímo před prodejnou ve chvíli, kdy se chystal sníst rovněž ukradenou housku s řízkem. Na výzvu, aby vrátil odcizené zboží, bez váhání otevřel batoh a jeho obsah vysypal přímo na ulici. Poté sevřel pěsti a pokusil se udeřit jednoho ze zaměstnanců.
Rána však minula cíl, útočník ztratil rovnováhu, upadl a při pádu strhl k zemi i druhého muže. Zaměstnanec supermarketu utrpěl lehké zranění.
Když na místo dorazili policisté, Čech se choval neochotně a agresivně a chystal se zaútočit na policistu, uvedlo krajské policejní ředitelství. Muž byl předběžně zadržen, na pokyn státního zastupitelství byl později propuštěn na svobodu. Čelí ale obvinění z pokusu o krádež, ublížení na zdraví a pokusu o odpor proti úřední moci. Čokoláda byla zajištěna, napsala agentura APA.
Rozhodnuto. Davidová po olympiádě ukončí sezonu
Biatlonistka Markéta Davidová ukončí po olympijských hrách v Itálii sezonu. V Anterselvě zůstává jako náhradnice pro středeční štafetu, po skončení her podstoupí vyšetření vyhřezlé ploténky a do zbývajících tří podniků Světového poháru v Kontiolahti, Otepää a Oslu nezasáhne. Novinářům to dnes řekl sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.
Obrovské selhání, šlo o život! Experty šokovala liknavost s vadnou kojeneckou výživou
Nedávejte dětem kojeneckou výživu značky Nutrilon. Může obsahovat životu nebezpečný toxin, varovalo koncem ledna ministerstvo zdravotnictví. Podle odborníků ale přišlo upozornění pozdě. Úřady totiž měly informaci o přítomnosti kontaminované výživy už v polovině prosince – na nebezpečí poukázali sami potravináři. „Jde o obrovské selhání,“ kritizuje liknavost státu epidemiolog Roman Prymula.
Jablonec vyhrál v Pardubicích a znovu přeskočil třetí Plzeň, Liberec doma jede
Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 22. kole první ligy v Pardubicích 2:0. Severočeši rozhodli o výhře v rozmezí 76. až 82. minuty, kdy se trefili střídající Dominik Hollý a Sebastian Nebyla.
ŽIVĚLidé v zemi vyšli do ulic na podporu prezidenta. Demonstrace na Letné už má své datum
Ve stovkách měst a obcí v Česku se dnes lidé sházejí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce inicioval spolek Milion chvilek. Navážou na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí. Shromáždění se konají od 16:00. Podle Milionu chvilek se k akci přihlásilo přes 400 obcí.
Gól Švýcarů neměl platit, vztekal se Sedlák. Český rozhodčí ho odehnal pryč
Prodloužení mezi Českem a Švýcarskem rozhodlo o tom, který tým skončí ve skupině druhý a půjde v prvních kolech play off olympijského turnaje papírově lehčí cestou. Gól dali švýcarští hokejisté, vyhráli 4:3 a mají jistotu, že na největší favority zatím nenarazí. Podle útočníka Lukáše Sedláka však jejich branka neměla platit.