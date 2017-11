Čtyřicet konzervativních poslanců si přeje odchod Mayové, píše britský tisk

před 26 minutami

Podle deníku The Sunday Times se dohodlo 40 poslanců na podepsání dopisu vyjadřujícího nedůvěru premiérce Therese Mayové. To je jen o osm méně, než je potřeba na vyvolání procesu volby nového šéfa konzervativní strany.

Londýn - Čtyřicet britských zákonodárců za konzervativní stranu se podle deníku The Sunday Times dohodlo na podepsání dopisu vyjadřujícího nedůvěru premiérce Therese Mayové. To je jen o osm méně, než je potřeba na vyvolání procesu volby nového šéfa konzervativní strany, komentovala agentura Reuters.

Takový vývoj by znamenal další problémy pro premiérku, jejíž pozici výrazně oslabily předčasné volby v červnu. Vláda Mayové se rovněž potýká s pomalým vyjednáváním ohledně podmínek odchodu z Evropské unie a skandálem kolem sexuálního obtěžování. Kvůli tomu nedávno odstoupil ministr obrany Michael Fallon, kabinet pak tento týden přišel o ministryni pro mezinárodní rozvoj Priti Patelovou, která rezignovala, protože prý nedostávala "vysokým standardům, které jsou očekávány".

Nahradit Mayovou v čele konzervativců někým jiným se část straníků snažila už po jejím kritizovaném projevu při každoročním sjezdu strany. Tento pokus selhal, ale podle Reuters jsou mnozí premiérčini straničtí kolegové s jejím počínáním nespokojeni a diskuse o jejím konci přetrvávají. Pokud by v čele strany došlo k výměně, nový lídr by převzal jak post předsedy strany, tak předsedy vlády, aniž by muselo dojít k volbám.