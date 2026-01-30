Přeskočit na obsah
30. 1.
Zahraničí

Čtyři roky pekla. Válka na Ukrajině směřuje k děsivému milníku, uvádí studie

Rusové se nyní učí jezdit na motocyklech, na kterých míří na frontu

Eliška Novotná
Eliška Novotná
Eliška Novotná

Počet obětí ruské invaze na Ukrajině se blíží „magické“ hranici, kterou Evropa nepamatuje od konce druhé světové války. Nová studie uvádí, že celkový počet zabitých, raněných a pohřešovaných vojáků na obou stranách dosáhne do letošního jara dvou milionů. Moskva například nasazuje tisíce rekrutů i vězňů navzdory minimálním územním ziskům.

Plnohodnotná invaze na Ukrajině trvá už téměř čtyři roky a každý den o život přichází stovky až tisíce lidí, včetně civilistů. Jen v roce 2025 ztrácela ruská armáda průměrně 35 tisíc mužů měsíčně – takto masivní ztráty v jednom konfliktu neutrpěla žádná velmoc od roku 1945. Celková čísla jsou pak neméně alarmující, deník New York Times totiž ve středu informoval o studii Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), která odhaduje, že Rusko dosud přišlo o téměř 1,2 milionu vojáků, ztráty na ukrajinské straně pak činí zhruba 600 tisíc vojáků. 

I přes obrovské nasazení lidských sil popisují odborníci ruský postup na frontě jako anemický. V některých úsecích se fronta dokonce posouvá o pouhých 15 až 70 metrů za den. Od ledna 2024 se Rusku podařilo dobýt pouze 1,5 procenta ukrajinského území, celkově tak okupuje přibližně pětinu země.

Armáda přitom změnila podobu bojů – kvůli všudypřítomným dronům opustila od masivních přesunů těžké techniky. Místo toho se ruští vojáci snaží infiltrovat ukrajinské linie v malých skupinách, často pěšky nebo na motocyklech. 

Mír v nedohlednu

Počty mrtvých stále rostou a na diplomatické úrovni zatím k větším postupům nedochází, přestože se nedávno se objevily první náznaky možných změn. Podle New York Times skončila nedávná jednání mezi zástupci Ukrajiny, Ruska a USA ve „vzácně pozitivním tónu“. Ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenskyj pokrok potvrdil – Ukrajina se totiž dohodla s USA na většině bodů revidovaného mírového plánu. Zda ale na jakoukoli jeho část přistoupí Moskva, zůstává i nadále nejasné. 

Samotná válka se Rusku nevyplácí, přijmout mírovou dohodu ale taky není pro Vladimira Putina ideální možnost. Aby Kreml udržel početní stavy na frontě, musel sáhnout k první mobilizaci od druhé světové války, do boje tak posílá i vězně. Na pomoc bylo vysláno také zhruba 15 tisíc severokorejských vojáků. 

S problémy se potýká i ruská ekonomika, což potvrzují analytici oslovení listem. Ta se potýká s klesající výrobou. „Rusko už není velmocí ve většině vojenských, ekonomických nebo vědecko-technologických kategorií,“ uvádí studie s tím, že země se nachází v hlubokém úpadku. To ostatně potvrzují i informace z dalších zdrojů, podle kterých se Rusko kvůli své izolaci (a uvaleným sankcím) stává stále více závislejším na Číně. 

