Čtyři mrtví po šílené jízdě v Bulharsku. Proč měli viníci české řidičáky?

Počet obětí páteční nehody autobusu, kterou v Bulharsku způsobili dva Bulhaři s českými řidičskými průkazy, vzrostl na čtyři. V nemocnici zemřel spolujezdec jednoho z viníků, informovala místní média. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli přes 150 kilometrů v hodině.
Bulharská soukromá televizní stanice bTV uvedla, že české doklady si pořídili proto, že jejich získání v Česku bylo snazší než v Bulharsku.
Jedno ze závodících vozidel narazilo do autobusu veřejné dopravy a převrátilo ho na bok, uvedla policie. Při nehodě zemřeli dva Indové cestující v autobusu a dva spolujezdci obviněných mužů. Osm ze 17 zraněných osob je nadále hospitalizováno v několika zdravotnických zařízeních v Sofii. Někteří z nich podle médií dále bojují o život.
Podle vyšetřovatelů řídili vozidla 28letý Vasko Filipov a 34letý Trayan Filipov. Dosud není jasné, zda se jedná o příbuzné nebo o shodu jmen. Oba muži mají řidičský průkaz přibližně rok, přesto se již dopustili několika dopravních přestupků.
Bulharská policie uvedla, že řidičské doklady obou mužů jsou pravé, ale způsob, jakým byly vydány, bude ještě vyšetřován. Podle stanice bTV si oba pořídili české řidičské průkazy, protože na rozdíl od Bulharska české úřady k jejich vydání nevyžadují dokončené základní vzdělání, které dotyční pravděpodobně nemají.
Podle policie jsou oba muži členy takzvaného Kalašnikovova gangu, který sdružuje romské skupiny. Gang je známý vydíráním, lichvářstvím a nucenou prostitucí. "Jde o organizované zločinecké skupiny, které se zabývají jakýmkoli druhem kriminality," řekl kriminalista Ivan Savov serveru Novinite.bg.
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