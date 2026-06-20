Čtyři dny pod zemí. Ruští vojáci popsali misi, ze které nebylo návratu

"Plazili jsme se čtyři dny a na povrchu nevydrželi ani sto metrů." Ruští vojáci popisují nedávné selhání taktiky, která bývala noční můrou Ukrajinců.
Dříve pomáhaly Rusům obcházet obranné linie a dobývat strategické pozice. Dnes končí většina útoků vedených skrz potrubí během několika minut po vynoření na povrch. Ruské velení v nich přesto pokračuje. Průběh jednoho z posledních podzemních útoků popsali zajatí ruští vojáci na videu zveřejněném ukrajinskou armádou.
Čtyři dny se plazili potrubím. Když se konečně dostali na čerstvý vzduch, vydrželi na svobodě sotva několik minut. Ruský pokus o průnik do ukrajinského týlu v Záporožské oblasti skončil prakticky okamžitě po vynoření vojáků z podzemí. Výpovědi zajatých vojáků přitom ukazují, že šlo o taktiku, která ještě před dvěma lety dokázala přepsat frontovou linii.
„Nejdřív jsme jeli na vozíku taženém elektrickou koloběžkou. Tak jsme urazili asi dva kilometry, dalších pět nebo šest jsme se museli plazit po kolenou,“ popisuje na videu 65. ukrajinské brigády, která podzemní útok odrazila, jeden ze zajatých Rusů. Další dodává, že celý přesun ropovodem zabral jeho skupině čtyři dny.
Podmínky uvnitř měly být údajně otřesné. „Ta část na vozíku ještě šla, byl tam cítit alespoň slabý vánek. Dál už jsme ale prakticky nemohli dýchat,“ popisuje další ze zajatců na záznamu, zveřejněném před dvěma týdny. Na několikadenní cestu prý vojáci nedostali téměř žádnou vodu ani jídlo a chyběly jim i plynové masky či jiné vybavení, které by plazení vyschlým potrubím usnadnilo.
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Navíc měl být po průchodu každé skupiny vstup znovu zavařen, takže vojáci přišli o možnost návratu. Že byl vyslán na prakticky sebevražednou misi, poznal jeden ze zajatců i podle vybavení, které obdržel.
„Před vstupem mi sebrali moji zbraň a dali mi jinou, bez označení. Tehdy jsem si uvědomil, že něco není v pořádku, protože nic podobného se mi předtím nestalo,“ popisuje voják.
Další dodává, že jeho jednotka vyfasovala jen naprosté minimum munice. „Jen jeden pás do kulometu. Hned bylo jasné, že nepočítají s tím, že bychom vydrželi dlouho,“ tvrdí zajatec.
Na povrch měli vojáci vylézt naprosto dezorientovaní. „Po čtyřech dnech na takovém vzduchu máte hrozně lehkou hlavu, motá se vám, vidíte špatně,“ vypráví voják.
Instrukce jeho jednotky byly jednoduché: po pravé straně od výstupu z potrubí měli najít remízek, zaujmout v něm pozice, ukrýt se a čekat. Neurazili prý ani sto metrů.
„Okamžitě přilétly tři baby Jagy (slangové označení těžkých útočných dronů; pozn. red.). Pak jsme uslyšeli Ukrajince, kterým jsme se vzdali,“ dokončuje zajatec popis neúspěšného pokusu o průnik za frontové linie.
„Zvraceli krev, dusili se a páchali sebevraždy“
Infiltrace potrubím za ukrajinská opevnění dlouho přinášela ruské armádě úspěchy. Zatímco pozemní útoky dokážou Ukrajinci díky dronům často odrážet, podzemní trasy Rusům opakovaně otevíraly cestu do týlu. Jak popisuje článek Rádia Svobodná Evropa, tato taktika pomohla ruské armádě uspět už před dvěma lety u Avdijivky, později u Sudže v Kurské oblasti a naposledy také u Kupjansku. Tam se Rusům podařilo proniknout do části města, než je následně vytlačil ukrajinský protiútok.
Pro ukrajinskou armádu šlo dlouhou dobu o těžko řešitelný problém. Rozsáhlá síť ropovodů a dalšího potrubí se táhne prakticky celým východem země. Infrastruktura vznikala už za Sovětského svazu a ukrajinská strana ji dlouho neměla, na rozdíl od Rusů, kompletně zmapovanou.
Vždy přitom šlo o mimořádně cynickou taktiku. Ve stísněných prostorách potrubí měli ruští vojáci během různých operací na Ukrajině i v Kurské oblasti bez dostatečných zásob a čerstvého vzduchu vyčkávat celé dny.
Jak už dříve informovalo nezávislé ruské médium Astra, řada vojáků takové manévry nepřežila. „Lidé zvraceli krev, desítky se uvnitř udusily, páchali sebevraždy a umírali v panice a deliriu. Lidé tam úplně šíleli. Jeden se zastřelil. Druhý si rozbil hlavu. Třetí narazil do zdi. Začala panika,“ popsal jeden z vojáků situaci z kurského podzemí ve videu zveřejněném Astrou.
„Vydrží deset minut, přesto nepřestávají“
Tato taktika už ale měsíce nepřináší ruskému velení výraznější výsledky. To ukazuje nejen zmařený útok v Záporožské oblasti, ale i rozsáhlý přehledový článek ukrajinského deníku Kyiv Independent.
Ruští vojáci dnes mají po vynoření z podzemí vydržet v průměru zhruba hodinu. „Ale obvykle je to deset minut,“ popsal pro deník vrchní seržant s přezdívkou Tovsty z brigády Chartija, která podobné útoky odráží v Charkovské oblasti.
Ukrajinští vojáci od Charkova tvrdí, že po dvou letech opakovaných ruských pokusů mají dnes podzemní síť prakticky kompletně zmapovanou a dříve úspěšné infiltrace je už nemohou zaskočit „To ví i nepřítel. Přesto z nějakého důvodu s útoky nepřestávají,“ dodává Tovsty.
Podle vojenského analytika Toma Coopera však i neúspěšné útoky přinášejí Rusku určitý užitek.
„Ukrajinské jednotky musí hlídat všechna potenciálně využitelná potrubí, a to i navzdory nedostatku vojáků. Musejí držet další síly nejen na frontě, ale i v jejím týlu,“ uvedl Cooper pro Kyiv Independent. „Z jejich (ukrajinského) pohledu je to zkrátka noční můra,“ dodal.