Čtveřice astronautů se po osmi měsících na ISS vrátila na Zemi v modulu SpaceX

Modul společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou mise Crew-12 ve čtvrtek přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Zpět na Zemi jsou tak po osmi měsících na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) Američané Jessica Meirová a Jack Hathaway, Francouzka Sophie Adenotová a Rus Andrej Feďajev. Jejich návrat živě vysílal americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).
"Jsme nadšení, že jsme zpět na planetě Zemi po neuvěřitelné misi na Mezinárodní vesmírné stanici," řekla podle agentury AP Meirová krátce po přistání. Předtím ještě z oběžné dráhy vzkázala, že posádka prožívá "spoustu smíšených emocí" a že jí budou chybět "úžasné výhledy na naši domovskou planetu".
Čtveřice odstartovala k ISS v únoru, aby vystřídala posádku Crew-11, jejíž mise byla ukončena v polovině ledna kvůli zdravotní evakuaci zapříčiněné stavem Američana Mikea Finckea. Šlo o první zdravotní evakuaci NASA za 65 let pilotovaných letů do vesmíru.
Posádka Crew-12 z ISS pozorovala let mise Artemis II k Měsíci a ve vesmíru oslavila i 250. výročí vzniku Spojených států. Meirová se zúčastnila čtyř výstupů do volného prostoru, zatímco Adenotová opustila vesmírnou stanici třikrát kvůli údržbě 28 let starého vesmírného komplexu.
Astronauty mise na ISS vystřídala posádka Crew-13, která tam stráví šest měsíců. Dva Američany, Kanaďana a Rusa tam na začátku října vynesla raketa SpaceX. Start byl zpožděn o tři týdny kvůli nutným opravám v pohonném systému lodi.
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