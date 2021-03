Covid zasahuje do voleb. I pro Babiše bude důležité tempo očkování, říká politolog

Benjamin Netanjahu v úterních parlamentních volbách v Izraeli obhajuje premiérské křeslo a kampaň postavil hlavně na očkování. Izrael si zajistil v předstihu dodávky vakcín od firem Pfizer/BioNTech a Moderna a doteď naočkoval osmdesát procent populace. Země se vrací k normálnímu životu. Restaurace a obchody jsou otevřené, nemocnicím už nehrozí přetížení pacienty.

"Jsme světoví šampioni ve zvládání koronaviru. Zajistil jsem Izraeli miliony dávek vakcín a zajistím ještě miliony dalších. Stejně urgentně, jako řeším vakcíny, budu řešit i ekonomiku," zdůrazňuje premiér v rozhovorech a na předvolebních mítincích.

Průzkumy ukazují, že tato strategie mu zřejmě vychází. Ještě na přelomu roku Izraelci procházeli těžkou ekonomickou krizí způsobenou pandemií a tvrdými opatřeními. Podnikatelé si stěžovali na obrovské ztráty a zdálo se, že dlouhá politická kariéra Netanjahua se blíží k závěru.

Rychlé zajištění vakcín to ale změnilo. Netanjahu tvrdí, že osobně jednal na začátku roku s šéfy farmaceutických firem Pfizer a Moderna "i několikrát za noc", aby co nejrychleji dostal do země co nejvíce dávek.

V úterních volbách jeho strana Likud podle průzkumů sice nezíská většinu, ale měla by ze všech stran dostat nejvíce hlasů. Netanjahu tak má být znovu tím, kdo dostane právo sestavovat vládu a bude stát v jejím čele.

"Ještě před pár měsíci by si málokdo vsadil na volební úspěch Netanjahua. Ekonomický propad vedl k jeho kritice obzvlášť mezi živnostníky a majiteli malých firem, které tvrdě postihly problémy. Ale očkování to jednoznačně zvrátilo. Zvlášť když Izraelci vidí, jaké problémy má Evropa," říká pro server Aktuálně.cz analytik Dany Filc z Ben Gurionovy univerzity v Beerševě na jihu Izraele.

"V lednu to vypadalo na nezvládnutou pandemii a volební porážku, teď je vše jinak. Je kuriózní, že se o to zasloužilo účinné a fungující státní zdravotnictví, přitom Netanjahu se v rámci své neoliberální ekonomické politiky snaží státní systém omezit," dodává.

Koronavirus a s ním spojená ekonomická situace jsou hlavními tématy voleb. Tradiční problémy jako řešení sporů s Palestinci nebo bezpečnost ustoupily do pozadí, ačkoliv Netanjahu často opakuje, že loni se mu podařilo vyjednat dohodu o diplomatickém uznání se Spojenými arabskými emiráty a Marokem.

Záleží na tempu očkování

I v České republice může koronavirus výrazně zasáhnout do voleb. Vláda Andreje Babiše (ANO) čelí kritice od opozice a některých odborníků, že pandemii nezvládá. Hnutí ANO se v průzkumech veřejného mínění před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny propadá. Například v týden starém průzkumu agentury Kantar CZ by zvítězila koalice STAN/Piráti s 34 procenty hlasů a Babišovo hnutí by skončilo s 22 procenty.

"Jakákoli krize je dvousečná zbraň. Může to vládní straně pomoci nebo uškodit. Jestliže Netanjahu má výsledky s očkováním a do země se postupně vrací normální život, projevuje se to v politických preferencích. Když mají lidé naopak pocit, že politici v reakci na krizi zaspali nebo ji dlouhodobě podceňují, vede to k poklesu popularity odpovědných politiků a ke ztrátě podpory. To je podle mého soudu případ bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. I když covid-19 nebyl jediný faktor, který rozhodl o jeho porážce," říká pro Aktuálně.cz politolog Petr Just.

Soudí, že stejně jako v Izraeli i v Česku může úspěšné očkování zachránit hnutí ANO a vrátit mu některé voliče. "Z hlediska voleb bude důležité tempo očkování a návrat do normálu. Pokud se podaří do léta proočkovat většinu populace, která o to má zájem, tak to pro vládu a premiéra Babiše budou body navíc. Pokud se objeví zádrhele a problémy, bude to vláda svádět například na pomalé dodávky z Evropské unie, ale i tak bude pro vládní strany obtížné se s tím vypořádat tak, aby nepřišly o hlasy," dodává Just.

V Nizozemsku si polepšila strana proti očkování

Minulý týden rozhodovali o novém parlamentu i Nizozemci a ukázalo se, že pandemie politickou mapu země nijak výrazně nepřekreslila. Počtvrté za sebou vyhrál Mark Rutte se svojí Lidovou stranou pro svobodu a demokracii. Premiérem je nepřetržitě od roku 2010 a zřejmě jím i zůstane.

"Koronavirus a lockdown byly samozřejmě součástí kampaně před nizozemskými volbami. Nakonec to ale mělo podle analytiků mnohem menší efekt, než se čekalo. Nizozemsko je v porovnání s ostatními státy v opatřeních proti koronaviru docela laxní - venku stačí jen rozestupy, povinné roušky uvnitř začaly platit až v půlce prosince, zákaz nočního vycházení teprve v lednu. Řada lidí se tudíž necítila tak svazovaná a řekla si, že vláda prostě dělá, co se dá," říká česká novinářka Eva Hrnčířová, žijící dlouhodobě v Bruselu.

Přece jen tu ale pandemie pomohla k zisku hlasů straně, která zásadně odmítá vládní opatření.

"Thierry Baudet a jeho Fórum pro demokracii vedli kampaň ve stylu Donalda Trumpa. Baudet označil covid-19 za chřipku, stavěl se proti očkování a do poslední chvíle se svým takzvaným karavanem svobody objížděl Nizozemsko a objímal se s fanoušky. Kritizoval stav nizozemského zdravotnictví a lockdown jako likvidaci hotelů a restaurací. Jeho krajně pravicová strana nejen díky tomu nakonec získala největší přírůstek křesel v parlamentu, poskočila ze dvou na osm," dodává Hrnčířová.

