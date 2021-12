Francouzský úřad doporučuje kvůli omikronu posilující dávku už po třech měsících

Francouzský zdravotnický úřad HAS doporučil dospělým přeočkování posilující dávkou vakcíny proti nemoci covid-19 už po třech měsících. Původně byla tato lhůta pět měsíců. Úřad HAS radí francouzské vládě v boji s koronavirem a se svým doporučením přichází v reakci na variantu omikron, která se šíří mnohem rychleji než varianty předchozí. Uvedla to dnes agentura AFP.

Ke zkrácení lhůty na tři měsíce přivedly úřad studie, ze kterých vyplynulo, že vakcíny mají po dobu jednoho až dvou měsíců 80procentní účinnost proti nezávažným formám varianty omikron. Pak ale svou účinnost ztrácejí rychleji než u předchozích variant. Čtyři měsíce od očkování vakcínou Pfizer účinnost klesá na 34 procent, s posilující dávkou vakcíny se ale zvýší na 75 procent.