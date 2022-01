Covid nevymýtíme. Američané jsou unavení, Biden musí změnit přístup, zní z jeho okolí

Před rokem nastoupil Joe Biden do Bílého domu se slibem, že potlačí pandemii koronaviru. Ještě loni v červenci věřil, že Spojené státy "nad virem vítězí", už varianta delta ale tyto ambice rozmetala. Nynější omikron a s ním spojené rekordní nárůsty nakažených nutí Bílý dům, aby v boji s pandemií zásadně přehodnotil svůj dosavadní postup.

Bidenova administrativa přechází od snahy virus zcela vymýtit k opatřením, která zohledňují, že covid se nepodaří plně zlikvidovat a že je potřeba počítat s jeho opakovanými návraty až latentní přítomností. Bílý dům v tom následuje řadu jiných vlád, které po úderu varianty omikron hledají jiné cesty, než byla dlouho převládající restriktivní opatření.

Covid v USA v posledních dnech láme rekordy, v pondělí přibylo téměř 1,5 milionu nově infikovaných. I ve Spojených státech se nyní potvrzuje, že omikron má sice obecně lehčí průběh, ale masivní počty nakažených mají vážné ekonomické a společenské dopady a v řadě míst opět hrozí zahlcení zdravotního systému.

Kvůli nákaze koronavirem, kdy lidé musí v karanténě nuceně zůstat doma, v řadě odvětví scházející zaměstnanci. Pro nedostatek personálu bylo v USA v posledních dvou týdnech každý den zrušeno více než tisíc letů. Spoje omezuje například i hromadná doprava v New Yorku.

Školáci a studenti se musí znovu uchylovat k on-line výuce na dálku. Na začátku třetího roku pandemie, když se navíc před pár měsíci zdálo, že země je z nejhoršího venku, je to deprimující. Američtí učitelé a psychologové varují, že na děti bude mít odloučení dlouhodobý negativní dopad.

Zkrácení izolace

"Lidi, já vím, že jsme všichni z pandemie unavení a frustrovaní. Nadcházející týdny budou těžké. Zvládneme to. Zvládneme to společně," prohlásil Joe Biden minulý týden na zvláštním tiskovém briefingu ke stavu pandemie. A znovu vyzval Američany, aby se nechali naočkovat.

"Nechte si dát posilující dávku. Sice stále můžete dostat covid, ale je vysoce nepravděpodobné, že vážně onemocníte," uvedl prezident. Vedle důrazu na očkování a nošení ochranných roušek či respirátorů ovšem administrativa teď zároveň přichází s novými opatřeními, která by měla školám i byznysu pomoci, aby nemusely kvůli omikronu zavírat nebo nechávat děti doma.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zkrátilo z deseti na pět dní doporučenou dobu, po kterou by měli infikovaní lidé bez vážných příznaků zůstat v izolaci. Vláda nakoupila půl miliardu testů a tento týden je začíná na požádání zadarmo rozesílat do amerických domácností.

V důležitém posunu pak Bílý dům ustoupil od dosavadní praxe, kdy se z federální úrovně snažil centrálně určovat a kontrolovat proticovidová opatření v jednotlivých státech USA. Vláda stále nabízí státům federální finanční a logistickou podporu, už ale nechává lokálním úřadům volnost v tom, jak se například zařídí ohledně nošení roušek či jak si nastaví testovací, případně karanténní režim ve školách.

Mnohé státy s demokratickým vedením jako například Kalifornie či New York, kde vesměs dávali přednost přísnějším opatřením, než jaká platila v republikánských státech, se teď už snaží o rovnováhu mezi restrikcemi a udržením volného ekonomického a společenského života.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom uvedl, že finále ligy amerického fotbalu NFL, takzvaný Super Bowl, jehož konání v Los Angeles se zdálo být ohroženo, příští měsíc určitě proběhne. Demokratický guvernér Colorada Eric Garcetti vyhlásil "konec nouzového stavu", i když počet nově nakažených v jeho státě je nyní na dvojnásobku rekordu z loňské zimy.

Kritika z vlastních řad

Podle řady kritiků by ale Bidenova administrativa měla ve změně svého postupu proti pandemii postupovat mnohem rychleji a pružněji. A zároveň pak Američanům zcela otevřeně říct, že virus se nepodaří plně vymýtit. Jeden z těchto kritických apelů přitom přišel z "vlastních řad", od jeho bývalého poradního pandemického týmu.

Šest zdravotníků a vědců, kteří s Bidenem spolupracovali v jeho prezidentské kampani a až do jeho nástupu do úřadu, šéfa Bílého domu minulý čtvrtek vyzvali, aby přešel na zcela "novou pandemickou strategii". Měla by vycházet z toho, že covid se stane součástí "nového normálu" běžného života země.

V textech zveřejněných na webu The Journal of Medical Association oborníci kromě jiného varují, že "stále bojujeme proti včerejší krizi a nemyslíme na to, co je potřeba udělat, abychom byli připraveni na tu příští". Podle nich by prvním krokem mělo být přijetí reality, že "koronavirus je jedním z cirkulujících respiračních virů", proti kterým je nutné přijmout společné postupy.

"Musíme se připravit na varianty. Musíme mít hotový plán, jak průběžně obnovovat vakcíny, diagnostiku a genomiku, abychom to mohli rychle zachytit. Varianty totiž přijdou, neměli bychom být překvapeni a virus podceňovat," uvedl jeden ze členů skupiny, imunolog Rick Bright, pro list New York Times.

Podle jednoho z doporučení by měla vláda investovat do digitálního monitorovacího systému, který by v reálném čase sledoval rozsah, účinnost a postupný pokles imunitní ochrany očkování v populaci, aby šlo předvídat další nutné kroky.

"V druhém roce pandemie jsou Spojené státy ohledně účinnosti a trvání ochrany covidových vakcín a počtu průlomových nákaz stále těžce závislé na datech z Izraele a Spojeného království," poznamenávají vědci kriticky na adresu federální vlády.

Špatná nálada je nebezpečná

Pro Bidena a demokraty je přitom politicky nebezpečné, že americká veřejnost hledí na postup současné administrativy v boji s pandemií stále kritičtěji. Podle jednoho z čerstvých průzkumů si už většina (55 procent) dotázaných myslí, že prezident si vede špatně.

Před Nejvyšším soudem USA minulý pátek proběhlo slyšení v kauze, ve které se více než polovina amerických států domáhá zrušení Bidenova nařízení, jež firmám s více než sto zaměstnanci ukládá povinné očkování jejich lidí.

Opatření, které by se týkalo více než 80 milionů zaměstnanců, formálně začalo platit v pondělí, ale podle deníku Wall Street Journal více než polovina dotčených zaměstnavatelů čeká na verdikt Nejvyššího soudu. Podle průzkumu pro zpravodajský web Axios 54 procent Američanů očkovací povinnost schvaluje. Názor je ovšem stranicky rozdělený, mezi demokraty je to 8 z 10 dotázaných, mezi republikány jen třetina.

Cliff Young ze společnosti Ipsos, která tyto průzkumy provádí a vyhodnocuje, navíc upozorňuje, že i současná většinová podpora pro povinné očkování je poměrně křehká a nemusí dlouho trvat. "Biden pro tyto inciativy nemá silnou podporu. Je to velmi podmínečné," uvedl Young pro Axios.

Prezidentovým problémem podle něj může být pocit veřejnosti, že "tahle věc nikdy neskončí". "Proč stále nosím roušku, když jsem očkován a mám posilovací dávku? Tak lidé přemýšlejí. Všechno jsem udělal, všechny ty nepříjemnosti. A nekončí to," popisuje Young. Pokud by tato nálada mezi Američany převládla, pro Joea Bidena by nevěstila nic dobrého.

