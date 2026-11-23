Nový návrh dlouhodobého rozpočtu Evropské unie, který v sobotu představil předseda Evropské rady António Costa, vychází v několika důležitých bodech vstříc požadavkům Francie, uvedl server Politico. Mohlo by to znamenat cestu k dohodě o podobě rozpočtu ještě do konce letošního roku, což Costa prosazuje.
Návrh zkritizovaly různé členské státy včetně Paříže, český premiér Andrej Babiš ho označil za nepřijatelný. Diplomaté oslovení Politicem nicméně dávali najevo větší optimismus ohledně možnosti dosáhnout dohody nejpozději na prosincovém summitu EU.
Jedním z hlavních úspěchů francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je podle bruselského serveru návrh na zavedení nového příjmu evropského rozpočtu z digitálních služeb velkých technologických společností.
Francie tuto daň dlouhodobě prosazuje, její zavedení však bylo v roce 2018 odloženo mimo jiné kvůli obavám z možné odvety Spojených států.
Costa ve svém návrhu počítá také se zachováním zemědělských dotací, novými vlastními zdroji příjmů, které mají omezit růst příspěvků členských států, a s odložením deseti miliard eur splátek společného dluhu vzniklého za pandemie nemoci covid-19.
Podle Politica se tak návrh přibližuje francouzským představám o rozpočtu. Macron dlouhodobě prosazuje větší využívání vlastních zdrojů EU, tedy příjmů, které by plynuly přímo do unijního rozpočtu, a nikoli pouze z příspěvků členských států.
Francie patří mezi největší čisté plátce, její příspěvek do rozpočtu je po Německu druhý nejvyšší.
Paříž přesto o Costově návrhu uvedla, že ji "hluboce zklamal" a že neposkytuje základ pro dohodu. Francie kritizuje zejména rozsah rozpočtových škrtů a podle ní nedostatečné záruky pro zemědělce.
Podle diplomatů citovaných serverem Politico však může jít také o součást vyjednávací taktiky. Francouzi jsou podle jednoho z diplomatů známí tím, že chtějí v každém jednání zvítězit poměrem 10:0, a nespokojí se s menším úspěchem. O podobě rozpočtu budou ve čtvrtek a v pátek jednat prezidenti a premiéři členských zemí EU na summitu v Bruselu.
Costa v sobotu navrhl snížení příštího sedmiletého rozpočtu EU na 1,582 bilionu eur (38,7 bilionu korun), ukázal příslušný dokument. Evropská komise loni v červenci navrhla rozpočet v objemu 1,763 bilionu eur (zhruba 43,1 bilionu korun), rovněž v cenách roku 2025.
Costův návrh je přibližně o 10,2 procenta nižší než původní návrh komise, konkrétně o 180,5 miliardy eur.
Největší snížení v absolutních číslech se týká kapitoly určené na konkurenceschopnost, prosperitu a bezpečnost, která má přijít o 84,5 miliardy eur, tedy zhruba 16 procent prostředků oproti návrhu komise.
V relativním vyjádření se nejvíce krátí kapitola Global Europe (Globální Evropa), určená na financování vnější činnosti EU, rozvojové spolupráce a podpory partnerských regionů.
Ta má přijít o 21 procent prostředků, tedy téměř 40 miliard eur. Méně peněz má jít také na zemědělství, rybolov a kohezní politiku, jejichž společná rozpočtová obálka se sníží o 48 miliard eur, tedy zhruba o pět procent.
Podle Costy jde o vyvážený návrh, který zachovává tradiční unijní politiky a zároveň posiluje nové priority.
Předseda Evropské rady představil přepracovaný takzvaný vyjednávací rámec, který je ještě nižší než návrhy, jež v říjnu oznámilo irské a poté v červnu kyperské předsednictví.
Reagoval tak na výhrady některých členských států, podle kterých byl původní návrh komise příliš vysoký. Oproti říjnovému návrhu Irska, který počítal s rozpočtem 1,622 bilionu eur, je Costův nižší přibližně o 39,5 miliardy eur.
Přestože se celková obálka určená na zemědělství, rybolov a kohezní politiku snižuje, přímé platby zemědělcům chce Costa zachovat prakticky ve stejné výši, jakou navrhovala Evropská komise. Na podporu příjmů zemědělců má jít 261 miliard eur. Snížení se naopak týká mimo jiné zemědělské krizové rezervy, která má klesnout z 5,6 na 3,9 miliardy eur, tedy přibližně o 30 procent.
Samotná kohezní politika má oproti návrhu komise přijít o zhruba 2,5 miliardy eur, zatímco ve srovnání s říjnovým návrhem irského předsednictví je její rozpočet na kohezi, tedy pomoc pro chudší regiony Evropy, nižší téměř o osm miliard eur.
„Jsem přesvědčen, že tento návrh je dobrým základem pro posun k definitivní dohodě. A to ze tří důvodů. Zaprvé jde o rozpočet, který odpovídá našim ambicím. Zadruhé udržuje příspěvky členských států na přiměřené úrovni. A zatřetí zahrnuje vyvážený soubor nových vlastních zdrojů,“ uvedl Costa na sobotní tiskové konferenci.
Až do října bylo představení jednotlivých návrhů rozpočtu v rukou předsednictví v Radě EU, poté roli hlavního vyjednavače převzal právě Costa, který by chtěl dohody o rozpočtu dosáhnout do konce letošního roku.
"Jsem předsedou Evropské rady, a musím proto zohledňovat postoje všech hlav států a předsedů vlád. Musím se snažit zprostředkovat dohodu mezi všemi stranami a brát přitom v úvahu jejich rozdílné názory a postoje. Právě o to jsem se tímto návrhem pokusil," uvedl.
Český premiér Andrej Babiš označil nový návrh víceletého rozpočtu Evropské unie na období 2028 až 2034 za pro Českou republiku "absolutně nepřijatelný".
Ve videu zveřejněném na sociální síti X uvedl, že podle něj návrh počítá s dalším snížením rozpočtu o 32 miliard eur (zhruba 774 miliard korun) a celkově je rozpočet asi o 430 miliard nižší. Podle Babiše má Česko v rámci nového návrhu přijít o dalších 7,5 miliardy korun.
Kritizoval také výdaje na evropské instituce a úředníky, které odhadl na 100 miliard eur za sedm let, a dalších 100 miliard eur určených podle něj na pomoc Ukrajině. "Proč my máme dávat peníze z evropského rozpočtu Ukrajině? Ukrajina má dostávat peníze mimo evropský rozpočet," řekl.
Vyjednávání o podobě rozpočtu podle něj bude velmi tvrdé a bude v něm hájit české zájmy.
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