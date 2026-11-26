Pracovní oběd unijních prezidentů a premiérů na summitu v Bruselu skončil, oznámila mluvčí předsedy Evropské rady Maria Tomasiková. António Costa nyní zahájil individuální schůzky s různými skupinami zemí, které by měly trvat až do půlnoci.
Jednat s nimi bude zejména o podobě rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 2034. Množství unijních představitelů se ale již předem vyjádřilo skepticky o možnosti, že by se dohody podařilo dosáhnout ještě ve čtvrtek.
"Právě jsme ukončili první kolo diskusí na Evropské radě o mém návrhu budoucího dlouhodobého rozpočtu EU. Vůdci vzájemně vyslechli své pozice," napsal Costa na sociální síti X.
Pozice států ohledně rozpočtu se tradičně liší. Některé země, včetně Česka, chtějí více peněz na kohezi, tedy na podporu chudších regionů. Státy, které jsou čistými plátci do unijní pokladny, si naopak přejí rozsáhlejší škrty. Velkým tématem je také otázka začlenění financování Ukrajiny do rozpočtu, což prosazuje Berlín, ale například český premiér Andrej Babiš je proti.
Po představení svého návrhu rozpočtu Costa zahajuje sérii schůzek. Podle harmonogramu, který má ČTK k dispozici, se nejprve na 30 minut setká se skupinou takzvaných frugálů, tedy států, které chtějí šetřit. Patří mezi ně Nizozemsko, Rakousko, Belgie, Německo, Dánsko, Švédsko a Finsko.
Následovat má půlhodinová schůzka se skupinou přátel koheze, kde bude i český premiér. Poté má Costa v plánu hodinu a půl trvající schůzku s nejsilnějšími ekonomikami EU, tedy zástupci Německa, Francie, Itálie, Nizozemska, Polska a Španělska.
Zbytek večera stráví předseda unijních summitů na hodinu trvajících schůzkách se skupinami pěti až šesti zemí z rozdílných částí Evropy, které zastávají rozdílné názory.
Cílem podle zdrojů ČTK bylo, aby v každé ze skupin byli stoupenci Ukrajiny, ale i některý ze států, které odmítají další pomoc válkou zmítané zemi. Český premiér by tak opět měl přijít na řadu ve 21:45 společně s Estonskem, Belgií, Kyprem, Portugalskem a Švédskem.
Poslední individuální schůzka by měla skončit ve 23:45, následně Costa podle všeho plánuje svolat do hlavního sálu opět všechny unijní vůdce, aby jim sdělil své závěry a rozhodl, zda bude summit pokračovat ještě v pátek, nebo zda se znovu setkají až na další Evropské radě v prosinci.
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