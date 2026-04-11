Cosi mezi antikou a Napoleonem. Trump ukázal monument, který změní tvář Washingtonu

Představitelé administrativy Donalda Trumpa oficiálně předložili podrobné vizualizace navrhovaného vítězného oblouku, jehož výstavbu ve Washingtonu prezident propaguje již několik měsíců.
Pokud bude projekt schválen, výrazně změní tvář hlavního města, které je plné památníků, napsala agentura Reuters. Navrhovaný oblouk má připomínat 250. výročí vzniku Spojených států.
Návrhy počítají s obloukem v barvě slonové kosti, který je inspirován římským Titovým obloukem a připomíná Vítězný oblouk v Paříži. Má být vysoký 250 stop (76 metrů). Součástí návrhu jsou také zlaté dekorativní prvky včetně sochy vysoké 60 stop (18 metrů) na vrcholu připomínající Sochu svobody s andělskými křídly. Ta má po stranách dvě sochy orlů vysoké 24 stop (7,3 metru).
Na oblouku mají být vytesány také dva úryvky z amerického slibu věrnosti vlajce a Spojeným státům. Doplnit je mají i čtyři zlaté sochy lvů.
Navrhovaný oblouk má být postaven na místě současného prázdného kruhového objezdu mezi Lincolnovým památníkem a vchodem do Arlingtonského národního hřbitova, nejvýznamnějšího vojenského hřbitova v USA, kde jsou pochováni vojáci padlí v amerických válkách, veteráni a některé významné osobnosti.
Projekt musí schválit federální Komise pro výtvarné umění, která je nyní složena převážně z Trumpových spojenců. I v případě souhlasu však může narazit u soudů, protože někteří obyvatelé oblasti Washingtonu se snaží stavbu zablokovat žalobami. Trump již dříve uvedl, že chce postavit "největší oblouk ze všech". Navrhovaná stavba by svou výškou výrazně převyšovala Lincolnův památník a byla by zhruba poloviční oproti Washingtonovu monumentu ve tvaru obelisku. Zároveň by to byl největší federální památník postavený ve Washingtonu od výstavby Jeffersonova památníku v roce 1943.
