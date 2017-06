Jak velký má Donald Trump problém? Exšéf FBI řekne slova, která můžou otřást Bílým domem

před 45 minutami

Bývalý ředitel americké FBI James Comey vystoupí ve čtvrtek před senátory, aby jim popsal, jak si prezident Donald Trump údajně vynucoval jeho loajalitu. Trump přitom Comeyho v květnu nečekaně sesadil z funkce. Podle amerických médií se exšéf FBI chystá před senátním výborem prohlásit, že za vyhazovem stálo jeho vyšetřování Trumpova bývalého poradce pro bezpečnost Michaela Flynna. Podle některých analytiků by to v nejvážnější podobě mohlo vést až ke spuštění procedury tzv. impeachmentu, tedy odvolání amerického prezidenta.

Washington - Bývalého ředitele amerického Federálního vyšetřovacího úřadu (FBI) Jamese Comeyho čeká ve čtvrtek velký den.

Poprvé od svého vyhazovu veřejně promluví před senátním výborem o podrobnostech vyšetřování, které se zaměřilo na možné vazby týmu prezidenta Donalda Trumpa na Rusko.

Podle Comeyho právě to mohlo stát za jeho odvoláním. Znamenalo by to ale, že si americký prezident vynucoval loajalitu šéfa FBI. A tedy porušil zákon.

V předvečer očekávaného projevu navíc senátní výbor pro dohled nad tajnými službami zveřejnil znění Comeyho výpovědi.

Exšéf FBI v projevu odkrývá detaily schůzek s americkým prezidentem i jeho snahu zastavit vyšetřování kontaktů tehdejšího Trumpova bezpečnostního poradce Michaela Flynna s Rusy.

"Potřebuji oddanost, očekávám věrnost," řekl Trump údajně Comeymu na jedné ze schůzek.

Pokud to Comey ve své odpolední výpovědi skutečně potvrdí, může to otřást Washingtonem jen půl roku poté, co se v něm zabydlel nově zvolený americký prezident.

Vystoupení bývalého šéfa FBI je v americkém Kongresu naplánované na čtyři hodiny odpoledne středoevropského času.

Nečekaný vyhazov

Trump Comeyho nečekaně odvolal počátkem května. Prezident své rozhodnutí zdůvodnil tím, že v šéfa FBI ztratil důvěru a zbavit funkce ho chtěl už delší dobu.

Oficiálně tak učinil kvůli Comeyho údajným chybám při vyšetřování kauzy Trumpovy bývalé rivalky z prezidentského klání Hillary Clintonové.

Ta v dobách, kdy byla ministryní zahraničí USA (tedy v letech 2009 až 2012), porušila předpisy a ke služebnímu "mailování" používala soukromý server umístěný ve vlastním domě.

Comey ale před senátním výborem promluví o možných skutečných důvodech svého vyhazovu. Ty se týkají právě bývalého Trumpova poradce pro národní bezpečnost Flynna.

FBI pod tehdejším Comeyho vedením šetřila možné vazby lidí z Trumpova volebního štábu na Rusy. Kvůli těmto kontaktům musel Flynn v únoru rezignovat na post prezidentova poradce.

Měsíc předtím Trump o Flynnovi mluvil se šéfem FBI na společné večeři. Podle Comeyho po něm prezident chtěl, aby pozastavil vyšetřování. "Věřím, že najdete způsob, jak to nechat být, jak nechat Flynna být," řekl prý Trump.

FBI je přitom chápána jako úřad, který je tradičně nezávislý na výkonné moci.

Jako Watergate

Comey se svěří o řadě "nevhodných a velice znepokojivých" rozhovorů s americkým prezidentem. Zda ale skutečně došlo k bránění výkonu spravedlnosti, není podle odborníků jednoznačné.

Bývalý federální prokurátor Renato Mariotti například americké televizní stanici CNN řekl, že rozhodující bude odhalení skutečného Trumpova záměru.

"Tímhle se míč posune kupředu. Jestli se ale dostane až za cílovou čáru, bude předmětem debaty," uvedl Mariotti.

"Klíčovou otázkou je, zda prezident jednal s úmyslem vyšetřování překazit," dodal s tím, že samotné vyvíjení tlaku není tak jednoznačné jako přímé nařízení ukončit vyšetřování.

Což Trump oficiálně neudělal.

Podle stanice CNN bude mít ale Comeyho svědectví pro Donalda Trumpa tak jako tak vážné následky.

Bývalý šéf FBI se totiž postaví proti hlavě státu.

Celá kauza podle některých médií nápadně připomíná aféru Watergate, která stála křeslo bývalého prezidenta Richarda Nixona.

A jak připomíná britský list The Guardian, Trump je od dob Nixona prvním prezidentem, který propustil nejvyššího úředníka vedoucího vyšetřování proti němu.