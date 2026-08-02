„Cokoli se hýbe, je nepřítel.“ Ukrajinskou armádou otřásá skandál, měli střílet do vlastních řad

Ukrajinským vojskem hýbe závažný skandál. Velitel elitního 225. samostatného útočného pluku Oleh Šyrjajev čelí podezření, že svým podřízeným nařizoval střelbu do vlastních řad, pokud by ustupovali bez rozkazu. Zákaz ústupu pod hrozbou zastřelení, bití i nezákonné věznění vojáků přirovnávají novináři k praktikám ruské Wagnerovy skupiny.
Základem investigativního pátrání ukrajinského webu Texty je zvuková nahrávka, kterou velitel Šyrjajev zaslal svým podřízeným do soukromého chatu během bojů v ruské Kurské oblasti na přelomu let 2024 a 2025.
„Připomínka pro ty, kteří se odvolávají na ‚naše vlastní‘ — žádní ‚naši vlastní‘ neexistují,“ říká hlas na nahrávce, který podle novinářů patří právě Šyrjajevovi. „Existuje pouze konkrétní žádost přes vysílačku o povolení k pohybu. Všechno ostatní je nepřítelem. Cokoliv se hýbe, je nepřítel. Každý, kdo utíká ze svých pozic, je dezertér a rovněž nepřítel. Držte se tohoto pravidla.“
Metoda nasazování takzvaných blokačních jednotek, které mají za úkol střílet na ustupující spolubojovníky, se v dosavadním průběhu války stala symbolem pro brutální taktické postupy ruských sil a žoldnéřů z Wagnerovy skupiny. Svědectví z 225. pluku však naznačují, že k nezákonným hrozbám a systémovému násilí mělo docházet i na ukrajinské straně.
Pátrání obsahuje výpovědi několika současných i bývalých příslušníků pluku, včetně vojáků z vězeňského batalionu Škval. Ti popsali nejen výhrůžky zastřelením před nástupem do útoků, ale také systematické fyzické napadání a protiprávní držení vojáků v provizorních suterénních vězeních.
Samotný 225. útočný pluk odmítl obvinění například pro deník Kyiv Independent komentovat. V příspěvku na sociálních sítích publikovaném den před zveřejněním investigace však vedení jednotky nasazení blokačních jednotek popřelo, ačkoliv připustilo, že u praporu Škval probíhá vnitřní vyšetřování kvůli incidentu spojenému s fyzickým napadením.
Samotnou hlasovou zprávu Šyrjajev podle novinářů vysvětluje tím, že šlo o varování před ruskými diverzanty, kteří se v Kurské oblasti často převlékali do ukrajinských uniforem a pokoušeli se infiltrovat přes linii dotyku.
Zveřejněná investigace je dalším ze série odhalení ukazujících na tvrdé poměry uvnitř některých ukrajinských útočných pluků. Generální štáb pod vedením nového hlavního velitele Mychajla Drapatého již oznámil rozsáhlý audit prověřující stav lidských zdrojů a přerozdělování vojáků mezi jednotlivými bojovými útvary.
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