Cohen řekl, proč v Boratovi zesměšnil právě Kazachstán. Po 20 letech se zemi omlouvá

Britský komik Sacha Baron Cohen se poprvé veřejně omluvil obyvatelům Kazachstánu za způsob, jakým zemi vykreslil ve svém kultovním filmu z roku 2006. Postava fiktivního novináře Borata podle něj vznikla do značné míry náhodou a Kazachstán si vybral coby zemi, o které „nikdo nic neví“.
„Chci se poprvé v životě omluvit obyvatelům Kazachstánu, protože Borat nemá s Kazachstánem vůbec nic společného,“ řekl Cohen v podcastu Happy Sad Confused o své nejslavnější filmové postavě.
Tou byl fiktivní kazašský reportér, který při natáčení dokumentu v USA šokuje Američany svým vulgárním a rasistickým chováním i naprostou neznalostí světa kolem sebe.
V rozhovoru herec vysvětlil, že původní verzi postavy vytvořil ještě pro britskou stanici BBC. Tehdy se však jmenovala jinak a pocházela z Albánie. Jméno i národnost fiktivního novináře se později měnily podle toho, která televizní stanice pořad financovala.
„Prostě jsem si řekl: Aha, tuhle postavu už má BBC. Vytvořím tedy úplně novou. Tenhle chlapík se jmenuje Alexi Krickler a pochází z Moldavska,“ vysvětlil herec.
Nakonec volba padla na Kazachstán, který Cohen označil za zemi, o které „nikdo nic neví“. Přiznal také, že ani netuší, jak ve skutečnosti zní kazašský přízvuk. Když následně vzpomínal na stížnost z kazašského velvyslanectví, raději ji převyprávěl typickým Boratovým přízvukem.
Borat Kazachstán pobouřil, ale pomohl turismu
Ačkoli jde podle Cohena o jeho první omluvu týkající se Borata, kritice se musel bránit už od uvedení filmu v roce 2006. „Vtip není namířený proti Kazachstánu. Myslím, že terčem vtipu jsou lidé, kteří věří tomu, že Kazachstán, jak ho popisuji, skutečně existuje,“ vysvětloval tehdy pro časopis Rolling Stone.
Postoj samotného středoasijského státu k Boratovi prošel za posledních dvacet let pozoruhodným vývojem. Už v roce 2005 kazašské ministerstvo zahraničí pohrozilo Cohenovi žalobou s tím, že jeho film vznikl na politickou objednávku ve snaze poškodit mezinárodní pověst země a jejích obyvatel.
Krátce před premiérou filmu v roce 2006 si kazašské úřady dokonce zaplatily čtyřstránkovou reklamní přílohu v denících The New York Times a International Herald Tribune, v níž prezentovaly úspěchy země.
Ačkoli snímek nebyl v Kazachstánu oficiálně zakázán, do tamních kin se nikdy nedostal a povolení k distribuci nezískal ani v Rusku.
Postupem času však odpor vůči Boratovi v Kazachstánu polevil. Když se v roce 2017 procházeli Astanou čeští turisté v ikonických zelených plavkách, které proslavil právě Borat, vyvázli pouze s menší pokutou. Každý z nich měl zaplatit přibližně 1500 korun. Cohen tehdy dokonce nabídl, že pokuty uhradí za ně.
V roce 2020 pak společnost Kazakh Tourism, která má na starosti propagaci cestovního ruchu v zemi, přijala Boratovu hlášku „Very nice!“ jako oficiální turistický slogan Kazachstánu.
Ve stejném roce také vyšlo pokračovaní snímku s názvem Boratův navázaný telefilm, který opět čelil stížnostem ze strany kazašské komunity ve Spojených státech.
Cohen nyní propaguje svůj nový film Ali G: Gdo bít já?. Recenze nicméně naznačují, že se jeho comeback příliš nepovedl.
Britský deník The Independent snímek označil za příšerný, zatímco The Guardian kritizoval především zastaralý humor a udělil mu nízké hodnocení. Výrazně příznivěji se naopak vyjádřil deník The Times, který filmu udělil čtyři hvězdičky z pěti.
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