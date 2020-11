Co vše najdete v Obamově knize: Putin fyzicky nevyčnívá, Havel měl nepoškozenou duši

Václav Klaus a Václav Havel

Barack Obama ve své nové knize zmiňuje mimo jiné sametovou revoluci v Československu v roce 1989. "Pamatuji si, že mě ohromila a velmi inspirovala. Byl to pocit, který jsem měl o něco dříve ve stejném roce, když jsem viděl osamělou postavu, jak si stoupla do cesty tankům na (pekingském) náměstí Nebeského klidu," píše exprezident USA.

V minulosti navštívil Česko a poznal oba bývalé české prezidenty. Setkání s Václavem Havlem popisuje jako setkání se svým vzorem, protože prý dokázal zůstat věrný svým hodnotám i poté, co zvítězil a stal se hlavou státu. To pro Obamu bylo důkazem, že je možné zachovat si i po vstupu do politiky "nepoškozenou duši".

Jiný pohled měl na Havlova nástupce Václava Klause, kterého přirovnává k tureckému prezidentovi Recepu Erdoganovi. Klaus byl podle něj předzvěstí vzestupu krajní pravice v celé Evropě a ztělesnil, "jak ekonomická krize (v letech 2008-2009) způsobila nárůst nacionalismu, protiimigračního sentimentu a skepticismu o evropské integraci," cituje z knihy časopis Foreign Policy. "Klaus by snadno zapadl do republikánského Senátu USA. Stejně snadno jsem si dovedl představit Erdogana jako mocného politika v chicagské radě města," dodává Obama. Právě v Chicagu Obama začínal svoji politickou kariéru a představitele amerického města nemálo kritizuje.