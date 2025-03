Co můžou USA nabídnout Rusku? Ve hře je víc než Ukrajina. Putin se pomodlil za Trumpa

V pondělí dopoledne začala v Rijádu jednání mezi ruskou a americkou delegací o možnostech zastavení bojů na Ukrajině. Dle lidí blízkých Kremlu jsou pro ruského prezidenta Vladimira Putina nynější rozhovory o příměří prostředkem k naplnění mnohem vyšších cílů. Zlepšené vztahy s Washingtonem můžou být pro Moskvu velkým ekonomickým i geopolitickým přínosem.

Podle Vjačeslava Nikonova, místopředsedy zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu, Vladimir Putin a prezident USA Donald Trump spolu na pozadí aktuálních jednání rozvíjejí "bilaterální agendu", která "není spojena s Ukrajinou". "Myslím si, že pro Putina jsou v tomto případě vztahy s Amerikou důležitější než konkrétně otázka Ukrajiny," citoval Nikonova americký list The New York Times.

Znovuobnovení vztahů s USA, což podtrhl v minulém týdnu i telefonát Putina s Trumpem, by pro Rusko mohlo znamenat mnohé. Například přístup k náhradním dílům pro Ruskem vlastněná letadla z dílny Boeingu či snížení akceschopnosti Severoatlantické aliance (NATO) v Evropě - tedy tím, že Američané už nebudou Evropany tolik podporovat. To už ostatně vyplynulo z mnoha vyjádření americké administrativy.

"Pro Rusko je dlouhodobá perspektiva cennější než taktické příměří," řekl pro The New York Times Fjodor Vojtolovskyj, ředitel Institutu světové ekonomiky a mezinárodních vztahů v Moskvě, který zároveň působí v poradních orgánech ruského ministerstva zahraničí. "Můžeme z jednání vyjít s modelem, který umožní Rusku a Spojeným státům a Rusku a NATO koexistovat, aniž bychom si vzájemně zasahovali do sfér vlivu," doplnil.

Aby Moskva dosáhla takové dohody, spoléhá údajně na podnikatelskou duši staronového šéfa Bílého domu, který razí heslo, že mocní hráči se spolu můžou dohodnout. Podle Vojtolovského Trump "jako obchodník" mimo jiné chápe, že ruská aktiva jsou v současnosti podhodnocená. Zároveň by prý třeba i Kreml mohl odstranit Spojené státy ze svého seznamu "nepřátelských zemí", což je klasifikace, která omezuje možnosti amerických společností podnikat v Rusku.

Putinova modlitba za Trumpa

Ke zlepšení vztahů s USA vynakládá Putin veškeré úsilí, napsal americký list. Zvláštní vyslanec Bílého domu Steven Witkoff, který v polovině března jednal přímo v Kremlu o první verzi znění návrhu na třicetidenní příměří, minulý týden prozradil, že mu Putin předal "krásný portrét prezidenta Trumpa" zhotovený ruským umělcem. "Byl to tak laskavý okamžik," popsal Witkoff bývalému moderátorovi Fox News Tuckeru Carlsonovi. Ten se globálně proslavil loni v únoru, kdy vedl s Vladimirem Putinem kontroverzní rozhovor, ve kterém mu fakticky nijak neoponoval.

"Tuckere, vyprávěl mi o tom, že když prezidenta (Trumpa během volební kampaně) postřelili, šel (Putin) do kostela, setkal se s knězem a modlil se za prezidenta. Ne kvůli tomu, že byl prezidentem USA, nebo se jím mohl stát, ale proto, že byl jeho přítel a modlil se za přítele," řekl dále Witkoff s tím, že když tato slova zprostředkovával samotnému Trumpovi, byl americký prezident dojat.

Na vyjednávání v saúdskoarabské metropoli Moskvu dle zpráv z Kremlu zastupuje Grigorij Karasin, šéf výboru pro mezinárodní záležitosti v Radě federace, což je horní komora ruského parlamentu, a také poradce ředitele ruské tajné služby FSB Sergej Beseda. Americkou delegaci vedou vysoký představitel americké Rady pro národní bezpečnost Andrew Peek a představitel ministerstva zahraničí Michael Anton.

Jednání se mají zabývat zejména otázkou bezpečné přepravy zemědělských komodit přes Černé moře. Rozhovory navazují na nedělní setkání v Saúdské Arábii mezi Američany a Ukrajinci.

