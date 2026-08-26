Co víme o šéfovi CIA v Moskvě. Mohl varovat Putina, ten podepsal tajné dekrety

V úterý ruskou metropoli nečekaně a poprvé od začátku války na Ukrajině navštívil ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA), píší média. Přestože účel cesty zůstává oficiálně neznámý, šéf CIA John Ratcliffe mohl Kremlu například předat varování před snahou „otestovat“ NATO. Ruský prezident Vladimir Putin ve stejný den podepsal tři tajné dekrety.
Šéf CIA naposledy Moskvu navštívil krátce před ruským útokem na Ukrajinu, v době, kdy Rusko posilovalo své vojenské síly u hranic.
V listopadu 2021 přijel totiž do ruské metropole Ratcliffův předchůdce William Burns, který se podle médií pokusil odvrátit ruskou invazi. Podle dostupných informací od té doby až do nynějšího úterý ředitel CIA Rusko nenavštívil.
Přestože účel úterní návštěvy – která od příletu do odletu trvala kolem osmi hodin – a obsah možných jednání zůstává oficiálně neznámý, zahraniční média představila několik teorií.
Varování pro Kreml
Podle amerického listu The Wall Street Journal mohl Ratcliffe přijet předat Putinovi „varování“. Podle listu Spojené státy získaly zpravodajské informace, které naznačují, že Rusko začalo připravovat mobilizaci s cílem eskalovat válku proti Ukrajině a možná plánuje „otestovat odhodlání NATO“ provokací proti členským státům aliance.
Například ukrajinská zpravodajská agentura UNN k této teorii doplňuje výrok známého amerického investigativního novináře Michaela Weisse. Ten rovněž naznačil, že Ratcliffe odcestoval do Moskvy, aby varoval před možnou eskalací ze strany Kremlu namířenou proti NATO.
„Souvisí to se zpravodajskými informacemi, které USA sdílely s Poláky, pobaltskými státy a Skandinávci, a přichází to v době výrazného nárůstu podezřelých sabotážních operací ruské vojenské rozvědky GRU a aktivity ruských dronů,“ cituje UNN Weisse.
Írán a spolupráce
The Wall Street Journal rovněž uvedl, že návštěva by mohla souviset s válkou mezi USA a Íránem, který je spojencem Ruska. Washington den předtím oznámil novou kampaň ekonomického nátlaku proti Íránu.
V pondělí totiž americký ministr financí Scott Bessent oznámil „Operaci ekonomický vyděděnec“ (Operation Economic Outcast) – novou strategii, jejímž cílem je izolovat Írán od zbytku světa prostřednictvím sankcí proti zemím a subjektům, které s Teheránem nadále obchodují.
V médiích se již dříve objevily i spekulace, že Rusko předává Íránu zpravodajské informace, které Teherán může využívat například k úderům na americké základny na Blízkém východě.
Jedním z možných témat návštěvy mohlo být také pokračování přímých kontaktů mezi CIA a ruskou zahraniční rozvědkou SVR, které Ratcliffe a její šéf Sergej Naryškin udržují od loňského roku.
Ratcliffe a Naryškin spolu v březnu 2025 telefonovali a tehdy diskutovali o spolupráci mezi oběma zpravodajskými službami „v oblastech společného zájmu“. Šlo o první známý kontakt šéfů CIA a SVR za více než dva roky a došlo k němu během amerických snah o mediaci jednání mezi Kyjevem a Moskvou, psala například americká stanice CBS News.
Oba se také tehdy dohodli na pravidelném kontaktu, a to v době, kdy jsou běžné diplomatické kanály mezi USA a Ruskem silně narušené. Naryškin je přitom Ratcliffovým přirozeným ruským protějškem a při případném jednání v Moskvě by se proto mohl se šéfem CIA setkat.
Podle ruského exilového serveru Meduza by návštěva mohla souviset s propuštěním Chucka Zimmermana, Američana odsouzeného v Rusku. Pokud by se tato informace potvrdila, byl by Zimmerman druhým Američanem, kterého by ruské úřady během jednoho měsíce omilostnily a poslaly zpět domů. Prvním byl Robert Gilman, jehož propuštění bez výměny bylo považováno za možnou přípravu půdy pro nové kolo mírových jednání mezi Moskvou a Kyjevem za účasti USA.
„Důležitá operace“ a tajné dekrety
Meduza zmiňuje i další teorii. Ta hovoří o tom, že Ratcliffe v Moskvě projednával jakousi „důležitou operaci“. Toto tvrzení zveřejnil telegramový kanál Ukraine Context, který má údajně blízko ke Kyrylu Budanovovi, dřívějšímu šéfovi ukrajinské vojenské rozvědky a nyní vedoucímu prezidentské kanceláře. Autoři kanálu tvrdí, že přípravy na operaci probíhaly „již nějakou dobu v utajení“ a že její „výsledky by mohly výrazně ovlivnit to, co bude následovat“.
Ruský exilový server The Moscow Times rovněž upozorňuje, že Putin v den neohlášené Ratcliffovy návštěvy podepsal tři tajné prezidentské dekrety. Na ruském státním portálu pro zveřejňování právních předpisů nejsou zveřejněné dekrety číslo 605, 606 a 607, a tedy jsou tajné, píše list. Dodává, že podle jeho zdrojů s Ratcliffem jednal přímo Putin a zrušil kvůli tomu jednu z akcí, na kterou se připravovaly „stovky lidí“.
Kreml tuto informaci nepotvrdil. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov naopak uvedl, že žádná schůzka s Putinem nebyla naplánována.
Skutečný záměr Ratcliffovy návštěvy každopádně zůstává neznámý. Nečekaná a neohlášená návštěva je však první známou cestou šéfa CIA do Moskvy od začátku války na Ukrajině a vzbuzuje proto pozornost po celém světě. Podle dostupných informací navíc zaskočila i samotný Kreml.
Pozornost nicméně poutá ještě jedna návštěva. Ve stejnou dobu jako Ratcliffe se v Moskvě objevil také tajemník Vatikánu pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi Paul Richard Gallagher. Jednal s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a prohlásil, že Vatikán je připraven „využít všechny nástroje“ k podpoře urovnání války na Ukrajině.
„Jsme připraveni nabídnout své dobré služby jakýmkoli možným způsobem v naději, že tak velmi žádoucího míru bude dosaženo co nejdříve,“ řekl Gallagher. Dodal, že během schůzky s Lavrovem se podařilo najít určité společné body, uvedla agentura Reuters.
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