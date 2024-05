Co víme den po atentátu na Fica a co zůstává nejasné? Otázky a odpovědi k útoku

Daniela Hajčáková, Barbora Plávalová, deník SME

Slovensko je otřesené po středečním útoku na premiéra Roberta Fica (Směr-SD). Zranění devětapadesátiletého předsedy vlády jsou označována jako závažná a Fico je po pětihodinové operaci ve stabilizovaném, ale stále vážném stavu v nemocnici v Banské Bystrici. Policie útočníka obvinila z pokusu o vraždu. Slovenský deník SME shrnuje nejdůležitější otázky kolem atentátu.

1. Jak náročný je zákrok, který premiér podstoupil?

Premiér se po středečním atentátu podrobil pětihodinové operaci, kterou prováděly dva operační týmy - chirurgický a traumatologický. Během operace byli do nemocnice povoláni také odborníci ze Středoslovenského ústavu srdečního, píše deník SME.

Při podobně náročných operacích musí být na operačním sále nejméně osm zdravotnických pracovníků: anesteziolog, anesteziologická sestra, traumatolog, chirurg, nejméně dva instrumentáři, případně rentgenový laborant a sanitář.

Fico zůstává v banskobystrické nemocnici na oddělení ARO, kde se pacientům dostává intenzivní péče.

V pondělí se sejde odborné nemocniční konzilium, které může rozhodnout i o případném převozu.

Premiéra převezl do Banské Bystrice vrtulník ve středu kolem 16:00 na urgentní příjem poté, co ho několikrát zasáhl útočník, když šel Fico po zasedání vlády v Handlové pozdravit shromážděné příznivce.

Ve čtvrtek odpoledne premiéra navštívil budoucí prezident Peter Pellegrini. S politikem prý komunikoval, vedli spolu osobní rozhovor, ale pouze několik minut, Fico je podle něj unavený.

2. Co je s útočníkem?

Policie útočníka obvinila z úkladné vraždy z pomsty na chráněné osobě ve stadiu pokusu, potvrdil ve čtvrtek odpoledne ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Jednasedmdesátiletému důchodci Juraji Cintulovi z Levic hrozí 25 let až doživotí.

Ministr vnitra pachatele označuje za "osamělého vlka", který se zradikalizoval. Přestože na fotografiích z minulosti z jednoho setkání proruské skupiny Slovenští branci je i útočník z Handlové, podezřelý podle ministra "není členem žádné zradikalizované skupiny - pravicové ani levicové".

Ministr zopakoval, že policie pracuje pouze s jednou verzí útoku - že šlo o politicky motivovaný čin. Potvrdil také, že útočník se objevil na protestu při předchozím výjezdním zasedání vlády v Dolní Krupé na konci dubna.

Podle něj se pachatel intenzivně angažoval v politickém dění a důvodem útoku byl jeho nesouhlas se zastavením vojenské pomoci Ukrajině, zrušením speciální prokuratury nebo zásahy do RTVS.

Podle Šutaje Eštoka policie v současnosti vyšetřuje také 32 případů, kdy lidé na sociálních sítích schvalovali čin atentátníka.

Policejní inspekce jedná také v případě uniklého videa, na němž je zachycen atentátník v prostorách policejní stanice. Video se ve středu rozšířilo nejprve na dezinformačních kanálech na sociální síti Telegram. Známý extremista Daniel Bombic také sdílel fotografii útočníkova průkazu totožnosti. Ministr vnitra se vyjádřil, že ho únik videa a lékařské zprávy mrzí.

3. Kdo zastoupí Roberta Fica v čele vlády?

Ministr obrany Robert Kaliňák (Směr-SD) ve čtvrtek na tuto otázku jasně neodpověděl. "Budeme se řídit pravidly, která jsme zažili minimálně před osmi lety," řekl.

V roce 2016 skončil Robert Fico v nemocnici, když měl akutní koronární nevolnost, kterou způsobila ucpaná céva. Hospitalizován byl dva týdny, během nichž ho zastupovali tehdejší ministr vnitra a vicepremiér Kaliňák a někdejší vicepremiér Pellegrini.

Vzhledem k tomu, že Kaliňák je jediným místopředsedou vlády za Směr-SD, předpokládá se, že premiérské povinnosti převezme on. "Tím, že je premiér ve velmi vážném stavu, má jen omezený způsob komunikace a snažíme se ho nezatěžovat jinými než lékařskými procedurami," řekl Kaliňák.

4. Jak reagují politici?

Den po atentátu společně vystoupili prezidentka Zuzana Čaputová a nově zvolený prezident Peter Pellegrini.

Chtějí se sejít s předsedy všech parlamentních stran, aby přispěli k uklidnění situace. Podle deníku SME by se společné setkání mělo uskutečnit v nejbližších dnech poté, co osloví předsedy stran.

Ve středu předseda SNS Andrej Danko a místopředseda Směru Ľuboš Blaha obvinili z atentátu na premiéra opozici nebo média. Čaputová a Pellegrini vyzvali k uklidnění situace.

"My politici musíme mít především moc sami nad sebou, nad svými emocemi, pokud chceme vykonávat veřejnou moc ve státě. Mějme proto, prosím, všichni pod kontrolou své myšlení, mluvení a jednání," řekla prezidentka.

Obrátila se také na veřejnost a celou společnost. "Žijeme v době mnoha konfliktů, ale prosím vás, nepřivádějme je na úroveň nenávisti. Jsme jedna země, jeden národ a spolu s menšinami tvoříme lidské společenství, které žije společně v této době na tomto území."

Pellegrini se po atentátu na Fica vrátil na Slovensko ze soukromé zahraniční cesty, úřadu se ujme 15. června.

"O osudu naší země vždy rozhodovali občané ve volebních místnostech, nikoliv ozbrojení násilníci v ulicích. Pokud se máme jako národ usmířit a pokud se podobné atentáty na demokracii nemají nikdy opakovat, musí všichni projevit obrovskou odpovědnost: politici, názoroví vůdci, sociální skupiny i média," řekl.

Vyzval politické strany, aby na nějakou dobu pozastavily volební kampaň do Evropského parlamentu, protože kampaň s sebou přináší konfrontaci politiků. "Další konfrontace je to poslední, co dnes Slovensko potřebuje," dodal.

Také ministři Kaliňák a Šutaj Eštok na odpolední tiskové konferenci vyzvali ke zklidnění situace a zároveň v rozporu s tímto tvrzením opakovaně kritizovali média.

Na otázku, jaká opatření byla zavedena poté, co sám premiér v dubnu hovořil o možné vraždě politika, se Kaliňák novinářů zeptal, co dělali oni, když Fico varoval, že kvůli náladám ve společnosti může být zavražděn koaliční politik.

Šutaj Eštok také vyzval britskou BBC, aby si ověřovala fakta.

5. Jaká opatření přijala bezpečnostní rada?

Závěr bezpečnostní rady podle ministra vnitra je, že byla zvýšena ochrana ústavních činitelů a potenciálně ohrožených skupin včetně novinářů.

Ministr vnitra Šutaj Eštok zároveň popřel, že by bezpečnostní složky při atentátu na premiéra selhaly. "Odmítám takovéto přenášení zodpovědnosti," odpověděl na otázku, zda neuvažuje o rezignaci.

Dodal, že není přilepený ke své židli, pokud se selhání prokáže.

Video: Záběry ukazují slovenského premiéra Roberta Fica těsně před střelbou (15. 5. 2024)