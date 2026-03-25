Ukrajinské poradce na Blízkém východě šokovalo, jakým způsobem se Spojené státy a jejich spojenci brání proti íránským útokům. Podle specialistů, kteří hovořili s deníkem The Times, spojenci často nevyužívají drahé systémy efektivně, plýtvají nákladnou municí a nechávají klíčovou techniku napospas levným nepřátelským dronům.
V březnu zahájila Ukrajina přesun vojenských poradců do zemí Perského zálivu, kde mají pomoci s obranou proti íránským raketám a dronům. Do Kuvajtu, Kataru, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie už podle prezidenta Volodymyra Zelenského dorazilo přibližně 200 specialistů.
Donald Trump sice odmítl ukrajinskou nabídku pomoci s tím, že „poslední člověk, od kterého potřebujeme pomoc, je Zelenskyj“, americké Centrální velitelství (CENTCOM) si však ukrajinské poradce přesto vyžádalo.
Ukrajina totiž disponuje jedním z nejkomplexnějších systémů protivzdušné obrany na světě a její letectvo za čtyři roky bojů zničilo přes 40 tisíc dronů Šáhid, které dnes Írán používá i proti americkým základnám na Blízkém východě.
„Stříleli bez rozmyslu“
Po příjezdu do oblasti však ukrajinské poradce zaskočilo, jakým způsobem se americké jednotky a jejich spojenci brání proti íránským útokům.
Jeden z ukrajinských důstojníků pro deník The Times uvedl, že ho šokovalo, když státy Perského zálivu dokázaly na jediný cíl – včetně levných dronů – vypálit až osm raket Patriot, z nichž každá stojí kolem tří milionů dolarů.
Ukrajinci přitom k sestřelení ruských balistických střel obvykle používají jednu až dvě rakety a se spojenci dokonce sdíleli data ze svých posádek Patriot. Spojené státy a jejich blízkovýchodní spojenci však podle všeho nevěnovali pozornost složitým výpočtům, které Ukrajina využívá ke zvyšování úspěšnosti zásahů.
„Nerozumím tomu, co během čtyř let naší války dělali a na co se dívali,“ uvedl ukrajinský důstojník.
Podle Zelenského Spojené státy a jejich spojenci během prvních čtyř dnů války s Íránem odpálili více než 800 střel Patriot, což je zhruba o 200 více, než kolik jich Ukrajina obdržela za poslední tři roky.
„Často stříleli bez rozmyslu. Například když z lodě nasadili střelu Standard Missile-6 – velmi kvalitní raketu v hodnotě zhruba šest milionů dolarů – k sestřelení dronu Šáhid v hodnotě asi 70 tisíc dolarů,“ řekl pro The Times jeden z ukrajinských specialistů.
Tři Šáhidy proti radaru za miliardu
Podle instruktorů mají spojenci problém i s maskováním klíčové techniky. Jeden z expertů uvedl, že pouhé tři drony Šáhid za desítky tisíc dolarů dokázaly zasáhnout radar AN/FPS-132 zhruba za miliardu dolarů či radar systému THAAD v hodnotě kolem 300 milionů.
Tyto systémy přitom byly podle něj jasně viditelné na veřejně dostupných satelitních snímcích. „Dva měsíce stály na stejném místě. Pak přiletěly Šáhidy. Tři kusy zhruba za 70 tisíc dolarů každý. A bylo hotovo,“ uvedl ukrajinský důstojník.
Ukrajina už dříve nabídla zemím na Blízkém východě, které čelí íránským úderům, drony k ničení útočících bezpilotních letounů výměnou za rakety Patriot pro svou protivzdušnou obranu.
Zelenskyj minulý týden v britském parlamentu uvedl, že Ukrajina dokáže denně vyrábět dva tisíce stíhacích dronů a polovinu z nich může dodat spojencům.
„Takové střety, jaké se dnes odehrávají na Ukrajině, v historii nemají obdoby. Je to úplně jiný typ války, který teď studují všechny země,“ řekl ukrajinský plukovník Kyrylo Peretjatko.
Podle něj by žádná země neměla podcenit vývoj protivzdušné obrany, přičemž ukrajinské zkušenosti v této oblasti mohou být cenné i pro ostatní.
Lidl je levnější díky trvale sníženým cenám
Obchodní řetězec Lidl se v rámci své dlouhodobé cenové strategie „Ceny v klidu. Trvale sníženo.“ soustředí na stabilní ceny vybraných základních produktů.
