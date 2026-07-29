Co spojuje hrdinu z kalifornské pláže s Ronaldem Reaganem? Víc, než byste čekali

Šestnáctiletý plavčík v kalifornském Santa Cruz skočil do rozbouřeného moře a zachránil chlapce unášeného silnými vlnami.
Video šestnáctiletého plavčíka, který v rozbouřeném moři zachránil tonoucího chlapce, obletělo svět. Donald Trump mu chce za odvahu osobně poděkovat v Bílém domě. Hrdinský čin mladého zachránce zároveň otevírá zajímavou historickou paralelu, i někdejší americký prezident Ronald Reagan byl v jeho věku plavčíkem a během sedmi let zachránil 77 lidí.
Na pláži Seabright Beach v kalifornském Santa Cruz rozhodovaly sekundy. Přibližně desetiletého chlapce začaly silné vlny unášet dál od pobřeží. Šestnáctiletý plavčík neváhal ani okamžik, skočil do rozbouřeného Pacifiku a během několika minut ho bezpečně dostal zpět na břeh.
Záběry se během několika dní staly virálním hitem a nasbíraly miliony zhlédnutí. Reagoval na ně také americký prezident Donald Trump, který oznámil, že mladého zachránce pozve do Bílého domu a předá mu významné civilní ocenění.
Příběh šestnáctiletého plavčíka zároveň připomíná pozoruhodnou shodu s mládím jiného amerického prezidenta. Ronald Reagan nastoupil jako šestnáctiletý plavčík v Lowell Parku ve státě Illinois, kde během sedmi letních sezon zachránil podle dobových záznamů 77 tonoucích. Každou záchranu si zaznamenával zářezem do klády na břehu řeky Rock.
Oba příběhy od sebe dělí celé století. Virální video změnilo život šestnáctiletému plavčíkovi během několika hodin. Když stejně starý Ronald Reagan zachraňoval tonoucí na řece Rock, zůstávaly po jeho hrdinství jen zářezy do klády na břehu. Nakonec jich bylo sedmasedmdesát.