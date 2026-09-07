Co se řešilo v Moskvě. Otázky vzbuzuje jedna postava a schůzka Trump, Putin, Si

Moskvu v sobotu – den před historickou schůzkou v Kyjevě – navštívili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner, kteří jednali i s prezidentem Vladimirem Putinem. Otázky ale vzbuzuje přítomnost dalšího zástupce americké administrativy. Ruskou metropoli totiž navštívil i „sankční car“ Gene Lang. Zároveň se spekuluje o trojstranné schůzce Putina s jeho čínským a americkým protějškem.
Podle informací amerického serveru Axios zahrnovala delegace, která odcestovala do Moskvy na sobotní jednání s ruskými představiteli, také Genea Langa, úřadujícího šéfa sankčního oddělení amerického ministerstva financí.
Lang se během návštěvy připojil ke zvláštním zmocněncům amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevu Witkoffovi a Jaredu Kushnerovi. Zúčastnil se přípravného jednání s Kirillem Dmitrijevem, zástupcem ruského prezidenta, samotného jednání s Putinem se však nezúčastnil.
Podle Axiosu by účast vysoce postaveného představitele ministerstva financí, který se zabývá sankční politikou, mohla naznačovat, že jedním z témat jednání byly také americké sankce uvalené na Rusko. Ty jsou jednou z hlavních ekonomických pák proti Moskvě a ruským bankám omezily přístup k mezinárodnímu finančnímu systému.
Jednání po návštěvě šéfa CIA
Zástupce Bílého domu rovněž řekl, že delegace doprovázející Witkoffa a Kushnera zahrnovala představitele Rady národní bezpečnosti, ministerstva zahraničí a ministerstva financí. Strany podle zdroje Axiosu diskutovaly o konkrétních dalších krocích, které by mohly být oznámeny v nadcházejících týdnech.
K návštěvě amerických vyjednavačů v Moskvě došlo necelé dva týdny poté, co ruskou metropoli nečekaně navštívil šéf americké zpravodajské služby CIA John Ratcliffe. Obsah jeho návštěvy zůstává tajný, spekuluje se ale o možných tématech – od Íránu přes Ukrajinu a bezpečnost NATO až po „varování“ před dalším zhoršením ruské vojenské a ekonomické situace.
Kreml nicméně uvedl, že Putin se s Ratcliffem osobně nesetkal. Podle zdroje ruského exilového serveru Agentstvo ruský prezident schůzku sice zvažoval, po seznámení s Ratcliffovým poselstvím ji ale zrušil. Šéf CIA tak podle dostupných informací jednal se šéfem FSB Alexandrem Bortnikovem a šéfem SVR Sergejem Naryškinem.
Moskva se o tomto víkendu vyjádřila i ke spekulacím ohledně možné schůzky mezi Trumpem, Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v neděli uvedl, že Moskva třístranné setkání prezidentů nevylučuje, informovala ruská státní agentura TASS.
Schůzka Trump-Putin-Si
Před zahájením konkrétních příprav je však podle Rjabkova nutné nejprve vyjasnit, jaký by měla schůzka program. „Hlavní otázka spočívá v tom, jak bude formulován obsah schůzky a co od ní můžeme očekávat jako výsledek,“ řekl Rjabkov.
Začátkem září Putinův poradce Jurij Ušakov zmínil možnost, že by se Vladimir Putin, Donald Trump a Si Ťin-pching mohli setkat na summitu Rady pro hospodářskou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC), který se má 18. až 19. listopadu konat v čínském Šen-čenu. Jeho uspořádání však podle něj závisí na hostitelské zemi, tedy Číně.
„Pokud se jim podaří takovou schůzku zorganizovat – a to vyžaduje určitou diplomatickou přípravu –, myslím, že by se mohla uskutečnit,“ dodal Ušakov v neděli. Kreml podle něj zároveň plánuje během summitu bilaterální jednání Putina se Si Ťin-pchingem a případně také s Trumpem. Pokud se naskytne příležitost, měl by se Putin setkat také s Trumpem, uvádí ruský exilový server The Moscow Times. Bílý dům ale Trumpovu účast na listopadovém summitu APEC zatím nepotvrdil.
Witkoff a Kushner jednali s Putinem v Moskvě 5. září. Schůzka trvala více než tři hodiny. Obě strany rozhovory označily za „věcné“, žádný zásadní průlom ale podle všeho nepřinesly. Američtí vyjednavači přesto uvedli, že z jednání vzešly nové nápady a že doufají v obnovení přímých rusko-americko-ukrajinských jednání.
„Válka bude pokračovat“
Putin následně uvedl, že očekává splnění ruských „cílů“ a že Moskva chce vyřešit „kořenové příčiny“ války. Moskva dál odmítá příměří podél současné frontové linie a požaduje, aby Kyjev postoupil okupované regiony včetně Donbasu a vzdal se ambicí na členství v NATO.
Američtí představitelé v neděli zamířili do Kyjeva, kde jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten po jednání s Američany novinářům řekl, že očekává, že „válka bude pokračovat“ i během zimních měsíců. Dodal, že se jednání soustředila na podporu Ukrajiny během zimy, bezpečnostní a ekonomické záruky a dodávky systémů protivzdušné obrany Patriot.
„Všichni jsme na stejné straně,“ řekl také Zelenskyj. „Všichni chceme, aby válka skončila,“ dodal. Navzdory absenci průlomu Zelenskyj uvedl, že samotné obnovení diplomatických jednání je pozitivním krokem. Nastínil, že by se v dohledné době mělo uskutečnit setkání se zástupci Evropy, USA a Ukrajiny.
Nejmenovaný americký představitel pro ukrajinský server Kyiv Independent uvedl, že poté, co Trump od Kushnera a Witkoffa obdrží brífink, bude americký prezident během pondělí nebo dalších dnů telefonicky hovořit s Putinem a se Zelenským.
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