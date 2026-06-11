Co se musí stát, aby Rusko v malé zemi zasáhlo. V čem připomíná Ukrajinu?

Arméni o víkendu ve volbách rozhodli o tom, že v premiérském křesle další čtyři roky zůstane Nikol Pašinjan. „Rusko se samozřejmě snažilo tyto volby ovlivnit,“ říká estonský novinář Anton Alexejev s tím, že cílem bylo zajistit, aby uspěli proruští politici nebo aby Pašinjan nezískal tak silný mandát. Ten sice nemá ústavní většinu, ale jeho strana obsadila 61 ze 105 křesel v parlamentu.
Jak to v Arménii vypadalo? Přinesly volby nějaké překvapení?
Bylo to spíše překvapení pro mě. Jak jsem pochopil z rozhovorů s místními politology, pro ně to překvapení nebylo.
Začněme tím, že Arménie má velmi zvláštní volební systém. Neřekl bych, že je úplně nedemokratický, ale rozhodně je specifický. Vznikl v roce 2015, kdy byl u moci bývalý prezident Serž Sargsjan. Právě toho nakonec v roce 2018 svrhly protesty vedené Nikolem Pašinjanem. V roce 2015 se Arménie změnila z prezidentské republiky na parlamentní.
Tehdy totiž Serž Sargsjan plánoval převzít funkci předsedy vlády. Arménský volební systém je přitom nastaven velmi zvláštním způsobem. Nejde jen o prosté rozdělení hlasů mezi jednotlivé strany, ale systém má zároveň povinnost vytvořit v parlamentu takzvanou stabilní většinu.
V domácí politice si proto myslím, že pozice Pašinjana a jeho strany Občanská smlouva budou o něco slabší, než byly v minulosti. V zahraniční politice ale bezpochyby dosáhl toho, že se Arménie stala viditelným hráčem pro Turecko, Ázerbájdžán, Evropu i Spojené státy. Arménie už není vnímána jen jako jakási ruská kolonie na jižním Kavkaze. Dnes je to země, se kterou ostatní aktéři počítají.
Rusko se samozřejmě snažilo tyto volby ovlivnit. Problém je ale v tom, že Vladimir Putin má jako politik raději lidi typu bývalého prezidenta Roberta Kočarjana nebo Serže Sargsjana. Tedy politiky s autoritářštějším stylem vládnutí. Mohou vést zemi, která je více či méně zkorumpovaná, ale všechno je pod kontrolou jednoho člověka. Právě proto mu lidé jako Nikol Pašinjan od začátku příliš nevyhovují. Pašinjan totiž systém narušuje a mění.
Je tam i nějaká souvislost s Ukrajinou?
Putin prožil rozpad Sovětského svazu v roce 1991 a k takzvaným sametovým nebo barevným revolucím přistupuje velmi skepticky. Na druhou stranu si dobře pamatuji, jak se Rusko dlouhé roky snažilo přesvědčit Ukrajinu, aby se nepřibližovala Evropě. Nabízelo jí slevy na plyn a různé další výhody, jen aby si ji udrželo ve své sféře vlivu. Nakonec Viktor Janukovyč v roce 2013 odmítl podepsat asociační dohodu s Evropskou unií, což vedlo k Majdanu a následné revoluci.
V případě Arménie se ale všechno odehrálo mnohem rychleji. Putin dnes tvrdí, že situace připomíná Ukrajinu a že i tam všechno začalo snahou vstoupit do Evropské unie. Zároveň však dlouhá léta říkal, že samotné členství Ukrajiny v EU pro Rusko problém nepředstavuje a že skutečnou červenou linií je vstup do NATO.
Dnes ale vidíme, že Moskva začala tlačit i na Pašinjana a požaduje, aby co nejrychleji vyhlásil referendum. Jako by nebyl čas a bylo nutné rozhodnout okamžitě.
Nic takového se ovšem nestane. Žádné referendum se v nejbližší době konat nebude a ani k tomu není důvod. Ve skutečnosti totiž málokdo věří, že by Arménie vstoupila do Evropské unie ještě za života současné generace. Vzdělanější část společnosti i většina politologů si to dobře uvědomují.
Pašinjan má ale jeden velmi silný argument. Za poslední dva roky se na hranici s Ázerbájdžánem nestřílelo. Panuje tam klid. A právě to je pro mnoho Arménů mimořádně důležité. Mnozí tento stav považují za faktický mír, přestože žádná mírová smlouva dosud podepsána nebyla.
Pašinjan po volbách prohlásil, že by rád podepsal mírovou smlouvu s Ázerbájdžánem…
Ano, ale nejsem si jistý, zda o to Ázerbájdžán skutečně stojí. Není úplně jasné, proč by takovou smlouvu potřeboval. Obě země si navzájem uznaly územní celistvost – alespoň Arménie to udělala. Co si přesně myslí Ázerbájdžán, nevím. Každopádně Ázerbájdžán je dnes v pozici síly a není zřejmé, proč by měl dělat Arménii nějaké významnější ústupky.
Pašinjan se navíc v určité době snažil zlepšovat vztahy s Tureckem. Zdálo se, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou lepší než kdy dřív a turecký ministr zahraničí Hakan Fidan byl v arménských médiích vykreslován velmi pozitivně.
Viděl jsem, že už v neděli večer reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Nevím, jestli se ozval i místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medveděv, když si večer dal sklenku vodky, ale Zacharovová určitě něco napsala…
Ano, ale myslím si, že každý, kdo se vážně zabývá ruskou zahraniční politikou a rozumí tomu, jak se v Kremlu přijímají rozhodnutí, chápe, že pokud by Rusko skutečně chtělo Pašinjana sesadit, muselo by použít mnohem vážnější prostředky.
Nestačí jen přesvědčit rusko-arménského oligarchu, aby si založil politickou stranu a šel do voleb. Už dávno bylo jasné, že Samvel Karapetjan nemůže kandidovat do parlamentu. Arménský volební zákon totiž vyžaduje, aby kandidát neměl více občanství a aby několik let žil v Arménii. Karapetjan má tři občanství a tuto podmínku nesplňuje.
Já jsem ale pochopil, že za něj měli kandidovat příbuzní nebo blízcí spolupracovníci. Něco podobného jsme viděli třeba v Gruzii nebo svého času v Polsku, kde Jarosław Kaczyński hrál roli jakéhosi kardinála Richelieua, aniž by zastával nejvyšší vládní funkci.
Ano, ale Samvel Karapetjan, miliardář a majitel holdingu Tašir, by se samozřejmě rád stal premiérem a ideálně i poslancem. Jenže od začátku bylo zřejmé, že to nebude možné.
Jeho politický tábor doufal, že pokud získá moc, změní ústavu tak, aby se Karapetjan mohl stát premiérem, i když by nebyl přímo zvolen. Stačilo by, aby měl podporu parlamentní většiny. Tyto naděje se ale nenaplnily.
Nikol Pašinjan zůstává premiérem, a pokud nedojde k nějakému mimořádnému zvratu, bude jím i nadále.