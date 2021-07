Co se děje v KLDR? Kim přiznal "velkou krizi", množí se zprávy o hladu a úderu covidu

Severní Korea má vážné problémy, způsobené nedostatkem potravin a pandemií koronaviru. O dění v zemi, která se loni na jaře úplně izolovala před světem a uzavřela hranice s Čínou i Ruskem, nemá nikdo přesné informace. Na kritický stav ale poukazují analytici a znalci severokorejských poměrů ze středeční zprávy státní tiskové agentury KCNA.

Ta informovala o propuštění několika vysoce postavených členů Ústředního výboru vládnoucí Korejské strany práce a slovech vůdce Kim Čong-una, který některým čelným představitelům státu vytkl vážné chyby a způsobení "velké krize". Taková oficiální prohlášení jsou v Severní Koreji vzácná a naznačují, že se děje něco vážného. "Došlo ke strašnému incidentu, který ohrozil bezpečnost a zdraví lidí," citovala KCNA vůdcova slova.

Podle agentury Reuters přišel o své místo ve vedení strany a státu Ri Pjong-čol, místopředseda Hlavní vojenské komise. Jedná se o velmi důležitého a vlivného představitele režimu, doposud byl členem politbyra a člověkem zodpovědným za program vývoje a výroby balistických raket. "Vypadá to na největší změny a čistky od roku 2013, kdy dal Kim Čong-un popravit svého strýce a muže číslo dvě v mocenské hierarchii," tvrdí bývalý severokorejský diplomat Dao Jung-ho, který uprchl na jih.

Změny v politbyru přicházejí jen deset dní poté, co Kim - také netypicky - veřejně přiznal, že země má problémy se zásobováním potravinami. Jihokorejský list Korea Times s odvoláním na své zdroje v jihokorejské rozvědce uvádí, že potravinová krize je důsledkem tří faktorů: pandemie koronaviru a s ní spojeným uzavřením hranic, nedávného řádění tajfunu na Korejském poloostrově a také nepolevujících mezinárodních sankcí.

Informace o tom, jak neúroda a nedostatek potravin dopadají na obyvatelstvo, jsou vzhledem k současné izolaci Severní Koreje neúplné. V polovině devadesátých let a kolem roku 2000 však v zemi propukl hladomor, o jehož rozsahu se svět dozvěděl až později díky výpovědím některých uprchlíků. Kvůli podvýživě a hladu tehdy zahynulo až jeden a půl milionu lidí.

Podobně nejasné jsou zprávy týkající se nemoci covid-19 v Severní Koreji. Loni na jaře Pchjongjang uzavřel pozemní hranice, přerušil veškeré letecké spoje a zakázal cizincům vstup na území Severní Koreje. V létě pak vláda oznámila, že KLDR jako první na světě koronavirus porazila a úplně vymýtila.

Tomu málokdo věřil, veškeré informace na téma pandemie režim udržoval v tajnosti. Vzhledem k malému počtu testů a špatnému vybavení nemocnic a ordinací mimo hlavní město Pchjongjang může být počet obětí vysoký.

"To, co řekl Kim nebo jak jeho prohlášení interpretovala média, jasně znamená, že Severní Korea má potvrzené případy nákazy. Když o tom diskutuje politbyro a informuje státní tisková agentura KCNA, tak to vypadá, že Pchjongjang je v zoufalé situaci a potřebuje mezinárodní pomoc," uvedl pro agenturu AFP An Čan-il, který vede v Soulu Institut pro studium Severní Koreje a sám je severokorejským uprchlíkem.

KLDR je v tuto chvíli jediným státem světa, který ještě nezačal s očkováním své populace. Vláda nekoupila ani ruský Sputnik V, ani čínský Sinopharm. Důvody nejsou známé, mohou za tím být finanční problémy.

Severní Korea je zařazená do programu Světové zdravotnické organizace nazvaného COVAX, který rozděluje vakcíny chudým zemím Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Vzhledem k nedostatku vakcín se ale na KLDR zatím nedostalo, ačkoliv měla v únoru dostat 1,7 milionu dávek preparátu od firmy AstraZeneca.

