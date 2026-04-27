„Co sakra dělá tajná služba?“ Jak blízko se útočníkovi podařilo dostat k Trumpovi

Pokus o atentát na prezidenta Donalda Trumpa během večeře Asociace korespondentů Bílého domu vyvolal chaos. Foto: Reuters
Cílem měl být americký prezident Donald Trump a jeho administrativa. Ozbrojenému útočníkovi se podařilo proniknout až do hotelu, kde probíhala akce, které se prezident účastnil. Vyvstává tak otázka, nakolik byla účinná bezpečnostní opatření na místě a jak blízko se vlastně útočník dostal k tomu, aby svůj plán uskutečnil.
„Jsem občanem Spojených států amerických. To, co dělají moji představitelé, na mě má vliv. A už nejsem ochoten připustit, aby mi pedofil, násilník a zrádce špinil ruce svými zločiny,“ zní slova z manifestu, který napsal před pokusem o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa podezřelý Cole Tomas Allen. Otázkou tedy nezůstává ani tak jeho motiv jako spíš to, jak se mu podařilo dostat se do blízkosti prezidenta.
Tajná služba, která útočníka zastavila, uvedla, že Allen byl ozbrojen brokovnicí a byl zadržen poté, co zahájil střelbu na agenta tajné služby v jiné místnosti, než se konala akce, které se zúčastnil Trump, jeho choť, viceprezident J. D. Vance a další členové kabinetu. Agenta tajné služby zasáhl, ale ten přežil díky neprůstřelné vestě. Útočník byl kromě brokovnice vyzbrojen i dalšími zbraněmi.
Akce se kromě Trumpa zúčastnilo více než 2500 lidí včetně pěti ze šesti nejvyšších představitelů administrativy. A jak popisují hosté, se kterými mluvil deník Wall Street Journal, navzdory bezpečnostnímu perimetru se do hotelu, kde akce probíhala, dalo dostat poměrně snadno.
Pro to, aby člověk prošel přes kontrolní stanoviště v okolních ulicích, stačilo pouze ukázat vstupenku na večeři nebo kopii pozvánky na jednu z několika recepcí konaných před večeří. A ačkoliv personál vstupenky kontroloval, stačilo ji pouze ukázat, nikdo ji tak neskenoval, aby potvrdil, že není falešná. Po hostech také nikdo nevyžadoval žádný doklad totožnosti.
„Stačilo jen ukázat něco, co vypadalo jako vstupenka, a jim to stačilo,“ uvedla tak například Kari Lakeová, bývalá republikánská kandidátka na guvernérku v Arizoně.
Hosté se tak poměrně snadno mohli dostat do vstupní haly a nižších pater hotelu, aniž by prošli přísnější bezpečnostní kontrolou. Před vstupem do tanečního sálu, kde se konala večeře, prošli pouze přes detektor kovů. Podle deníku tak bylo snazší dostat se na večeři než na některé velké sportovní akce či koncerty.
Důležitá je také skutečnost, že střelec se ubytoval v samotném hotelu. Na to pak sám upozornil v manifestu, který rozeslal krátce před útokem. „Co to sakra dělá tajná služba?“ napsal. „Čekal jsem, že budou bezpečnostní kamery na každém rohu, odposlouchávané hotelové pokoje, ozbrojení agenti každých pár metrů a detektory kovů, kam oko dohlédne. (…) O bezpečnost na akci se starají jen venku, zaměřují se na demonstranty a právě příchozí, protože zřejmě nikoho nenapadlo, co se stane, když se někdo přihlásí den předem,“ napsal muž.
„Do hotelu neustále přichází a odchází velké množství lidí. Nemůžete prohledávat kufry každého z nich,“ vysvětluje v rozhovoru pro BBC bývalý zvláštní agent FBI Daniel Brunner. Přesto podle něj minimálně v případě zadržení útočníka jde o „úspěch“ tajné služby.
„Byl zadržen, aniž by byl postřelen, byl sražen k zemi agenty, a to i přesto, že mu zbývala ještě dvě schodiště dolů do hlavního sálu a dveře byly stále uzavřené… v době výstřelů se v sále vůbec nenacházel,“ říká s tím, že agenti tedy útočníka zastavili včas. Tajná služba pak podle něj bude muset vyhodnotit, jak se muž dostal ze svého hotelového pokoje do dané oblasti, aniž byl odhalen, pokud u sebe měl brokovnici.
Podle deníku Wall Street Journal byl útočník zastaven u vnějšího bezpečnostního perimetru. Aby se dostal do samotného sálu, kde večeřel prezident Trump, musel by překonat několik dalších obranných linií. Mnoho dalších by jej pak čekalo, pokud by se v sále pokusil dostat přímo k prezidentovi. Ne všechny tyto linie byly údajně pro veřejnost viditelné.
„Musíme se poučit z toho, co se včera večer stalo, a také se poučíme, ale první závěr je, že systém fungoval,“ řekl úřadující generální prokurátor Todd Blanche, který se večeře také účastnil. „Zastavili jsme podezřelého,“ dodal.