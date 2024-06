V Moskvě leží výbušné dokumenty. Možná i na české politiky, říká šéf archivu SBU

Ruské tajné služby, které plní důležitou úlohu ve válce na Ukrajině, si v ničem nezadají s obávanou KGB, popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz šéf archivu ukrajinské kontrarozvědky SBU Andrij Kohut. "Rusko nástroje bývalého Sovětského svazu vylepšuje. To je velmi špatná zpráva pro celý svět," upozorňuje. I když jeho instituce odtajnila tisíce listin KGB, ty nejvýbušnější se stále ukrývají v Moskvě.

Archiv SBU zpřístupnil veřejnosti tisíce dokumentů sovětské tajné služby KGB a vy jste mnohé z nich studoval. Co nejzajímavějšího jste v nich našel?

Překvapilo mě jejich obrovské množství a rozsah. Až díky těmto dokumentům pochopíte, jak celý systém fungoval a jak se snažil všechno v sovětské společnosti ovládat. Vezměte si například pražské jaro v roce 1968 a jeho vliv na politiku Sovětského svazu. V Moskvě si mysleli, že ho připravili nepřátelé ze Západu a že československé reformní komunisty zmanipulovali. Rusové jsou prostě přesvědčení, že pokud dojde k nějaké revoluci, není to proto, že by lidé chtěli změny, ale že za tím stojí nějaká nepřátelská zahraniční struktura. Třeba CIA.

Ukrajinci podle dokumentů KGB tehdy samozřejmě věděli, co se děje v Československu, a začali mezi sebou mluvit o tom, že by bylo skvělé, kdyby československý lid v této revoluci zvítězil. Byla by to pro ně důležitá připomínka toho, že i v Sovětském svazu je možné něco změnit. Toho se komunisté v Moskvě děsili. Ihned následovaly nové represe a změny s cílem lépe kontrolovat nálady ve společnosti a potlačovat všechny lidi, kteří přemýšleli o Západu.

Moskva nyní podobně vnímá situaci na Ukrajině, z Kremlu často zaznívají slova o spiknutí Západu a CIA. Řídí se ruské tajné služby podobnými principy a pravidly jako sovětská KGB?

Samozřejmě. Také kontrolují vše, co by mohlo být nebezpečné, dostávají podobný typ rozkazů. Podívejte se na filtrační tábory, kde vyslýchají Ukrajince, nebo jak (na okupovaných územích, pozn. red.) odebírají děti rodičům… Za druhé světové války a po ní bylo taky několik případů, kdy Rusové sebrali děti některých významných vůdců různých národních osvobozeneckých hnutí a přesunuli je do komunistických rodin. Teď kradou děti a mění jejich identitu z ukrajinské na ruskou. Současné Rusko nástroje bývalého Sovětského svazu vylepšuje. A to je velmi špatná zpráva pro celý svět, protože to znamená, že pokud Rusy nezastavíme, budou všechny tyhle systémy represí dál zdokonalovat a kdo ví, kdo se stane další obětí jejich agrese.

Je potřeba mluvit také o dezinformačních kampaních, které všechny Ukrajince vykreslují jako nacisty a fašisty. Rusové používají stejné metody, jaké používali za Sovětského svazu, ale už používají nové nástroje - sociální sítě.

Do západních společností pronikají různé lži šířené ruskou propagandou. Jaké jsou ty nejúspěšnější?

Například že ukrajinský národ nikdy neexistoval a že Ukrajinci byli vždycky součástí ruského impéria. Když jsem studoval na Stanfordově univerzitě ve Spojených státech, četl jsem jednu knihu amerických autorů. Ta popisovala, že před bolševickou revolucí uvnitř Ruského impéria existovaly některé části, které byly dříve nezávislé nebo autonomní a snažily se za to bojovat, například Polsko a Finsko. Ukrajinu zmiňuje jako zemi, která nikdy nebyla autonomní. Ale to není pravda. Ukrajina byla víc než sto let až do druhé poloviny 18. století autonomním územím uvnitř Ruska (takzvaný Kozácký hetmanát, pozn. red.) s vlastními zákony i soudy. Je zvláštní, kolik západních knih papouškuje ruský pohled na historii.

Co se ukrývá v moskevských archivech

Staly se archivy SBU během invaze cílem ruských vojáků?

Ano. Rusové se samozřejmě snažili dokumenty získat. Už v roce 2014 (po vypuknutí války na Donbase, pozn. red.) obsadili tři naše regionální útvary a bohužel většinu listin ukořistili. Naštěstí máme pravidla a některé velmi důležité a informačně hodnotné spisy jsme stihli přesunout do Kyjeva. Tak jsme například před anexí převezli z Krymu deset svazků dokumentů, které se týkají krymskotatarského národního hnutí na počátku 20. století.

Andrij Kohut Čtyřiačtyřicetiletý vystudovaný historik působí jako ředitel archivu ukrajinské kontrarozvědky SBU, který uchovává největší počet odtajněných dokumentů sovětské KGB. Kohut je odborníkem na stalinské deportace a dějiny komunistických tajných služeb ve 20. století. Napsal knihu o katastrofě v Černobylu. Dlouhodobě spolupracuje s českým Ústavem pro studium totalitních režimů, byl také spoluautorem více než tisícistránkového sborníku dokumentů, nazvaného Velký teror na Ukrajině 1937-1938: perzekuce české menšiny. V Praze minulý týden vystoupil na konferenci Výzkum NKVD/KGB a otevření archivů sovětské tajné policie na Ukrajině, 2014-2024. Foto: Jakub Plíhal

K čemu se vztahují dokumenty, které padly do rukou Rusů?

Běžných záležitostí o tom, jak KGB pronásledovala některé lidi. Pro Rusy tyhle listiny nové nejsou, protože byly vyrobené v několika kopiích a jedna z nich už v Moskvě stejně dříve ležela. Pro současnou situaci nejsou nijak strašně hodnotné, ale pro Ukrajince je přece důležité vědět, co se v minulosti dělo s jejich příbuznými. Přišli tím o možnost se to dozvědět a třeba ze spisů najít nějaké dobové fotografie nebo nové skutečnosti o jejich rodinách.

Jsou v Moskvě dokumenty KGB, které by mohly pomoci objasnit některé zlomové historické okamžiky?

Jistě. V Moskvě jsou soustředěné všechny cenné informace, archiv na Ukrajině byl jen depozitářem regionálního oddělení tajné služby. Ba co víc, některé operace KGB na území sovětské Ukrajiny byly organizovány a zajišťovány pouze z Moskvy a kyjevská pobočka o nich neměla žádné informace. Například když v roce 1991 začal puč proti Michailu Gorbačovovi, KGB na Ukrajině měla nulové informace o tom, co se dělo v jeho vile na Krymu, protože spadala přímo pod Moskvu (Tehdejší vůdce SSSR byl v této dače v domácím vězení až do konce pokusu o převrat, pozn. red.). A nebyl to jediný objekt, který podléhal velení přímo v Moskvě.

Předpokládám, že v Moskvě mohou být uschované také dokumenty o některých evropských politicích, kteří za minulého režimu měli kontakty s KGB. Třeba i o těch českých.

Pokud jsou dostatečně staří, pak je to možné. Obecně platí, že informace o kontaktech KGB v bývalém Československu a dalších zemích Varšavské smlouvy jsou koncentrované v Moskvě. Doufám, že v budoucnu budeme mít možnost pracovat se všemi záznamy z Lubjanky (dříve sídlo KGB, dnes ruské tajné služby FSB, pozn. red.) a pomůže nám to pochopit, jak současné Rusko využívá bývalé sovětské špionážní sítě. A nejen to.

V moskevských archivech tedy patrně leží dost výbušné dokumenty.

Myslím, že ano. Když sleduji, jak se Rusko snaží ovlivňovat evropské státy, USA a další, jsem přesvědčen, že při tom využívá informace nashromážděné v dobách Sovětského svazu.

Myslíte, že budou jednou otevřeny ruské archivy s dokumenty týkajícími se invaze na Ukrajinu?

Doufám v to. Věřím, že náš boj a pomoc z Česka a dalších zemích tomu pomůže. Je jasné, že pokud by Rusko zvítězilo, půjde dál. Nevím, jestli hned a zda cílem bude Polsko, Finsko, Slovensko nebo třeba Moldavsko či Gruzie, ale Kreml prostě půjde dál. Musíme Putina zastavit teď. Je to jediná možnost, jak přežít.

