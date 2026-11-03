Co rozhodne americké volby? Názor na Trumpa i rostoucí životní náklady

Růst životních nákladů a názor na amerického prezidenta Donalda Trumpa patří ke dvěma základním otázkám, podle nichž se američtí voliči rozhodují, komu dát hlas ve volbách do Kongresu. Píše to agentura Reuters, podle níž jsou právě rostoucí náklady nejdůležitějším tématem pro 48 procent registrovaných voličů, následované demokratickými normami s 26 procenty a imigrací se 13 procenty.
Průzkum Reuters/Ipsos, kterého se zúčastnilo 1765 dospělých Američanů, také ukázal, že 48 procent lidí, kteří se chystali jít k volbám, nebo tak už učinili, řeklo, že volby vnímají jako hlasování proti Trumpovi. Za hlasování pro něj volby považuje 25 procent dotázaných a stejný podíl řekl, že prezident v jejich rozhodování nehrál roli.
Většina dotázaných - 55 procent - dala najevo přesvědčení, že válka v Íránu nestála za náklady na ni vynaložené, opačně to vidí 25 procent lidí. Trump konflikt spolu s Izraelem začal koncem února útokem na blízkovýchodní zemi, což vedlo k prudkému růstu cen pohonných hmot.
Pozitivně většina voličů nevidí ani Trumpovu ekonomickou politiku, jeho sliby v této oblasti přitom byly jednou z hlavních příčin jeho vítězství v předloňských prezidentských volbách. Jen 13 procent Američanů uvedlo, že jsou na tom jejich rodinné finance lépe, než když se Trump loni v lednu vrátil do úřadu, zatímco 49 procent to vidí opačně a 37 procent nevnímá rozdíl.
Mezi velmi důležité otázky Američané řadili ze 42 procent také omezení výstavby datových center pro umělou inteligenci, proti níž se v řadě oblastí zvedl odpor, a z 38 procent také to, aby transgender dívky a ženy nemohly soutěžit v ženských sportovních kategoriích.
Značnou shodu našli příznivci obou stran v otázce, jestli je vhodné, aby miliardáři přispívali desítkami milionů dolarů s cílem ovlivnit volby. Nemyslí si to 93 procent demokratů a 71 procent republikánů.
Nejbohatší člověk na světě Elon Musk dal podle Federální volební komise (FEC) před volbami na podporu republikánů 445 milionů dolarů (9,7 miliardy Kč).
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