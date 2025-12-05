Zahraničí

Co prozradila řeč těla Steva Witkoffa? A proč vypadal jinak na jednání s Ukrajinci?

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 43 minutami
Nešlo si toho nevšimnout. Na jednání americké a ukrajinské delegace v Miami seděl Trumpův zvláštní vyslanec pro Ukrajinu Steve Witkoff neoholený a zachmuřený. Tvářil se vážně, za celou dobu se neusmál a vyhýbal se očnímu kontaktu. Úplně jinak to ovšem vypadalo v Moskvě.
Zatímco setkání s Ukrajinci Trumpův zvláštní vyslanec zjevně "protrpěl", v Moskvě jako by ožil. Steve Witkoff sedící naproti Vladimiru Putinovi je úplně jiný Witkoff: usmívající se, hladce oholený, pozorný. Ruskému prezidentovi s úsměvem říká, jak si užil "krásnou procházku Moskvou, která je nádherným městem". 

Steve Witkoff při vyjednávání z Ukrajinci.
Steve Witkoff při vyjednávání z Ukrajinci. | Foto: Reuters

Witkoff tím narážel na to, že ještě před setkáním s Putinem si spolu s Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem prohlédli památky v centru Moskvy v doprovodu Putinova poradce Kirilla Dmitrijeva. Předtím spolu v jedné z nejlepších moskevských restaurací poblíž Kremlu povečeřeli červený kaviár, křepelku plněnou pohankou, zvěřinu a krabí koláčky.

Emigrant Vitkov

Proč má vůbec Steven Witkoff takovou slabost pro Rusko? Jeho jméno v původní podobě zní Vitkov a prozrazuje jeho ruské kořeny. Ze Sovětského svazu emigroval do Spojených států jeho dědeček David (1892-1970), židovský krejčí. Witkoffův otec Martin se tak narodil už v USA, kde pracoval v New Yorku jako výrobce dámských kabátů.

Žádné dostupné prameny ovšem nezmiňují, že by Steve Witkoff (který se narodil v Bronxu v roce 1957) projevoval o zemi svých předků zájem. Ostatně sám Trump přiznal, že "když začal poprvé vyjednávat s Kremlem o potenciální mírové dohodě pro Ukrajinu, neměl jeho poradce o Rusku či Putinovi ani ponětí".

Witkoff coby realitní developer, investor a právník specializující se na nemovitosti, se stal Trumpovým přítelem právě díky realitnímu byznysu. Pracoval v newyorské právní kanceláři Dreyer&Traub, kde se Donald Trump stal jeho klientem. A přes byznys a golf se nakonec dostali až k politice.

Během svého prvního funkčního období jmenoval Trump Witkoffa do svého ekonomického poradního sboru. Ve druhém se pak stal zvláštním vyslancem pro Blízký východ, aby se posléze stal sice neformálním, ale o to vlivnějším Trumpovým vyslancem i pro jednání s Rusy. Při nich ale způsobil i ve Washingtonu nejedno pozdvižení obočí…

Setkání s Putinem bez tlumočníka

Witkoff proslul mimo jiné například tím, že si na jedno z jednání s Vladimirem Putinem nevzal oficiálního tlumočníka do angličtiny a byl tak odkázaný na ruského - což je zásadním porušením diplomatických zvyklostí. Z jednání s Putinem si také nepořizoval záznam, ale následně ho Trumpovi volně tlumočil na základě toho, co si z něj zapamatoval.

Před jednáním Trumpa a Putina na Aljašce si například špatně vyložil ruský požadavek na "mírové stažení" Ukrajinců z Chersonu a Záporoží jako nabídku stažení Rusů z těchto regionů.

V rozhovoru s kontroverzním proruským novinářem Tuckerem Carlsonem v březnu tohoto roku zase projevil překvapivé porozumění pro ruskou politiku a kremelského vládce. Zdůraznil, že ruský prezident je velmi chytrý a "nemůže být špatný člověk, protože když byl na Trumpa spáchán atentát, šel se za něj do kostela pomodlit - jako za svého přítele". Putin podle něj rozhodně nemá v úmyslu zaútočit na Evropu a "Rusko nechce pohltit Ukrajinu". 

Witkoff si také byl jistý, že Rusko se spokojí s pěti oblastmi, kde "lidé mluví rusky a v nichž dala většina lidí v referendu najevo, že chce žít v Rusku". Zároveň si ale v rozhovoru nemohl vzpomenout na názvy všech pěti zmíněných oblastí.

Řekněte Trumpovi, že je muž míru

Naposledy - jak ukázaly uniklé telefonní odposlechy - radil poradci ruského prezidenta Juriji Ušakovi, jak by měl nejlépe zapůsobit na Donalda Trumpa. "Zavolal bych mu a pogratuloval prezidentovi (Trumpovi) za to, čeho dosáhl, že ho podporujete, že má váš respekt, protože je to muž míru," zdůrazňoval.

Načež Witkoff pokračuje: "Řekl jsem prezidentovi, že vy - Ruská federace - jste vždy chtěli mírovou dohodu. To je moje přesvědčení. Řekl jsem prezidentovi, že tomu věřím. Dokonce si myslím, že bychom mohli připravit 20bodový mírový návrh, stejně jako jsme to udělali v Gaze," navrhoval.

Z uniklého rozhovoru, který zveřejnila agentura Bloomberg, také vyplývá, že se Rusové podíleli na vypracování tzv. 28bodového amerického mírového plánu.

 
