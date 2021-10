Bili děti i za koktání. Co je zač sekta Dvanáct kmenů, ze které zmizela 11letá Němka

Buďte bez obav, dívka je v pořádku. Takovou zprávu obdrželi v pondělí němečtí pěstouni jedenáctileté Shalomah Hennigfeldové. Podle dostupných informací ji pravděpodobně v sobotu unesli její biologičtí rodiče, členové sekty Dvanáct kmenů, která je známá brutálními výchovnými metodami. Společenství od roku 2017 sídlí v Česku.

Uskupení křesťanských fundamentalistů vzniklo v americkém Tennessee už v 70. letech minulého století. V Německu působilo od 90. let, poslední čtyři roky pak v Česku. Sekta se sem přesunula po mnohaletých sporech s německými úřady a posléze i policií.

Nejprve její duchovní vůdci odmítali posílat své dětské chovance do veřejných škol a místo toho je chtěli učit doma - to ale německé právo nedovoluje. V roce 2005 si proto s povolením a pod dohledem úřadů organizace založila vlastní vzdělávací instituci v někdejším cisterciáckém klášteře Klosterzimmern na západě Bavorska.

Trvalo dalších sedm let, než se na veřejnost dostaly informace o tom, co děti v sektě na jihu Německa zažívaly. Bývalí členové popsali "bicí orgie", během kterých učitelé a rodiče vrbovými pruty švihali i dvouleté děti. Součástí života bylo podle někdejších příslušníků Dvanácti kmenů také systematické "vymývání mozků".

Komunita se hlásí ke stylu života přísně řízeného zásadami biblického Starého zákona a izolovaného od moderního světa. Živí se jídlem, které si sama vypěstuje a odchová.

O rok později do Klosterzimmernu tajně pronikl reportér německé televizní stanice RTL a bití dětí natočil. Následovala policejní razie, 40 nezletilých skončilo v pěstounské nebo jiné náhradní péči a jedna z učitelek ve vězení. Připustila, že jedno dítě bila až osmkrát denně.

Jako důvod pro 30 ran prutem například stačilo to, že jeden z chlapců koktal nebo špatně předčítal.

To nejhorší, co se jí může stát

Sekta se pak postupně stáhla z Německa a její členové přešli mimo jiné i do Česka. Tam, "kde nejsou tělesné tresty dětí přísně zakázány", srovnává server BR24 české podmínky s těmi ve spolkové republice. Za určitých podmínek je tu povolené také domácí vzdělávání.

Část původně odebraných dětí v mezičase dosáhla plnoletosti a k rodičům se vrátila. A část, do které ještě do minulé soboty patřila i Shalomah Hennigfeldová, zatím zůstává u náhradních rodin.

Tuzemská policie v pondělí potvrdila, že prověřuje, zda se jedenáctiletá Němka nachází nyní na českém území. "Bylo by to to nejhorší, co by se jí mohlo stát," komentuje její údajný návrat do sekty novinář z RTL a infiltrátor Dvanácti kmenů Wolfram Kuhnigk.

Společenství, do kterého stále patří rodiče Hennigfeldové, sídlí v Česku na dvou místech: v západočeské Skalné, nedaleko německých hranic, a provozuje také statek Uchované semínko ve vsi Mšecké Žehrovice ve středních Čechách.

Výrobky ze statku komunita prodává na oblíbených farmářských trzích v Praze, loni i v roce 2019 jí Státní zemědělský a intervenční fond vyplatil z evropských fondů stovky tisíc korun na dotacích. Ve Spojených státech společenství provozovalo i tiskárnu, výrobnu mýdla nebo řetězec restaurací a kaváren. Opakovaně čelí obvinění z vykořisťování svých členů neplacenou prací.

Bití je projevem lásky

Mluvčím české komunity je Aleš Heuler, přezdívaný Alon. Lidové noviny s ním před čtyřmi lety pořídily rozhovor. "To, že dítě dostane proutkem, není násilí. Pokud se máme bavit o dětech a výchově, tak je důležité si to uvědomit. Je to něco, čím rodiče projevují lásku k dětem," uvedl mimo jiné. Tuzemská komunita podle něj tehdy sestávala z několika desítek členů - Čechů i cizinců z Polska, Slovenska, Španělska, USA nebo Německa.

Deník Aktuálně.cz organizaci kontaktoval kvůli vyjádření, do vydání článku ale neodpověděla.

Podle německých kriminalistů je nyní nezbytné prověřit, zda se dívka ke svým vlastním rodičům, a tedy i do sekty, vrátila dobrovolně. Podle jejích pěstounů je to téměř jisté, napsal server RTL.

Hennigfeldová zmizela v sobotu odpoledne, když šla běhat nedaleko domu svých pěstounů v bavorském Holzheim-Eppisburgu. S rodiči byla předtím pravidelně v kontaktu, napsal server BR24.

Nebyla by první z někdejších chovanců sekty, kdo se do ní po velké razii v roce 2013 znovu vrátil - dobrovolně i nedobrovolně. Případem se před třemi lety zabýval i Evropský soud pro lidská práva, na který se obrátily některé z rodin kvůli odebrání svých dětí. Soud dal ale za pravdu německým úřadům. Podle něj postupovaly jediným možným způsobem, který umožňoval děti dostatečně ochránit.