Co je s Kimem? Za zmizením vůdce KLDR je nejspíš utajená operace nebo koronavirus

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se bez vysvětlení už přes dva týdny neukázal na veřejnosti a poprvé od nástupu k moci v roce 2012 nešel vzdát hold svému zesnulému dědovi a zakladateli Severní Koreje Kim Ir-senovi u příležitosti jeho nedožitých narozenin.

Připomínka narození bývalého vůdce přitom patří k vrcholným propagandistickým představením severokorejského režimu.

Vysvětlení se nabízí dvojí. Buď má šestatřicetiletý Kim Čong-un znovu vážné zdravotní problémy, nebo se obává nemoci covid-19. Naposledy na delší dobu lídr KLDR "zmizel" před šesti lety, a to na čtyřicet dní. Později vyšlo najevo, že mu francouzský specialista operoval kolena, zatěžovaná kvůli diktátorově extrémní nadváze. Státní média pak zveřejnila fotografie Kima s hůlkou.

Tentokrát zatím není jasné, co se děje. Server NK Daily zabývající se Severní Koreou s odvoláním na své zdroje napsal, že tentokrát se Kim podrobil zákroku souvisejícímu se srdcem. Původně server hovořil o několika zdrojích, ale za několik dnů uvedl, že zdroj této informace je pouze jeden.

Jihokorejská vláda se ke zprávě nevyjádřila. Ani velké jihokorejské deníky a televizní stanice nepřinesly žádné informace navíc. Obvykle mívají zprávy o závažném dění v KLDR od jihokorejské rozvědky. Podle agentury Reuters ani američtí představitelé a pracovníci Ústřední zpravodajské služby (CIA) podrobnosti o Kimově stavu neznají.

Satelitní snímky Kimova vlaku

Web 38 North, který monitoruje dění na poloostrově přes satelitní snímky, zveřejnil fotografie Kimova 250 metrů dlouhého speciálního vlaku ve vůdcově pobřežním sídle ve městě Wonsan. To by mohlo naznačovat, že Kim je možná tam, ale podle 38 North to samotné snímky vlaku nedokazují. Ve Wonsanu má Kim Čong-un k dispozici obrovský areál s vlastním přístavem, kotvištěm pro jachty, několika vilami, dostihovým oválem, střelnicí a nádražím.

Kimovo letadlo zůstalo v Pchjongjangu. Všichni panovníci kimovské dynastie - Kim Ir-sen, jeho syn Kim Čong-il a nyní jeho vnuk Kim Čong-un - jsou známí tím, že raději cestují vlakem. I do zahraniční, protože většinou navštěvovali a navštěvují jen Peking a Moskvu. V posledních dvou letech ale Kim Čong-un musel učinit výjimky, když letěl na summity s americkým prezidentem Donaldem Trumpem do Singapuru a Hanoje.

Spekulace o možných zdravotních problémech vůdce posílila také zpráva o příjezdu skupiny elitních čínských lékařů do Severní Koreje. Není však jasné, zda jejich návštěva nesouvisí spíše s pandemií koronaviru. KLDR oficiálně oznámila, že jako první země na světě vyléčila všechny nakažené a nemoci covid-19 se úplně zbavila. Severokorejší uprchlíci ale s odkazem na informace od příbuzných tvrdí, že nakažených a mrtvých je mnoho, ale nelze to prokázat. Už jen z toho důvodu, že v mnoha oblastech Severní Koreje je málo nemocnic a ordinací, takže mnoho případů nikdo neeviduje.

Jihokorejský zpravodajský portál Newsis napsal, že strach Kim Čong-una z nemoci covid-19 je pravděpodobnějším důvodem jeho "zmizení" než velmi špatný nebo dokonce kritický zdravotní stav. S tím souvisí i nákupní panika, která vypukla na konci týdne v Pchjongjangu: lidé masově skupovali potraviny a elektroniku. Vláda předtím oznámila, že kvůli pandemii koronaviru omezí dovoz zboží, které není nezbytně nutné.

Vlivná sestra

Kim nemá jasného nástupce, jeho nejstaršímu synovi je teprve deset let. Velký vliv má vůdcova sestra Kim Jo-čong, která je oficiálně místopředsedkyní Ústředního výboru Korejské strany práce a neoficiálně člověkem, který řídí Kimovu denní agendu.

Není však jisté, že vedení armády by v případě smrti Kim Čong-una akceptovalo v čele režimu ženu, byť jde o rodinného příslušníka dosavadní dynastie. Druhý možný kandidát Čo Rjong-he je ve funkci předsedy prezidia Nejvyššího lidového shromáždění formální hlavou státu a mnoho let se objevuje na televizních záběrech i fotografiích vedle Kima.

"Kim Čo-jong pravděpodobně nebude vůdkyní, ale může stát v čele jakési regentské přechodné vlády do doby, než Kimovy děti dospějí," vysvětlil agentuře Reuters analytik Go Mjong-hjun z Asijského institutu politických studií v Soulu.

Kimův otec i děd zemřeli náhle na těžký infarkt, ale v mnohem vyšším věku. Kim Ir-senovi bylo 82 let, když se 7. července 1994 odebral do svého venkovské sídla, ležícího uprostřed borovicového lesa v pohoří Mjohang. Šel v komplexu zkontrolovat, jak je připravená vila, kde měl na konci měsíce přijmout na historickém summitu jihokorejského prezidenta. Stěžoval si, že mu po večeři není dobře, a krátce nato se skácel k zemi. Pomoc zkomplikoval hustý déšť a bouře, kvůli kterým nemohly vzlétnout helikoptéry. Ve dvě ráno lékaři prohlásili diktátora za mrtvého a summit se nekonal.

Jeho syn Kim Čong-il prodělal v roce 2008 mozkovou mrtvici, ale zemřel o tři roky později v sedmdesáti letech také na infarkt brzy ráno 17. prosince ve svém vlaku. Při smrti obou vůdců však byla otázka nástupnictví jasná a vyřešená.