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Zahraničí

Co dělat, aby Ukrajina přežila zimu. Zelenskyj prozradil temnou podmínku

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Pouhých pět procent ze zásob amerických zachycovacích raket Patriot by umožnilo Ukrajině, aby přežila zimu. Deset procent by pak stačilo na zničení všech ruských balistických raket. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to prozradil v rozhovoru pro CNN. V současnosti však Ukrajinci kvůli nedostatku Patriotů ruské balistické rakety prakticky nemohou sestřelovat.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Foto: REUTERS – Kylie Cooper
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„Pokud nám USA prodají 5 procent, přežijeme zimu a zachráníme lidské životy. Pokud nám dokážou prodat 10 procent, zničíme všechny ruské balistické rakety. Teď máme procento,“ stěžoval si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro CNN.

Dodal také, že Ukrajina má v současnosti 2,5krát méně zachycovacích raket než loni, zatímco Rusko každý měsíc odpaluje přibližně dvakrát více balistických raket. Zelenskyj podle svých slov neustále jedná se spojenci, snaží se dohodnout na výměně zdrojů, a hledá různé způsoby, jak získat potřebnou výzbroj.

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„Tímto žiji každý den. Mám pár měsíců a miliony telefonátů… Snažím se něco vyměnit za rakety. Dělám některé věci, o kterých ani nemohu mluvit. Což neznamená, že je to mimo zákon. Ale nemohu o tom mluvit,“ zdůraznil.

Na začátku srpna Trump odmítl Zelenského žádost o předání několika stovek Patriotů Ukrajině. Americký prezident vysvětlil své rozhodnutí omezenými zásobami raket, které Washington potřebuje k ochraně svých základen na Blízkém východě a spojenců v regionu.

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Nedostatek raket má na svědomí životy

Původně slibně se vyvíjející jednání o předání licence k výrobě Patriotů na Ukrajině se nepodařilo dotáhnout do konce. Zahájení výroby by i tak byla záležitost na několik let.

Oficiální ukrajinské statistiky nicméně ukazují drsnou realitu obrany bez potřebných prostředků. Podle ministerstva obrany protivzdušná obrana v březnu 2026 zachytila ​​téměř 74 procent ruských raket – střel s plochou dráhou letu a balistických střel dohromady. V dubnu se účinnost snížila na 63 procent, v květnu na 53 procent. V červnu protivzdušná obrana sestřelila už méně než polovinu balistických raket, jen asi 40 procent.

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V noci 5. srpna se pak obráncům při útoku na Kyjevskou oblast poprvé nepodařilo sestřelit jedinou raketu. Výsledkem bylo sedmnáct mrtvých.

Do ukrajinské protivzdušné obrany jsou sice integrovány různé zahraniční systémy, ale jediný prostředek k sestřelení ruských balistických a hypersonických raket je právě Patriot. Ukrajina v současné době chce od partnerů získat na zimu nejméně tři sta z nich, aby ochránila svůj energetický sektor a Ukrajinci nezůstali bez tepla.

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Američané přitom vyrábí jen 40 až 50 kusů této techniky měsíčně. Rusové jsou naopak schopni armádě dodat až 120 balistických střel za jediný měsíc.  

Ukrajina vede jednání s evropskými partnery o dodatečných dodávkách zachycovacích raket – zejména s Polskem a Německem, které mají příslušné prostředky ve výzbroji, a také se skandinávskými zeměmi.

Kyjev si objednal téměř 100 starších Patriotů verze PAC-2 z nového závodu v Německu, ta ale začne fungovat až koncem letošního roku, informuje Wall Street.

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Noční ruské raketové a dronové útoky na Kyjev si vyžádaly nejméně 17 mrtvých a 44 zraněných. | Video: The State Emergency Service of Ukraine
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