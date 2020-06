Posilovna, jídlo ze sáčku a 16 východů slunce denně. Astronauty na ISS čeká dřina

V neděli v podvečer vstoupili američtí astronauti z vesmírné lodi Crew Dragon na palubu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Robert Behnken a Douglas Hurley jsou členové historické testovací pilotované mise lodi SpaceX a na ISS stráví jeden až čtyři měsíce. Záleží na tom, kdy bude připravená další mise čtyř astronautů, kteří je vystřídají. Co přesně je ve vesmíru čeká?

"Během letu jsme si dali dobrých sedm hodin spánku," vzkázal astronaut Robert Behnken v rádiovém spojení do vesmírného střediska v Houstonu krátce po nalodění na palubu ISS. "První noc je vždycky trochu náročná, ale Dragon byl bravurní stroj. A tak jsme měli skvělý večer," pochválil stroj firmy SpaceX, první soukromé společnosti, která s lidmi letěla do vesmíru. Odpočinek je pro astronauty zásadní, na ISS je čeká spousta práce.

Mezinárodní vesmírná stanice je něco jako laboratoř na oběžné dráze. Jedná se o společný projekt pěti vesmírných agentur: americké, ruské, japonské, kanadské a evropské. Kolem Země krouží od roku 1998 a posledních téměř dvacet let je trvale obydlená. Neustále na ní probíhají desítky až stovky vědeckých výzkumů a experimentů.

Američané Robert Behnken a Douglas Hurley se připojili k tříčlenné posádce, kterou tvoří velitel, astronaut NASA Christopher Cassidy, a ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner. A hned se zapojili do práce. "Na Roberta Behnkena čeká asi pět výstupů do volného vesmíru. Během nich spolu s Christopherem Cassidym mimo jiné nainstalují na ISS nové akumulátory, které před nedávnem na ISS přivezla japonská nákladní loď," vysvětluje Dušan Majer, český popularizátor kosmonautiky a šéfredaktor serveru Kosmonautix.cz.

Kromě provádění výzkumů musí posádka neustále udržovat stanici v chodu, kontrolovat ji a případně provádět opravy. ISS je velká jako rodinný dům o šesti ložnicích. Má padesát metrů na délku, sto metrů na šířku a musí se neustále kontrolovat její stav.

"Astronauti se taky můžou těšit na to, že když jim tam přiletí zásobovací loď, budou ji muset vykládat," vyjmenovává další povinnosti Dušan Majer.

Povinná posilovna

Vedle toho musí posádka dbát na své zdraví. Dlouhodobý pobyt ve stavu beztíže má na lidské tělo neblahý vliv, astronauti proto musí každý den nejméně dvě hodiny cvičit. Pokud by necvičili, rychle by ztráceli svalovou hmotu na nohách i na zádech, kterou člověk běžně používá při chůzi nebo i jen během stání.

Na ISS je proto i improvizovaná posilovna. Posilovací stroje ale nemají běžná závaží, jako jsme zvyklí, protože bez gravitace by nemohla fungovat. Místo toho astronauti cvičí s nejrůznějšími pružinami a k dispozici také mají rotoped nebo pás na běhání. Ten je připevněn ke stěně a členové posádky se k němu přivážou šňůrou z gumy.

"Takže když jste na něm, běžíte přímo dolů směrem k Zemi. Velmi zvláštní pocit," popsal v jednom videu americké NASA astronaut Gregory Wiseman, který na ISS sloužil půl roku v roce 2014.

Jídlo ze sáčku

Podobné překážky způsobené sníženou gravitací řeší astronauti neustále a při každé činnosti. Když si například posádka ISS chce osolit jídlo, nalije si do něj trochu solného roztoku. Koření v podobě, jak ho známe na Zemi, by ve stavu beztíže znamenalo obrovské riziko. Jednotlivá zrnka by se nekontrolovatelně rozlétla a mohla by skončit v očích astronautů nebo v nejrůznějších přístrojích.

Veškeré potraviny na palubě jsou proto uchovávané ve vakuových pytlích, aby se nezkazily, a dehydratované mrazem, aby neobsahovaly žádnou vodu, ale měly dost vitaminů a minerálů. "Jídlo mají v sáčcích přesně naporcované. Pomocí speciálního přístroje do každého sáčku napustí teplou nebo studenou vodu, pak ho promnou, aby se celý obsah nasákl, a nakonec jej snědí přímo z toho sáčku," popisuje stolování na ISS Dušan Majer z webu Kosmonautix.cz.

Podobné je to i s osobní hygienou. Astronauti mají speciální roztoky na mytí vlasů, zubní pastu, kterou nemusí vyplivovat, většinu ostatní hygieny ale zpravidla vyřeší pomocí vlhčených ubrousků.

Šestnáct východů slunce denně

Posádka na ISS vstává v šest ráno, začíná pracovat po snídani v osm hodin. Během práce má dvě přestávky na posilování. Skončí v sedm večer, po večeři si nachystá jídlo na další den a v půl desáté se uloží do spacích pytlů, do kterých se musí připoutat. Měli by spát osm hodin denně, ale někteří astronauti mají se spánkem potíže.

ISS krouží kolem země rychlostí 27 000 kilometrů v hodině a Zemi tak obletí každých 92 vteřin. Posádka během jediného dne na palubě zažije šestnáct východů a západů slunce.

Co taková zátěž dělá s jejich těly, je předmětem výzkumu. Na palubě ISS je několik lékařských přístrojů. "Měří si například nitrooční tlak, podstupují ultrazvuk a pozorují na sobě změny. Všechno je to součástí cenného lékařského výzkumu," vysvětluje Dušan Majer.

Mezinárodní vesmírná stanice je v současnosti jediná trvale osídlená vesmírná stanice. Dlouhodobě v ní může žít šestičlenná posádka, která se každý půlrok obměňuje. Robert Behnken a Douglas Hurley na ní nejsou poprvé, oba na ni se zásobami nebo v rámci výzkumné mise letěli v minulosti už dvakrát. Tentokrát jako historicky první američtí astronauti, kteří přiletěli na soukromé lodi. Šlo o testovací let lodi Crew Dragon společnosti SpaceX s posádkou. Vystřídat by je měla stálá mise, která na stejném typu lodi odletí nejpozději na přelomu srpna a září.

Video: První pilotovaný let lodi Dragon společnosti SpaceX: