CNN: Vláda USA sníží příspěvek do pokladny NATO. Do rozpočtu dá o šest procent méně

Americká vláda se chystá podstatně omezit své příspěvky do pokladny Severoatlantické aliance. Uvedla to ve středu televize CNN s odvoláním na americké činitele a zdroje NATO. Dosud tvoří americký příspěvek 22 procent přímých odvodů do alianční pokladny, snížit se má na 16 procent.

Podle agentury DPA se na úpravě příspěvků do rozpočtu státy NATO dohodly před nadcházejícím summitem v Londýně. Krok Washingtonu má být podle CNN spíš symbolický, protože rozpočet NATO je relativně malý, pohybuje se kolem 2,5 miliardy dolarů (58 miliard korun). Peníze jdou například na udržování bruselského sídla. Podstatnější jsou pro fungování aliance výdaje jednotlivých členských států na obranu, které mají podle doporučení NATO tvořit alespoň dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Příspěvek USA se má napříště přiblížit k platbám Německa, které tvoří 14,8 procenta aliančního rozpočtu. Schodek mají pokrýt ostatní členské státy kromě Francie. Podle DPA se německý příspěvek zvýší na 16,35 procenta. Spojené státy podle DPA ušetří 120 milionů eur (tři miliardy korun), Německo vynaloží o 33 milionů eur víc. Trump dlouhodobě kritizuje země, jejichž vojenský rozpočet nedosahuje dvouprocentní hranice HDP. Zatím regule NATO splňuje jen osm z 29 členských států, ostatní ale výdaje na obranu postupně zvyšují, uvedla CNN.