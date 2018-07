Členy Pussy Riot policie znovu zadržela ihned po jejich pondělním propuštění

Rozhlasová stanice Echo Moskvy oznámila, že padlo obvinění z pořádání nepovoleného mítinku. O jakou akci mělo jít, není jasné.

Moskva - Členové ruské protestní skupiny Pussy Riot byli v pondělí opět zadrženi, když odcházeli z vězení. Oznámila to ruská média s tím, že policie skupinu obvinila z organizování nepovoleného shromáždění. Tři ženy a jednoho muže moskevský soud v polovině července poslal na 15 dní do vězení za to, že narušili průběh finále světového fotbalového šampionátu v Moskvě.

Tři osoby vtrhly 15. července na hřiště v moskevských Lužnikách ve druhé polovině utkání mezi Francií a Chorvatskem. Z míst kolem francouzské branky běžely asi 50 metrů každá jiným směrem, než se je pořadatelům podařilo dopadnout; čtvrtý člověk byl zadržen hned v úvodu celé akce.

Hra byla na chvíli přerušena, ale asi za 25 vteřin se pokračovalo. Čtveřice ještě dostala pokutu za neoprávněné nošení policejních uniforem, v nichž na hrací plochu vběhla.

Podle webu skupiny Pussy Riot akce nazvaná "Policista vstupuje do hry" byla věnována 11. výročí smrti básníka, malíře a sochaře Dmitrije Prigova (1940-2007), který patřil v sovětské éře k vůdčím postavám ruského undergroundu. Akcí chtěli její účastníci také upozornit na problém politických vězňů v Rusku a porušování svobody slova a shromažďování.

Bezprostředně po propuštění z věznice policisté v pondělí Pjotra Verzilova, Olgu Kuračovovou, Olgu Pastuchovovou a Veroniku Nikulšinovou znovu zadrželi a odvedli k výslechu. Rozhlasová stanice Echo Moskvy pak oznámila, že padlo obvinění z pořádání nepovoleného mítinku. O jakou akci mělo jít, není jasné.

Čtveřici podle Echa Moskvy hrozí vysoká pokuta nebo další vězení po dobu deseti dnů.