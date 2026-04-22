Členství v unii se blíží. Brusel chystá přístupovou smlouvu pro Černou Horu

ČTK

Členské země Evropské unie ve středu rozhodly, že začnou pracovat na návrhu přístupové smlouvy Černé Hory k EU. Tím tato západobalkánská země vstupuje do další fáze na cestě do nyní 27členného bloku. Oznámila to eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová.

Ilustrační foto.Foto: Evropská komise
„Jde o významný krok na cestě ke členství v EU, jasné uznání pokroku Černé Hory a zároveň pobídka k urychlení reforem,“ uvedla Kosová na sociální síti X.

„Je to také příležitost poučit se z minulých rozšíření a do budoucích přístupových smluv zahrnout nové a silnější záruky, které zabrání úpadku právního státu a základních hodnot (EU),“ dodala Kosová.

Bývalá jugoslávská republika s přibližně 600 tisíci obyvateli získala nezávislost v roce 2006, přístupové rozhovory s EU zahájila v roce 2012. Černohorští politici se netají cílem, aby se jejich země stala 28. členem EU již do roku 2028. Zatím má Černá Hora podle agentury AFP uzavřeno 14 ze 35 kapitol, do nichž je jednání podle tematických okruhů rozděleno.

Černé Hoře poblahopřál také předseda Evropské rady António Costa. „Rozhodnutí zřídit pracovní skupinu pověřenou vypracováním nové přístupové smlouvy je zásadním milníkem,“ napsal Costa na síť X.

Šéf Evropské rady také poznamenal, že unie začíná odpočítávat čas do přijetí nové členské země poprvé od roku 2013. V červenci toho roku vstoupilo do Evropské unie Chorvatsko, a před odchodem Británie se tak stalo 28. členskou zemí unie.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula

Středula bude dále šéfovat odborům, zvolili ho už v prvním kole

Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) povede dál Josef Středula. Na odborářském sjezdu ho v pátek delegáti a delegátky znovu zvolili do čela centrály. Získal 90 ze 176 možných hlasů. Výsledek večer oznámila šéfka volební komise Jana Hnyková. Středula měl dva protikandidáty, uspěl však hned v prvním kole volby. V čele největší odborové centrály zůstává pro čtvrté čtyřleté období.

Ruský prezident Vladimir Putin.

ŽIVĚ Putin může dostat pozvánku na summit G20 ve Spojených státech, tvrdí Kreml

Ruský prezident Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. V pátek to podle agentury Interfax uvedl Kreml. Reagoval tak na dřívější zprávu, že americký prezident Donald Trump chce Putina na setkání největších ekonomik světa v Miami pozvat. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že Putinova účast je možná, zároveň ale nevyloučil, že Rusko zastoupí nakonec někdo jiný.

Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.

