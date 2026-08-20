Člen online extremistické sítě cílící na mladé dívky dostal v USA 77letý trest

Americký federální soudce poslal ve středu na 77 let do vězení muže z internetové extremistické sítě 764, jejíž členové na sociálních sítích navazují kontakt se zranitelnými nezletilými dívkami, které nátlakem nutí k produkci pornografie nebo k tomu, aby ubližovaly sobě či ostatním. Informovala o tom stanice ABC News.
Odsouzení sedmadvacetiletého Kylea Spitze z Tennessee je v USA dosud nejdelším federálním trestem pro člena této skupiny.
„Bavilo vás věznit nezletilé ve vašem pekle jen proto, že se dopustily ‚zločinu‘, že byly nejistými dospívajícími dívkami,“ uvedli prokurátoři v prohlášení adresovaném Spitzeovi před vynesením rozsudku. Spitze na internetu uváděl, že zmanipuloval více než 2600 obětí v USA i v zahraničí. Dvě z nich podle prokurátorů spáchaly sebevraždu, protože věřily, že se „jeho zla nikdy nezbaví“.
I když se obětí může stát kdokoli, členové 764 a podobných internetových skupin se často zaměřují na nezletilé dívky. Nejprve se s nimi spřátelí a poté je vydíráním a dalšími formami manipulace přimějí ke sdílení či živému přenosu pornografických aktů, sebepoškozování, týrání zvířat, či dokonce sebevraždy, uvádí ABC News. Videozáznamy poté pachatelé podle úřadů využívají k dalšímu vydírání obětí a záběry často široce šíří na internetu s cílem posílit svou prestiž v internetových komunitách.
Spitze, který na internetu vystupoval pod přezdívkou Criminal (Zločinec), podle prokurátorů získal a šířil tolik „obsahu“, že se stal nejplodnějším členem skupiny 764 a její odnože známé jako Harm Nation (Národ ubližování). „Internet mu poskytl neomezený přístup k obětem a umožnil mu pronásledovat mladé dívky a ubližovat jim, aniž by se s nimi kdy setkal osobně,“ uvedli prokurátoři.
Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a americké ministerstvo spravedlnosti považují skupinu označovanou jako 764 za součást hrozby pro národní bezpečnost, kterou popisují pojmem nihilistický násilný extremismus. Ten je charakterizován násilím, které má za cíl rozklad společnosti vyzdvihováním a normalizací sebepoškozování, týrání zvířat a masových vražd. FBI uvádí, že v současnosti vede více než 450 případů souvisejících s nihilistickým násilným extremismem, což je téměř dvojnásobný nárůst v porovnání s loňským rokem.
Prokurátoři podrobně popsali, jak se Spitze zaměřil na 12letou dívku z neupřesněné venkovské komunity. Poté, co s ní navázal kontakt na populární sociální síti, ji zahrnoval pozorností a tvrdil jí, že je jeho přítelkyní, což říkal svým obětem běžně. Posílal jí videa se sexuálním obsahem a přesvědčil ji, aby mu poslala vlastní sexuálně explicitní videa. Později jí vyhrožoval, pokud nevyhoví jeho stupňujícím se požadavkům.
Během jednoho videohovoru jí nařídil, aby se co nejhlouběji pořezala, a vyhrožoval, že pokud ho neuposlechne, zveřejní její kompromitující videa. V dalším videohovoru ji dotlačil k tomu, aby zabila slepici, z vnitřností napsala jeho internetovou přezdívku a celé to natočila na video. Záznam poté sdílel na sociálních sítích a označil ho za „úžasný“, uvedli prokurátoři. Když o něm dívka napsala něco negativního na internetu, Spitze jí podle vyšetřovatelů vyhrožoval smrtí.
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