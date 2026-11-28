Měl dávno opustit Německo. Místo toho před úřadem práce v Dürenu zabil matku pěti dětí. Jen v listopadu zemřeli po útoku nožem v Německu lidé ještě v Hamburku i Sársku. Další skončili v ohrožení života po bodnutí na zastávce, v autě i před obchodem. V Düsseldorfu se rvačka z hřiště přenesla do ulic a dva mladíci málem zemřeli. V hlavní roli cizinci. Politici tak znovu volají po vyhoštění.
V pondělí 9. listopadu odpoledne napadl 36letý muž v Dürenu svou odděleně žijící manželku. Pětatřicetiletá žena ještě ten den v nemocnici zemřela. Podezřelý utekl pěšky, později ho zadrželi a je ve vazbě pro podezření z vraždy.
Národnost muže úřady neuvedly. Podle dublinských pravidel ho ale v březnu vrátily do Chorvatska, kudy poprvé vstoupil do unie. O dva měsíce později byl zpátky v Severním Porýní-Vestfálsku a znovu požádal o azyl, přestože měl zákaz vstupu. Úřady už od října chystaly jeho další odsun do Záhřebu. Čtyři dny před činem pro něj sháněly let.
O týden dřív zemřela v Hamburku další žena. Třetího listopadu našla policie v bytě v Lokstedtu tělo sedmdesátileté seniorky. Ve vazbě pro podezření ze zabití je 27letý muž. Policie ho nejdřív označila za Gambijce, později úřady připustily, že bez dokladů jeho státní příslušnost prokázat nejde. Azyl mu zamítli v březnu 2025 a měl odjet. V srpnu zmizel z ubytovny.
Nejde ale jen o útoky na ženy. Na autobusovém nádraží v Tuttlingenu se zase několikrát praly dvě znepřátelené party afghánských a syrských mladíků. Spor začal už koncem října, nejtvrdší střety přišly 8. a 9. listopadu. Útočníci měli železné tyče a boxery a vyhrožovali si navzájem noži. Zranění byla lehká, ve vazbě skončil patnáctiletý a osmnáctiletý mladík.
Integrace nefungovala
„Integrace těchto migrantských skupin, z Afghánistánu a Sýrie, evidentně nefungovala,“ reagoval vnitropolitický mluvčí unie CDU/CSU v Bundestagu Alexander Throm. Podle něj mají násilníci po trestu končit zpátky v zemi původu.
V Hammu 17. listopadu bodl 58letý muž ze Sýrie osmnáctiletého mladíka, když vystupoval z autobusu, a ten skončil v ohrožení života.
V Augsburgu 16. listopadu napadla podle policie patnáctiletá Syřanka nožem čtrnáctiletou Němku. Oběť měla bodné a řezné rány na trupu, Afghánec, který zasáhl, si odnesl pořezané ruce. Útočnice je ve vazbě pro pokus o zabití.
Na hlavním nádraží v Halle podle spolkové policie 8. listopadu 33letý Alžířan zbil patnáctiletého Somálce. Kopal ho do hlavy, i když chlapec už ležel na zemi. Útočník měl skoro jedno promile alkoholu a pozitivní test na kokain.
Lidé sahají po noži častěji
V Bielefeldu se 14. listopadu pohádaly dvě sousedící ukrajinské rodiny. Opilý třicetiletý Ukrajinec podle policie pobodal pět lidí, dva z nich skončili v ohrožení života. Ve Schwäbisch Gmündu 9. listopadu před supermarketem pobodal 34letý Turek pětatřicetiletého Němce.
„Práh, za kterým lidé sahají po noži, rozhodně klesá,“ varuje šéf policejních odborů GdP Jochen Kopelke. Podle policejní statistiky za rok 2025 bylo v Německu 29 243 útoků nožem. Cizinci tvořili 42,9 procenta podezřelých z násilné kriminality, výrazně víc, než kolik jich v Německu žije.
V Německu žije 256 873 lidí s povinností vycestovat. Celých 200 601 z nich má takzvanou Duldung, doslova „strpění“, tedy toleranci pobytu. Ta vyhoštění neruší, jen odkládá, například kvůli nemoci, rodině nebo chybějícím dokladům. Bez tolerance zbývá zhruba 56 300 lidí.
Kolik jich ale skutečně odjede? Za rok 2025 Německo deportovalo 22 787 lidí. Do zemí původu z nich putovalo 15 254 a dalších 5377 do jiných států EU podle dublinských pravidel.
Do letadla se ale mnohdy nedostanou ani ti, které policie na letiště přiveze. V roce 2025 odmítla dotyčného vzít aerolinka nebo pilot v 514 případech. Cizinci totiž často kladou pasivní či aktivní odpor přímo na letišti či v letadle.
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