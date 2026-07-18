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Zahraničí

„Civilizační aliance.“ USA plánují granty pro spojence hnutí MAGA v Evropě i ve světě

ČTK

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa chystá sérii grantů pro organizace v Evropě i v dalších částech světa, které mají podpořit spojence hnutí MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou). V sobotu to napsal list Financial Times s tím, že jde o dramatickou změnu priorit americké zahraniční pomoci.

NATO summit in Ankara
US President Donald Trump speaks during a meeting with NATO Secretary General Mark Rutte (not pictured) on the sidelines of the NATO summit in Ankara, Turkey, 08 July 2026. The NATO Summit takes place from 07-08 July. FILIP SINGER/Pool via REUTERSFoto: Pool – FILIP SINGER
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Návrh mimo jiné počítá se dvěma miliony dolarů (přes 42 milionů Kč) na „potírání cenzury“, jak americké ministerstvo zahraničí v kopii zaslané zákonodárcům označuje dopady některých předpisů Evropské unie, včetně nařízení o digitálních službách (DSA) a nařízení o digitálních trzích (DMA). Návrh nezmiňuje, zda už ministerstvo vybralo organizaci, která by projekt uskutečnila.

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Dalších pět milionů dolarů (asi 106 milionů Kč) má jít na „vybudování civilizační aliance" v Evropě. Peníze by podle dokumentu mohly posloužit k obraně svobody projevu, politické soutěže a národní suverenity na kontinentě.

Mezi další navrhované projekty patří dva miliony dolarů pro skupiny ve východní Evropě a na Balkáně, které se staví proti údajným snahám narušit západní civilizační normy.

Seznam rovněž zahrnuje podporu potírání toho, co Washington označuje za nepřiměřené zásahy justice a cenzuru v Brazílii, kde si trest 27 let za pokus o převrat odpykává exprezident Jair Bolsonaro, který je Trumpovým spojencem.

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Dokument dále počítá s jedním milionem dolarů (asi 21 milionů Kč) na zdokumentování porušování lidských práv páchaného na etnických menšinách v Jihoafrické republice. Výslovně se v něm nehovoří o bílých Jihoafričanech, Trumpova administrativa ale právě je opakovaně vykresluje jako oběti diskriminace a genocidy podporované vládou.

Americké ministerstvo zahraničí k navrhovaným grantům uvedlo, že „programy jsou stále v aktivním projednávání a přidělení grantu není zaručeno žádné organizaci, která nesplní všechny požadavky a standardy pro federální granty“.

Trumpova administrativa od svého nástupu zásadně přebudovala americkou zahraniční pomoc, mimo jiné rozpustila Agenturu USA pro mezinárodní rozvoj (USAID) a přesměrovala značnou část prostředků.

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Už loni například nezisková organizace Center for Global Development odhadla, že dopady rozsáhlých škrtů povedou především v rozvojovém světě k nárůstu počtu úmrtí až o 700.000 ročně.

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Američtí představitelé kritizují evropské předpisy pro regulaci internetu, jako je unijní DSA, o němž tvrdí, že potlačuje svobodu slova. Zastánci těchto pravidel naopak argumentují, že slouží k potírání nenávistných projevů a dezinformací.

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