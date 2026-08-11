Expert vysvětluje vyloučení ruské strany. Její příznivci dostali znepokojivé varování

Ruský nejvyšší soud vyloučil stranu Jabloko z účasti ve volbách do Státní dumy, které se budou konat příští měsíc, a vyřadil tak z účasti jedinou oficiálně registrovanou stranu, která otevřeně odmítá válku Moskvy na Ukrajině. Účast strany ve volbách sice původně schválila ruská Ústřední volební komise, registraci u soudu ale napadla nacionalistická strana Rodina. A soud jí nakonec vyhověl.
Rodina v žalobě obvinila Jabloko ze zahraničního financování, porušování autorských práv a podněcování k „extremismu“. Následné rozhodnutí soudu tak vyřadilo z celostátního volebního seznamu nejstarší ruskou liberální stranu, která jako jediná oficiálně nesouhlasí s pokračováním takzvané speciální vojenské operace (tak Rusové oficiálně nazývají válku na Ukrajině – pozn. red.).
Jabloko vedlo kampaň pod heslem „Za mír a svobodu! Za život beze strachu!“ a navrhovalo příměří a diplomatické řešení války.
Před soudním stáním se u hlavní budovy soudu v Moskvě sešly stovky příznivců opoziční strany, kteří několik hodin čekali na rozhodnutí. Po vynesení rozsudku skandovali „Hanba! Hanba!“, bezpečnostní složky ale rychle zasáhly.
„Máte dvě až tři minuty. Pokud se nerozejdete, nezlobte se, ale vyvádět vás z vojenské správy, mladí lidé, už nikdo nebude,“ varoval demonstrující policista z reproduktoru ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Jinými slovy: pohrozil jim, že se po případném zatčení už nemusí dostat na svobodu.
Útok na svobodu
Podle předsedy strany Nikolaje Rybakova se Jabloko proti rozhodnutí odvolá do pěti dnů a udělá se vše pro to, aby se její kandidáti mohli účastnit voleb. „Proti rozhodnutí se budeme odvolávat. Přátelé, nezoufejme,“ uvedla později strana v prohlášení.
Rybakov u soudu označil případ za protiústavní útok na svobodu myšlení ze strany politických oponentů s cílem eliminovat své konkurenty. V projevu k příznivcům před soudní budovou také poznamenal, že viděl, kolik lidí v Rusku si přeje mír a konec obětí.
Nečekaná registrace
Spoustu komentátorů nicméně překvapilo už to, že stranu ruské úřady vůbec do voleb registrovaly a Ústřední volební komise nečekaně schválila účast více než 400 kandidátů strany Jabloko v zářijových parlamentních volbách.
Ruské úřady totiž v posledních letech poslaly do vězení několik prominentních členů Jabloka za to, že se postavili proti invazi na Ukrajinu. To ovšem platilo pouze do zmíněného soudního rozhodnutí, které se opírá i o poměrně absurdní zdůvodnění.
Jedním z důvodů pro vyřazení opozice z voleb, které v žalobě nacionalistická strana Rodina zmiňovala, je například údajné porušování autorských práv. Jeden ze zakladatelů strany, Grigorij Javlinskij, totiž v jednom z rozhovorů, které poskytl, citoval verše „Ať nám slunce zůstane“ a „Kéž by nebyla válka“ ze sovětských písní, čímž prý porušil autorská práva původních autorů.
Strana zveřejnila také obrázky vytvořené pomocí ChatuGPT, čímž údajně porušila autorská práva společnosti OpenAI, a na jejích webových stránkách byla zveřejněna fotografie Hirošimy pořízená po americkém bombardování v roce 1945 – tím byla podle Rodiny rovněž porušena autorská práva americké armády.
Proč to má Kreml zapotřebí?
„Ze všeho nejvíc mi to indikuje, že protiválečné nálady jsou silnější, než Kreml přiznává,“ popisuje pro Aktuálně.cz rusista z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda.
Na otázku, zda to znamená, že se Kreml nadcházejících voleb obává, ovšem připomíná, že z prezidentských voleb také ruské úřady vyloučily Borise Naděždina, ačkoli neměl reálnou šanci současnou hlavu státu ohrozit. „Ten taky žádnou velkou hrozbou nebyl,“ dodává rusista.
„Je těžké říci, zda by strana získala výraznější podporu voličů, Kreml však nebyl ochoten podstoupit ani takové riziko. Tím, že úřady zabránily straně Jabloko účastnit se voleb, daly jasně najevo, že nebudou tolerovat ani symbolický náznak protiválečné agendy na volebním lístku,“ komentuje pak ruský exilový ekonomický web The Bell.
Reakce ruské opozice
Zatímco „zavedené“ ruské politické strany už před soudním řízením o členech Jabloka mluvili jako o „zrádcích národa“ a „lidech pracujících pro Západ“ (tak je označil například předseda Rodiny Alexej Žuravlev – pozn. red.), ruská opozice v emigraci upozorňuje na to, že se Kreml zalekl, a proto začal systematicky likvidovat své odpůrce už před volbami.
Vdova po Alexeji Navalném Julija a politik Ilja Jašin totiž nedávno například vyzvali k hlasování pro jakoukoli stranu kromě Putinova Jednotného Ruska. Navalná navíc ve vyjádření na sociálních sítích prohlásila, že Jabloko mělo šanci překonat pětiprocentní hranici ve volbách do Státní dumy. Podle ní se v Kremlu obávali aktivní podpory Jabloka disidenty a rozhodli se nepustit stranu k volbám.
Jašinova strana Mírové Rusko pak navrhla také nestandardní krok: „(Strana) navrhuje všem, kteří nesouhlasí s politikou prosazovanou Putinem, aby hlasovali v jeden den a ve stejnou dobu: 20. září přesně ve 12:00,“ píše v prohlášení její předsednictvo.
Rozhodnutí soudu dosud nenabylo právní moci a strana má pět dní na odvolání. Volby do ruské Státní dumy jsou naplánovány na září.
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