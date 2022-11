Cítíme v kostech, že demokracie je v ohrožení, burcoval Biden na posledním mítinku

Automobilový průmysl se bude s omezováním výroby v důsledku nedostatku čipů potýkat přinejmenším do roku 2024. Předpovídá to podle agentury DPA studie poradenské společnosti Alix Partners. Studie upozorňuje, že poptávka po čipech pro automobily s rozvojem digitalizace a elektrifikace roste, zatímco dodavatelé čipů se kvůli hrozbě hospodářské recese a stoupajícím úrokovým sazbám zdráhají investovat do nových výrobních kapacit.

Situaci podle studie komplikuje rovněž skutečnost, že ziskové marže dodavatelů jsou u běžných čipů pro automobily až o 11 procentních bodů nižší než u čipů pro zábavní elektroniku či pro průmyslové zákazníky. Automobilový průmysl je navíc z pohledu dodavatelů "pouze malým odběratelem čipů" s podílem mezi šesti a deseti procenty na globální výrobní kapacitě, píše se ve studii.

Poptávka po čipech pro automobily bude podle studie i v roce 2024 převyšovat nabídku, což bude tlačit vzhůru ceny těchto čipů i automobilů. V současné době činí doba od objednání do dodání čipů šest měsíců, takže je dvakrát delší než obvykle.