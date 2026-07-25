„Cítím se jako kráva.“ Královna konspirací v Kyjevě prozřela a oblíbila si Zelenského

Patří k nejtvrdším příznivcům Donalda Trumpa. Zelenského označovala jako „falešného Žida“ a Kyjev za hnízdo nacistů. Nyní ji ale přivítal v Kyjevě osobně Zelenskyj i vrchní rabín Ukrajiny Moše Ruven Azman. Influencerka Laura Loomer přiznala, že se nechala obalamutit ruskou propagandou. „Cítím se jako kráva“, okomentovala v Kyjevě své dřívější názory a natočila hodinový rozhovor s Zelenským.
Byla to dokonalá psychologická operace, jaké PR tým Volodymyra Zelenskéh zvládá na jedničku. Lauře Loomerové ukázali Ukrajinci místo masakru v Buči, předložili jí doklady o vraždách duchovních i o mučení ukrajinských zajatců.
Influencerka židovského původu povečeřela s ukrajinským vrchním rabínem a nakonec v zahradě prezidentského paláce natočila rozhovor s přátelsky naladěným Volodymyrem Zelenským. Po celou dobu její cestu sledovala ukrajinská média, jako kdyby šlo o hlavu státu.
Během první noci navíc zažila Loomerová balistický útok na Kyjevskou oblast, který za sebou nechal patnáct mrtvých a sto zraněných. Ruské střely navíc zdemolovaly restauraci McDonald’s v Lukjanivce.
Klíčový zlom však nastal v poničeném chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kyjevsko-pečerské lávře, který zasáhly ruské drony. Loomerová v troskách chrámu, doprovázená diplomatem Serhijem Kyslycjou, zcela otočila rétoriku. Prohlásila, že Putinovo divadlo o obraně křesťanských hodnot definitivně skončilo, když jeho drony likvidují pravoslavné památky.
Trumpova oblíbenkyně
Laura Loomerová přitom není jen tak nějaká influencerka. Na sociálních sítích má dva miliony sledujících a vyniká zejména schopností diktovat agendu. Její příspěvky na síti X mají extrémně vysokou interakci a díky algoritmům se její obsah dostává běžně k desítkám milionů lidí. Ale hlavně - dá na ní Donald Trump. Její slovo znamenalo pro řadu lidí konec kariéry.
Ukrajinu označovala za černou díru na americké peníze a jednu z nejzkorumpovanějších zemí na světě. Tvrdila, že Zelenskyj pronásleduje křesťany a že ukrajinská vláda je prolezlá neonacismem. Teď se na večeři s vrchním rabínem, jehož syn padl v ukrajinské armádě, ptala: „Asi byste nenechal syna sloužit v armádě plné nacistů, že?“
Svůj názorový obrat Loomerová popsala jako vyvrcholení dlouhého procesu. A poukázala na několik momentů, kdy prohlédla – například když si minulý měsíc všimla ruské delegace na pohřbu ajatolláha Chámeneího v Teheránu. „To mě radikalizovalo a přimělo mě říct si: ‚Jo, pojedu na Ukrajinu‘“.
Jako bojovnici proti islámu ji šokovalo i video, na němž Putin po boku čečenského vůdce Ramzana Kadyrova líbá Korán, což podle ní byl důkaz Putinovy „podřízenosti kultu smrti.“ Podobně ji vyděsilo, když Moskva hostila delegaci Hamásu jen týden po útocích na Izrael.
Přímý přístup k Trumpovi
Její názorový posun přitom přichází v kritickou chvíli. List Financial Times upozorňuje, že Loomerová si udržuje přímý přístup k Trumpovi, který s ní konzultuje politické kroky i personální obsazení své administrativy. Její obhajoba sankcí vůči Rusku a vojenské pomoci Ukrajině tak může zásadně ovlivnit postoj americké pravice.
Sám Trump na své síti Truth Social ukázky z jejího kyjevského rozhovoru sdílel a podpořil. Zelenskyj navíc 28. července zamíří do Washingtonu na pohřeb senátora Lindseyho Grahama, který náhle zemřel krátce po návratu z Kyjeva. A v zákulisí už teď bublá příprava na novou dohodu o sdílení vojenských technologií.
„Ukrajina vyrábí osm milionů dronů ročně. My vyrábíme 300 tisíc dronů ročně. Proč bychom s nimi nechtěli mít partnerství? Máme stejné nepřátele. Sdílejí s námi zpravodajské informace. Kdybych si musela vybrat mezi Ruskem a Ukrajinou, vybrala bych si Ukrajinu,“ prohlásila influencerka.
Jak je možné, že Loomerová natolik podlehla ruské propagandě, že krátce pracovala i pro Russia Today? Novinářce Julii Ioffe z newyorského Puck News řekla: „Hodili mi laso. Byla jsem vyloučena ze všech platforem - z Twitteru, Instagramu atd. Žila jsem v digitálním gulagu. Mohla jsem publikovat jen na Telegramu. A tam mě oslovili,“ popsala.
Za všechno můžou demokraté
A proč nevěřila tvrzením o skutečné ruské roli ve válce? Svou roli hrála „Russiagate“, přesvědčení demokratů, že první volby v roce 2016 vyhrál Trump díky tomu, že Rusové „ukradli volby“. „Lhali a tvrdili, že Rusko nám ukradlo volby a že Trump spolupracoval s Putinem, aby ty volby ukradli. Kdyby se tehdy prostě drželi faktů místo toho, aby si vymysleli obří konspirační teorii – o které všichni víme, že je vymyšlená, protože ty dokumenty byly odtajněny –, pak by jim lidé skutečně věřili,“ vysvětlila svůj postoj.
Její obrat navíc přichází v době, kdy část „trumpovských“ influencerů zašla i z pohledu samotného Donalda Trumpa ve své antisystémovosti příliš daleko. Lidé jako Tucker Carlson, Candace Owens či Nick Fuentes začali bořit i taková republikánská tabu, jako je tradiční podpora Izraele či nepřátelství k Íránu a šíří konspirace o síti Jefreyho Epsteina. A to je příliš i pro Loomerovou, která je sama židovského původu. „Nechci žít ve státě, kde jsou obě dvě strany (demokraté i republikáni) posedlé Židy.“
Jako republikánka a žena, která neváhala šířit konspirační teorie (včetně toho, že 11. září je práce americké vlády) nyní Loomerová varuje: „Je šílené vidět, kolik lidí v Republikánské straně má naprosto vymytý mozek,“ řekla a obvinila z toho „ruskou propagandu, která pronikla do Republikánské strany.“