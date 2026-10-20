„Čisté zvěrstvo.“ Tohle bylo moc i na Zelenského, ukázal hrůzy ruského útoku

Ruský dronový útok na park v ukrajinské Charkovské oblasti si vyžádal šest mrtvých, včetně dvou dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil v pondělí večer fotografie z místa, mezi nimiž byl i snímek mrtvé holčičky v kočárku. Útok označil za „naprosté zvěrstvo“ a znovu vyzval západní spojence k posílení ukrajinské protivzdušné obrany.
K tragédii došlo v pondělí odpoledne v parku v malé obci Nova Vodolaha, která leží přibližně 30 kilometrů jihozápadně od Charkova. Prostranství v tu dobu bylo plné lidí, včetně rodin s dětmi.
Server Kyiv Indepenent s odkazem na ukrajinské úřady píše, že v důsledku útoku zahynulo šest lidí a dalších nejméně 15 utrpělo zranění. Mezi oběťmi byli dvě malé dívky, tři ženy a přibližně čtyřicetiletý muž.
Podle ukrajinské prokuratury ruská armáda k útoku použila dron typu Geran-3 (Šáhed). Ukrajinský ministr vnitra Ivan Vyhivskyj zároveň upozornil, že útok neměl z vojenského hlediska žádný smysl.
„Hrozný ruský útok v Charkovské oblasti. Dron Šáhed zasáhl přímo lidi v parku poblíž obyčejné kavárny. Čisté zvěrstvo,“ napsal Zelenskyj na síti X. Uvedl, že mezi mrtvými byla i malá Angelina, které bylo něco málo přes rok. Její matka Inna zemřela v nemocnici. Další obětí byla podle něj jedenáctiletá dívka.
„Jsou to děsivé snímky, ale skrývají se za nimi zničené životy a pravda o této válce. Musíme chránit lidské životy. Ukrajina potřebuje protivzdušnou obranu,“ dodal ukrajinský prezident.
„Žádáme Ameriku, aby zůstala silná“
Kromě výzvy, aby západní spojenci Ukrajině pomohli lépe se bránit ruským vzdušným úderům, útok Zelenskyj využil také k varování před zmírňováním sankcí proti Moskvě v době, kdy ruská armáda pokračuje v útocích na civilní cíle.
„Žádáme, aby nebyly rušeny sankce proti Rusku, dokud nepřestanou vraždy. Žádáme Ameriku, aby zůstala silná,“ napsal ukrajinský prezident. Vyzval také k uplatnění zákona Lindseyho Grahama, který má umožnit zavedení dalších sankcí proti Rusku a jeho obchodním partnerům.
Americký prezident Donald Trump sice zákon pojmenovaný po zesnulém republikánském senátorovi Grahamovi v září podepsal. Minulý týden však pozastavil uplatňování sankcí a cel, které zákon umožňuje zavést. Po nedávném telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem navíc oznámil, že Spojené státy nakoupí ruskou naftu.
Moskva toho Ukrajině „moc nedělá“
Shodou okolností právě v den, kdy ruský dronový útok na Novou Vodolahu zabil šest lidí, Trump prohlásil, že by souhlasil s možnou schůzkou s prezidenty Ruska a Číny s tím, že Moskva se vůči Ukrajině „chová v pořádku“ a „moc toho nedělá“.
Útok na Novou Vodolahu nebyl jediným úderem v regionu. Podle šéfa oblastní vojenské správy Oleha Syněhubova ruská armáda během uplynulého dne zaútočila také na Charkov a dalších 17 obcí v okolí. Zranění při těchto útocích utrpělo dalších 11 lidí.
V noci na pondělí pak Rusko podniklo další rozsáhlý útok. Podle ukrajinských úřadů vyslalo na Kyjev a okolní oblast 16 balistických raket a na další části země více než 200 dronů. Údery poškodily energetickou infrastrukturu a připravily o elektřinu více než půl milionu domácností.