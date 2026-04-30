Přeskočit na obsah
Benative
30. 4. Blahoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Čisté týrání zvířat.“ Má po vyproštění velryba Timmy vůbec naději na přežití?

Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán

Více než měsíc byla v Baltském moři u Německa uvízlá velryba, kterou lidé pojmenovali Timmy. Za pomoci dobrovolníků nyní savec míří zpět do svých původních vod. Odborníci ale upozorňují na to, že celá záchranná akce může být marná a zvířeti vůbec nemusí pomoci.

Velryba, Timmy
Velryba Timmy poté, co uvázla na mělčině.Foto: REUTERS
Reklama

„Velká zvířata umírají pomaleji. Stav jeho kůže však nevypadá dobře. Možná má dokonce zápal plic. Jsou to ale jen dohady,“ uváděl ještě před pěti dny mořský biolog Daniel Abed-Navandi ohledně stavu velryby Timmyho.

Dvanáctimetrový savec, jehož váha se odhadovala až na dvanáct tun, se v březnu zatoulal na německé pobřeží Baltského moře. A několikrát zde uvízl. Důvodů, proč se vydal na místo, kde se velryby běžně nevyskytují, je více. Mohl zde hledat potravu či jej mohly zmást proplouvající lodě.

Jisté je to, že v noci na 23. března velryba poprvé uvízla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí zprvu podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod.

Savci ale nepřálo štěstí. Následně totiž na mělčinách uvízl ještě několikrát. Naposledy se tak stalo 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Zde pak ležel mladý keporkak téměř tři týdny. Průlom nastal minulý týden v pondělí, kdy se velryba dokázala vyprostit poté, co v místě stoupla voda. To ale netrvalo dlouho a jen po dvou hodinách znovu uvizla opodál.

Reklama
Reklama

Dobrovolníci vykopali koryto

Zde pak nastoupili dobrovolníci, kteří uvízlé zvíře z mělčiny dostali. Museli kvůli tomu vykopat 100 metrů dlouhé koryto a následně savce umístit do člunu, jehož nákladní prostor je částečně zatopený, aby Timmy mohl nadále zůstat ve vodě.

Remorkér jej následně odtáhl do dánských vod, kde jej dobrovolníci plánují vypustit. Úřady ale už nad velrybou na radu odborníků „zlomily hůl“. Záchrannou akci nyní financují chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz.

Expert: Čisté týrání zvířat

Odborníci totiž upozorňují, že vyproštění velryby neznamená, že celou akci nakonec přežije. „Pokus o záchranu už nemá smysl. Potvrdili nám to opakovaně i mezinárodní kolegové,“ uvádí ředitel Oceánografického muzea ve Stralsundu Burkard Basche.

Podle něj je velryba v současnosti apatická a měla by být ponechána, aby mohla v klidu zemřít. Pokračování v pokusech o záchranu je podle něj „čisté týrání zvířat“.

Reklama
Reklama

Dánové zvíře zachraňovat nebudou

Podobné hlasy pak zaznívají i z Mezinárodní velrybářské komise. „Podle našeho posouzení tyto zásahy, ačkoli jsou míněny dobře, způsobují velmi značný dodatečný stres zvířeti, které je již vážně zesláblé, a to s minimálním konečným přínosem,“ popsala organizace.

Podobně pak mluví i Dánové v jejichž vodách v Severním moři by měla velryba být vypuštěna. Odtud by pak sama měla najít cestu do Atlantského oceánu.

Ačkoliv se dánské ministerstvo životního prostředí nevyjádřilo ke konkrétnímu případu, obecně uvedlo, že uvízlí mořští savci se z principu nezachraňují.

Uvíznutí na mělčině je považováno za „přirozeně se vyskytující jev“. Pokud tak velryba uvázne i v dánských vodách, země ji zachraňovat nebude, avizovala.

Reklama
Reklama
Naproti tomu sami dobrovolníci, kteří velryby vyprostili, naději stále vidí. „Bylo vidět, že velryba bojovala a chtěla žít. Vědět, že je teď v člunu, je prostě úžasné a ukazuje to, že boj o Timmyho stál za to,“ uvedla podnikatelka financující celou záchrannou akci.

VIDEO: Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba

Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba. | Video: Brian Allen KSFY
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Netherlands Four Freedoms Award
Netherlands Four Freedoms Award
Netherlands Four Freedoms Award

ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně

Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.

Martin Kuba
Martin Kuba
Martin Kuba

Kuba vysává členy ODS. Na jihu Čech odešlo zhruba tři sta lidí

Členskou základnu ODS oslabil nejvíce odchod zhruba tří stovek straníků v Jihočeském kraji, kteří se na konci minulého roku rozhodli přejít k novému hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Další jednotlivci odcházejí v ostatních regionech, současně se ale k občanským demokratům hlásí noví lidé, sdělila ve čtvrtek mluvčí strany Mariana Wernerová.

Záběry z bezpečnostní kamery ukazují posádku druhé flotily, která vyplula ze španělského přístavu Barcelona s humanitární pomocí pro Palestince v Gaze, 30. dubna 2026.
Záběry z bezpečnostní kamery ukazují posádku druhé flotily, která vyplula ze španělského přístavu Barcelona s humanitární pomocí pro Palestince v Gaze, 30. dubna 2026.
Záběry z bezpečnostní kamery ukazují posádku druhé flotily, která vyplula ze španělského přístavu Barcelona s humanitární pomocí pro Palestince v Gaze, 30. dubna 2026.

Izrael u Řecka zasáhl proti flotile plující do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zastavila flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubách dvou desítek lodí zadržela asi 175 lidí, informovalo podle agentury AFP izraelské ministerstvo zahraničí. Incident se podle tiskových agentur stal v mezinárodních vodách u pobřeží Řecka a izraelský postup odsoudilo několik evropských zemí včetně Itálie, Turecka nebo Španělska.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama