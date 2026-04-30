„Čisté týrání zvířat.“ Má po vyproštění velryba Timmy vůbec naději na přežití?

Více než měsíc byla v Baltském moři u Německa uvízlá velryba, kterou lidé pojmenovali Timmy. Za pomoci dobrovolníků nyní savec míří zpět do svých původních vod. Odborníci ale upozorňují na to, že celá záchranná akce může být marná a zvířeti vůbec nemusí pomoci.
„Velká zvířata umírají pomaleji. Stav jeho kůže však nevypadá dobře. Možná má dokonce zápal plic. Jsou to ale jen dohady,“ uváděl ještě před pěti dny mořský biolog Daniel Abed-Navandi ohledně stavu velryby Timmyho.
Dvanáctimetrový savec, jehož váha se odhadovala až na dvanáct tun, se v březnu zatoulal na německé pobřeží Baltského moře. A několikrát zde uvízl. Důvodů, proč se vydal na místo, kde se velryby běžně nevyskytují, je více. Mohl zde hledat potravu či jej mohly zmást proplouvající lodě.
Jisté je to, že v noci na 23. března velryba poprvé uvízla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí zprvu podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod.
Savci ale nepřálo štěstí. Následně totiž na mělčinách uvízl ještě několikrát. Naposledy se tak stalo 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Zde pak ležel mladý keporkak téměř tři týdny. Průlom nastal minulý týden v pondělí, kdy se velryba dokázala vyprostit poté, co v místě stoupla voda. To ale netrvalo dlouho a jen po dvou hodinách znovu uvizla opodál.
Dobrovolníci vykopali koryto
Zde pak nastoupili dobrovolníci, kteří uvízlé zvíře z mělčiny dostali. Museli kvůli tomu vykopat 100 metrů dlouhé koryto a následně savce umístit do člunu, jehož nákladní prostor je částečně zatopený, aby Timmy mohl nadále zůstat ve vodě.
Remorkér jej následně odtáhl do dánských vod, kde jej dobrovolníci plánují vypustit. Úřady ale už nad velrybou na radu odborníků „zlomily hůl“. Záchrannou akci nyní financují chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz.
Expert: Čisté týrání zvířat
Odborníci totiž upozorňují, že vyproštění velryby neznamená, že celou akci nakonec přežije. „Pokus o záchranu už nemá smysl. Potvrdili nám to opakovaně i mezinárodní kolegové,“ uvádí ředitel Oceánografického muzea ve Stralsundu Burkard Basche.
Podle něj je velryba v současnosti apatická a měla by být ponechána, aby mohla v klidu zemřít. Pokračování v pokusech o záchranu je podle něj „čisté týrání zvířat“.
Dánové zvíře zachraňovat nebudou
Podobné hlasy pak zaznívají i z Mezinárodní velrybářské komise. „Podle našeho posouzení tyto zásahy, ačkoli jsou míněny dobře, způsobují velmi značný dodatečný stres zvířeti, které je již vážně zesláblé, a to s minimálním konečným přínosem,“ popsala organizace.
Podobně pak mluví i Dánové v jejichž vodách v Severním moři by měla velryba být vypuštěna. Odtud by pak sama měla najít cestu do Atlantského oceánu.
Ačkoliv se dánské ministerstvo životního prostředí nevyjádřilo ke konkrétnímu případu, obecně uvedlo, že uvízlí mořští savci se z principu nezachraňují.
Uvíznutí na mělčině je považováno za „přirozeně se vyskytující jev“. Pokud tak velryba uvázne i v dánských vodách, země ji zachraňovat nebude, avizovala.
Naproti tomu sami dobrovolníci, kteří velryby vyprostili, naději stále vidí. „Bylo vidět, že velryba bojovala a chtěla žít. Vědět, že je teď v člunu, je prostě úžasné a ukazuje to, že boj o Timmyho stál za to,“ uvedla podnikatelka financující celou záchrannou akci.
VIDEO: Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba
